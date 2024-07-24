  • AgoraVox sur Twitter
Félicitations à madame Braun-Pivet pour sa réelection

Félicitations à madame Braun-Pivet pour sa réelection

Trop de gens critiquent madame Braun-Pivet, permettez-moi de rompre avec l’usage et d’au contraire lui adresser mes félicitations trempées dans ce vitriol où ma plume s’égare si souvent !

JPEG

 

Chère madame Braun Pivet,

 

Permettez-moi de vous féliciter de votre réélection. Au moment où le président a annoncé la dissolution, il y a un mois votre avenir semblait bien sombre et il a dû en falloir des efforts et du travail pour parvenir à préserver votre poste !

On s’interrogera tout de même un peu sur la part de vos compétences personnelles dans cette réalisation. Pardonnerez, je vous prie, ce manque de fois en vous, mais l’adage selon lequel au royaume des aveugles, les borgnes sont rois hante les spectateurs ! La macronie nous a habitué à aimer les amateurs et tant les réalisations budgétaires de monsieur Le Maire que les compétences médicales de monsieur Rousseau dont le diplôme de professeur d’histoire géographie lui permettait de juger en pleine paix le risque d’effets secondaire des vaccins.

Avec de tels collègues, on pourrait s’imaginer la facilité d’être la première parmi vos pairs !

Mais cela fut-il le problème principal ? votre élection souffre de problèmes bien loin de vos éventuelles qualités ou défauts. La dissolution suivie de la quatrième quinzaine de l’antifascisme en France depuis 2002 pose un problème démocratique dans la mesure où la coalition NFP/macronie, réunie par le seul combat contre le RN fausse toute analyse classique du scrutin.

En l’état actuel les 13 mio de francais qui ont voté NFP/Macronie regardent en chien de faïence 10 mio de leurs concitoyens accusés des pires péchés politique. Amusante version de la "démocratie" ou pour la sauver, il faut la vider de son sens.

La contradiction dans les termes, l’ironie disparaissent si l’on envisage l’affaire sous l’angle des vainqueurs de la politique de mondialisation/endettement contre les producteurs, ces malpropres qui vous rappellent que les produits offerts dans les rayons des supermarchés s’obtiennent avec des tonneaux de sueur.

Et bien sûr, le mieux pour éviter de payer ces produits trop chers est de ne pas payer les puent la sueur, voire si possible, de les délocaliser aussi loin de vous que possible. L’ouvrier du Bengladesh, ou le travailleur de Boussac, le chinois employé chez Foxconn et l’ouvrier d’Hénin Beaumont ont tant en commun. Sauf que celui du Bengladesh et celui de Foxconn ont l’avantage de ne pas voter en France ou de défiler sous vos fenêtres et vous devez votre élection à l’alliance de tous ceux qui préfèrent garder au loin les travailleurs au lieu de reconnaitre leur dignité.

D’ailleurs, admettons le la nouvelle session le démontre avec son brillant cordon sanitaire contre le RN, le parti sur lequel s’est porté le vote des travailleurs. Vous auriez pu les laisser arriver au pouvoir, ne serait-ce que pour leur permettre de justifier le procès en incompétence fait à ce parti. Les vents contraires étaient suffisants pour assurer un désastre, mais même de cela, vous êtes désormais incapable et la nouvelle assemblée s’illustre par son refus de serrer la main des député RN. Le comportement promet pour la suite, mais au moins il motivera peut-être les dirigeants du RN de s’occuper vraiment de leur électorat !

Félicitations, madame, vous venez de gagner le cordon sanitaire contre les pauvres et le titre de première méprisante de France. Voilà un diplôme parfaitement ajusté à votre rôle et admettons le il collera admirablement au sale travail devant vous.

Dès septembre viendra le budget et avec lui la facture de monsieur Le Maire. 1000 milliards de dettes en sept ans. Vous aurez de quoi travailler.

Il vous reviendra de voter la remise des fonds des retraites à Blackrock, j’imagine ! Ils ont après tout continué à aider à écouler notre dette par leurs recommandations favorables ! Un petit prêté pour un immense rendu tant cette société semble présente dans les décisions de notre Emanuel Macron préféré dont nous ignorons si il est Président de la France ou Kapo de la business unit de France sous les ordres du directeur administratif et financier pour Europe et moyen orient !

Mais passons, nous connaissons vos méthodes et le désastre financier où vous nous avez placés vous permettra tous les chantages. Alors interrogeons-nous sur les réjouissances à venir :

Baisse des salaires ? Augmentation des impôts ? C’est l’évidence, osons davantage :

La semaine de six jours comme en Grèce ? Bien sûr, une loi copié collé pour la troïka chargée de nous administrer.

Baisse du coût des heures sup, certainement.

Suppression du RSA ? Baisse des APL, vous l’avez déjà fait, ce sera un simple bis repetita.

