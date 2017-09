Faux arguments mais vraie répression

Il est très facile par quelques mesure simples de faire dégringoler la mortalité quand on part des 17 000 tués de 1974. Lorsqu’on arrive au bas niveau d’un peu plus de 3 000, il n’est plus du tout possible de garantir un nouveau gain chaque année : outre l’accroissement du trafic, les interdictions et obligations nouvelles ne grappillent plus que des epsilons de vies sauvées, tandis que les fluctuations statistiques de tués normales risquent d’être plus grandes que le nombre de sauvés supplémentaires cette année-là espérés selon le prolongement idéalisé d’une courbe de décroissance de mortalité qui maintenant affecte une pente minime et tend désespérément vers son asymptote horizontale, à l’ordonnée commandée par les limites à attendre de l’attention et de la discipline humaines.

.

Ouf, j’espère que vous avez suivi.

S’il n’est plus possible de faire diminuer la mortalité un peu chaque année, les politiques sont consternés : ils présument le public très bête et incapable de comprendre que de même que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, les puits ne descendent pas jusqu’aux antipodes. Les politiques pensent donc que la stagnation ou les petites remontées de mortalité leur seront imputées à crime. Il y aura d’ailleurs toujours des crétins ou des autophobes de profession pour le juger. Alors, le gouvernement balance toujours plus de mesures mesquines et de menaces.