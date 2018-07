Faut pas me chercher...

Ce petit texte est inspiré de ce discours bien réel (voir entre autres à ce lien)...

Je précise à l'intention des décodeurs du Monde qu'il contient sans doute des intentions satiriques et ironiques (voir à ce lien un article de « nordpresse » les concernant).

« Moi je suis président, alors si t'es pas content, viens me le dire en face si t'es un homme ! Quoi t'es pas content ? Viens me chercher !

Quand j'étais petit les autres se moquaient de moi, ils m'aimaient pas !

Maintenant que je suis le président, ils ont peur, tout le monde devrait avoir peur ! Ils osent rien dire, ils craignent trop !

Tu veux te battre ? D'accord on va se battre !

Allez viens, avec ma bande tu vas voir, on va se défendre, et ma bande et moi on est les plus forts !

J'ai parlé à ma bande hier pour les motiver ! Ils commençaient à avoir la trouille tu te rends compte ! J'ai dit au meuf de mettre des jolies robes pour qu'on voit un peu comment qu'elles sont trop bonnes ! T'as vu, moi je suis un leader, moi je suis un chef ! Ils étaient tous là au garde à vous, le petit doigt sur la couture du pantalon ou de la robe !

Je suis sûr que t'es même pas cap' de te battre ! Peureux, t'es qu'un peureux !

Parce que moi je suis plus intelligent que toi ! Moi j'ai fait des grandes écoles, j'ai de la culture, j'ai bossé avec Paul Ricoeur moi ! Y'en a qui disent que comme beaucoup de forts en thème c'est pour ça que je suis fasciné par les petites frappes, les voyous, mais c'est rien que des jaloux eux aussi ! Les premiers de la classe comme ils ont trop travaillé ils veulent se défouler une fois qu'ils ont tout raflé, ils veulent compenser, ils ont pas pu avant, tu vois ?

T'as peur de moi parce que ma meuf c'est mon ancienne prof ? T'es jaloux hein ? Si t'es jaloux ! Elle est trop bonne ma meuf. C'est pour ça que tu dis que Benalla c'est mon amant ! Alors que c'est pas vrai ! Non c'est pas vrai ! Quoi c'est maladroit de dire que c'est pas vrai ? Qu'est-ce que ça peut te faire d'abord ?

C'est moi le chef d'abord, et le chef on lui obéit, si t'es pas jouasse hé ben t'a qu'à attendre les prochaines élections présidentielles, mais jusque là je ferai ce que je veux ! Et puis je sais que de toutes façons le peuple ne sera pas assez énergique pour réagir, ils sont trop mous et ils m'aiment tous parce que je suis le chef à leur place, ils m'adorent et puis de toutes façons ils sont en vacances les ploucs !

Qu'ils en profitent parce que bientôt n'auront plus assez de sous pour partir à la plage, mes copains ils veulent être tranquilles sur le sable, faut pas déconner, faut de la place pour les serviettes ! Et puis ma meuf elle les trouve vulgaires les ploucs en vacances ! Alors je vais pas me gêner !

Parce que c'est mon projeeet !!!

Les journaux y disent rien que des mensonges, faut lire que ceux qui pensent comme moi, ça c'est la vraie presse ! Tu te demandais pourquoi avec ma bande on a écrit une loi sur les « fausses nouvelles » ? C'est parce qu'on est les plus forts et qu'on veut que les autres bandes, elles arrêtent de crâner, qu'elles se la bouclent !

Moi j’assume tout, ben ouais, je vais pas faire comme cette vieille ganache là en 1969 qui était parti parce que certains français ils étaient pas d'accord avec lui, et puis quoi encore ? Je suis pas fou moi, je tiens au poste moi ! Trop cool d'être le chef ».

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury - Grandgil