Loi travail où lors des litiges entre employeurs et salarié, ceux-ci seront suspendus jusqu’au règlement final sans possibilité d’autre emploi ? Ca devrait alléger massivement le rôle des tribunaux, mais j’ignore si la justice y gagnera. Après tout, les législations covid sont passés, vous pouvez bien redoubler !

Je sais madame, je vous fais un procès d’intention, permettez-moi de l’aggraver d’une prédiction : Vous ne réduirez pas vos indemnités et l’ajustement portera une fois de plus sur les travailleurs dont vous vous partagez les efforts avec la grande corpocratie que vous défendez les intérêts.

Bravo Madame, félicitations, vous avez eu le courage de vous porter volontaire pour le sale travail !


  • leypanou 24 juillet 2024 10:06

    Pardonnerez, je vous prie, ce manque de fois en vous  : oui, mais tant que la foi est présente, le foie n’a aucun souci et à chaque fois, ça marche.

    Répondre Signaler un abus Lien permanent
    • SilentArrow 26 juillet 2024 06:23

      @leypanou

      Il était une fois...

      Répondre Signaler un abus Lien permanent
    • cevennevive cevennevive 24 juillet 2024 10:13

      Bon, très bon Jules !

      Croyez-vous vraiment que ce soit « un sale travail » ?

      Il est bien rémunéré en tous cas...

      Dans le privé, un cadre qui « saloperait » ainsi le boulot ne ferait pas long feu !

      Répondre Signaler un abus Lien permanent
      • Com une outre 24 juillet 2024 10:53

        Quel courage de faire un article sur Braun-Pivet. Elle ne le mérite pas, son nom est juste bon pour les oubliettes, comme ceux de ses méprisables copains-coquins. N’en reste pas moins que la république ne sort pas grandie de cette pitoyable mascarade parlementaire.

        Répondre Signaler un abus Lien permanent
        • alinea alinea 24 juillet 2024 20:16

          @Com une outre
          Elle n’est qu’un prétexte, un prête-nom, si insignifiante, si interchangeable si inutile... enfin ’est comme ça que je l’ai compris !!

          Répondre Signaler un abus Lien permanent
        • Phil 24 juillet 2024 11:41

          Braun ? C’est pas une marque de rasoirs ça ? Il paraît qu’il y en a aussi des reconditionnés. smiley

          Répondre Signaler un abus Lien permanent
          • Armand Griffard de la Sourdière Armand Griffard de la Sourdière 24 juillet 2024 14:09

            @Phil
             Aaah ! toutafé Phil j’ai possédé moi- même un Braun 5 têtes calorifiques  pour un rasage de près garanti... smiley

            P.s ; ça devait être aussi le nom de jeune fille d’Eva... la meuf du moustachu smiley

            Répondre Signaler un abus Lien permanent
          • Armand Griffard de la Sourdière Armand Griffard de la Sourdière 24 juillet 2024 14:59

            @Seth
             Ah bon ? à mon avis on t’a refourgué un Braun Lady smiley

            Répondre Signaler un abus Lien permanent
          • SPQR-audacieux complotiste-Monde de menteurs SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 24 juillet 2024 18:44

            https://x.com/marcendeweld/status/1815868067567608191

            C’est les médias étranger qui font le boulot

            Répondre Signaler un abus Lien permanent
            • SPQR-audacieux complotiste-Monde de menteurs SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 24 juillet 2024 18:58

              https://x.com/DIVIZIO1/status/1815986394533077121

              Hier, j’avais un rdv sur Paris .

              J’ai soigneusement fait attention à ce qu’il ne soit pas en zone occupée , ne disposant pas de laisser passer

              J’arrive près de mon lieu de rdv et là barrage et qr code demandé

              J’explique être surpris car je pensais être hors zone et le flic me regarde désespéré ( mais vraiment) et me dit : je sais !

              Et là : ok c’est bon , passez !

              Et de lâcher à son collègue un : ras le cul de leurs conneries

              Répondre Signaler un abus Lien permanent
              • SPQR-audacieux complotiste-Monde de menteurs SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 24 juillet 2024 19:00

                Les influenceurs ne sont ni des journalistes , ni des intellectuels , seulement des pourris .

                Répondre Signaler un abus Lien permanent
                • SPQR-audacieux complotiste-Monde de menteurs SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 24 juillet 2024 19:11

                  https://x.com/Brevesdepresse/status/1816155074453799198

                  Le commissaire à la tête de la Brav-M de la préfecture de police de Paris est doublement mis en examen pour violences volontaires. Il est toujours en activité et dirige 1300 agents placés sous sa responsabilité. Il a été décoré par sa hiérarchie.

                  Répondre Signaler un abus Lien permanent
                  • Nicolas36 26 juillet 2024 11:27

                    @l’auteur. 

                    Je ne suis pas convaincu que la personne à féliciter serait Mme Braun Pivet. 

