Faut-il calotter les « sérials décalotteurs » ?

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales précise qu’une « calotte » désigne un « petit bonnet rond ne couvrant généralement que le sommet de la tête » qui sert souvent de coiffure aux ecclésiastiques. Mais cela désigne aussi une « tape sur la tête ou la joue du plat de la main » dans le but de frapper l’esprit de la personne qui en est l’objet. Qu’est-ce donc alors qu’un « décalottage » ? En médecine pédiatrique ce mot désigne le fait de libérer le gland du prépuce des jeunes garçons qui sont normalement en état de phimosis physiologique à la naissance. Les médecins « décalotteurs » sont donc les médecins qui font cette intervention sur de jeunes enfants. Or les problèmes soulevés par ces pratiques sont malheureusement nombreux, et cet article en recense quelques-uns

Ayant eu l’occasion de travailler autrefois en lien avec des services pédiatriques, j’ai pu constater par moi-même la fréquente méconnaissance des médecins à l’égard des souffrances infantiles, tant psychiques que physiques. Car jusque vers les années 1985-90, ce qui n’est pas si lointain, les interventions sur les enfants pour des raisons a priori médicalement justifiées ne tenaient que rarement compte des souffrances que cela leur infligeait, particulièrement dans les services de néonatologie accueillant des bébés prématurés. Cette situation s’est heureusement améliorée depuis mais il est curieux qu’il ait fallu attendre si longtemps pour mettre en doute la valeur rédemptrice de la souffrance et pour si tardivement s’en préoccuper chez les petits humains, et aussi chez d’autres animaux, puisque l’invention de l’anesthésie date de 1842, avec la première utilisation par Crawford William Long de l’éther pour l'opération d'un patient.

Par-delà ces remarques historiques il existe des données physiologiques dont le fait pour les très jeunes garçons d’avoir fréquemment des adhérences de la peau du prépuce au gland avec une absence d’élasticité et de jeu qu’on appelle un phimosis, c’est à dire une impossibilité normale de décalotter. La plupart du temps ces problèmes disparaissent d’eux-mêmes car il se produit naturellement un agrandissement de la peau qui peut descendre et libérer le gland. Cela arrive habituellement pendant l’enfance mais parfois seulement à l’adolescence, un âge où la curiosité pour le corps devient fréquente. Mais cela n’empêche cependant pas qu’il existe souvent sur ce sujet un interventionnisme médical inapproprié qui ne tient pas compte des précautions indispensables à prendre concernant cette zone aussi sensible tant sur le plan psychologique, physique que symbolique.

Le premier activisme constaté est celui qui s’oppose à la déontologie médicale du « primum non nocere ». D’abord ne pas nuire signifie en effet qu’une pratique médicale éthique doit faire tout ce qui est possible pour éviter de créer chez le patient des problèmes plus importants que les bénéfices qu’il est susceptible d’en retirer. Il existe certes des traitements douloureux, mais le patient doit en être informé pour pouvoir donner un consentement éclairé qui lui fasse espérer une issue suffisamment bonne pour lui. Et si des risques particuliers existent, notamment opératoires, parce que la médecine est davantage un art qu’une science exacte, la personne doit en être informée avant de donner son accord pour les soins préconisés. C’est devenu la règle pour toute intervention chirurgicale chez l’adulte, mais malheureusement pas encore pour l’enfant comme nous le constaterons plus loin.

Un autre activisme afférent semble ignorer que le corps de l’enfant lui appartient car il est une personne. Il est vrai que pendant longtemps le problème ne se posa pas en occident car les enfants des classes populaires, souvent séparés de leur famille, faisaient très tôt le même travail que les adultes, dans les mines ou aux champs. L’ « in fans », c’est à dire celui qui ne parle pas, était alors paradoxalement considéré comme une sorte d’adulte en miniature comme l’a montré Philippe Ariès dans « L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime » et comme on le voit sur les représentations de l’enfant Jésus jusqu’au Moyen Âge. Dans d’autres cultures, notamment endogamiques, l’enfant n’a pas non plus d’individualité spécifique car son identité se confond avec celle de la tribu ou de la communauté à laquelle il appartient au moins jusqu’à l’âge de pourvoir procréer. Et ce sont les travaux de Harry Harlow, René Spitz, et John Bowlby sur l’attachement, avec ceux de Mélanie Klein, Berry Brazelton et Françoise Dolto, ainsi que d’autres études encore, qui ont démontré que l’enfant est bien une personne même si malheureusement comme la suite le prouve, cette connaissance déjà ancienne n’est pas encore parvenue à l’ensemble du corps médical.

Un troisième activisme inapproprié consiste à soigner sans recul scientifique et de façon inadaptée, ce qui est malheureusement encore trop fréquent pour le phimosis de l’enfant. Dans la plupart des cas en effet les opérations sont inutiles, et même nocives, d’autant que l’application de crèmes à base de corticoïdes suffit généralement pour assouplir et lever les adhérences et conduire à un décalottage normal. Et le fait de contourner cela par la circoncision n’est en réalité qu’une mauvaise solution car cette mutilation sexuelle bien réelle, outre qu’elle n’est pas éthiquement défendable, entraine fréquemment des conséquences physiques et mentales très néfastes. Comme pour le clitoris chez la femme, qui est encore souvent terra incognita, de nombreux praticiens semblent vouloir ignorer les fonctions physiologiques normales du prépuce sur le plan immunologique sensoriel et mécanique.

En résumé, l’intervention de décalottage forcé des garçons est tout simplement une mauvaise pratique car elle ne respecte pas l’éthique médicale :

En ne tenant pas compte de la souffrance physique des enfants,

En ignorant les retentissements psychiques et symboliques potentiels,

En ne considérant pas que le corps de l’enfant lui appartient en propre,

En n’examinant pas d’autres soins médicaux plus appropriés,

Et parce qu’elle se fait trop souvent en catimini de façon illégale.

Il faut savoir en effet qu’il n’est pas rare que ce décalottage forcé des garçons soit réalisé par des médecins peu scrupuleux dans des lieux pourtant habilités à donner des soins, sans aucune préparation de l’enfant et de ses parents. Et même si cela est difficile à croire, mais attesté par de nombreux témoignages, ces opérations sont faites en cachette des parents sur des enfants qui n’ont rien demandé d’autant qu’ils viennent pour des traitements qui n’ont absolument aucun rapport.

Cela signifie qu’un enfant accompagné par sa famille qui va en consultation pour une allergie par exemple est par surprise derechef déculotté et décalotté d’autorité « pour son bien », sans aucune information ni consentement éclairé du garçon et de ses parents ! Les pratiques plutôt culottées de ces « sérials décalotteurs » justifient donc largement une saisie du Conseil de l’Ordre des Médecins. Mais un recours en justice contre ces praticiens qui cherchent des calottes est sûrement le meilleur moyen pour que ces décalotteurs impénitents qui déculottent si promptement les enfants reçoivent en retour une bonne déculottée qui mette fin à ces pratiques indignes.