                    Essayons une autre approche : 

                    11 Millions d’électeurs ont signifiés leur confiance au RN et à MLP. Pour ce coup là on ne peut pas argumenter sur un vote de rejet dans la mesure ou l’élection Européenne a présenté le même profil. 

                    Ainsi les électeurs sont restés constants. 

                    De même 6 Millions d’électeurs ont votés pour LNFP et au delà du théâtre anti fasciste il est certain de pouvoir affirmer que ce ne sont pas des fans du Macronisme non plus , même si ils placent le RN en tête de leur rejet. 

                    En première . : 17 Millions d’électeurs ont rejetés Macron et ses séides. 

                    On retrouve une Macroniste au poste du perchoir de l’AN en se succédant à elle même. 

                    La faute incombe clairement au RN et à MLP principalement. Ces gens ont royalement manqué de vision stratégique et ont loupé une occasion de prendre le dessus sur le conglomérat du théâtre anti fasciste et ainsi de décrédibiliser le cordon sanitaire. 

                    Cette faute de stratégie va perpétuer le système du front Républicain et probablement obérer toutes chances de succès pour MLP et le RN en 2027. 

                    MLP a démontré sa faiblesse en tant que femme d’Etat dans cette bévue. On pouvait s’en douter au vu des débats mous qu’elle a perdu face à Macron par deux fois. 

                    La bonne stratégie eu été d’avoir le culot de faire élire massivement André Chassaigne au perchoir .

                    Avec un premier tour de voix cumulée LNFP et le RN , il passait avec 340 suffrages à minima. Une élection de Marechal qui aurait satisfait 80% des Français constatant la défaite cuisante de la Macronie souhaitée les urnes. 

                    Macron est le pantin de la finance mondialisée anglo saxonne et ses sponsors l’auraient littéralement agoni d’avoir permis une telle situation. Ils auraient pour le moins mis sa tête à prix et ses jours auraient été comptés en tant que Président.

                    La gauche se serait réveillée engluée et perturbée politiquement par la conquête du perchoir grâce au RN. 

                    Une panique totale pouvait être envisagée tout azimut . Panique des milieux financiers anglo saxons, panique à Bruxelles et panique à l’OTAN. La France est un territoire stratégique du contrôle du continent Européen. 

                    Un communiste 4eme personnage de l’Etat et laissant entendre une espèce de soutient politique du RN à la coalition LNFP gouvernant la France aurait constitué un tsunami de taille millénaire dans la situation géo politique actuelle. 

                    Les partis libéraux et centriste ainsi que le LR historique auraient été dans l’obligation (sous la pression de leurs sponsors respectifs) d’approcher le RN et MLP afin de trouver un moyen d’empêcher l’inimaginable : un accord informel entre l’extrême gauche et l’extrême droite . 

                    Le RN et sa présidente auraient pu obtenir les avantages politiques suivants : 

                    Une approbation de leur initiative éminemment respectueuse des urnes par une grande majorité des électeurs y compris de la gauche. 

                    Une respectabilité pour leur rejet des manipulations du Machiavel au petit pied qui occupe l’Elysée . 

                    Un désarroi notable dans les Etats majors des 4 cavaliers du LNFP. 

                    Une panique totale chez les libéraux obligés de négocier avec le diable. En conséquence écroulement du cordon sanitaire définitivement . 

                    On ne peut pas se compromettre politiquement jusqu’au cou avec le RN et continuer encore à le frapper d’excommunication. 

                    Le résultat à cour terme : 

                    La possibilité pour le RN d’obtenir 2 vice présidences, 1 poste de questure , 4 postes de secrétaires et la présidence de 2 commissions. 

                    Le résultat à moyen terme : 

                    Une position d’arbitre face à un gouvernement libéral obligé d’accepter le support du RN afin de rester en place. 

                    Le résultat à long terme : 

                    L’écroulement du front républicain dont les pratiquants seront politiquement démonétisés et une réelle perspective de victoire pour MLP en 2027. 

                    Désolé mais c’est manqué.

                    Les 11 Millions d’électeurs qui ont donnés leur confiance risquent de ne pas revenir et il est possible que MLP et le RN ont mangés leur pain blanc. 

                    Répondre Signaler un abus Lien permanent
                    • suispersonne 27 juillet 2024 13:05

                      @Nicolas36
                      Votre analyse est impeccable.
                      On va bientôt constater que les premières propositions de nfp seront approuvées, sans bavure, par le bloc herrhaine, qui va ainsi pouvoir détacher facilement son image de l’extrême bourgeoisie LRNREZ.

                      Répondre Signaler un abus Lien permanent

FAIRE UN DON

Auteur de l'article

Jules Seyes

Jules Seyes

Profil d'un Réfractaire Moujik assumé — pour reprendre le terme méprisant de madame Clinton — je revendique ma place parmi ces "déplorables" dont le WEF prétend faire du bétail heureux. Hélas pour eux, insensible au terrorisme intellectuel, ils n'auront ni mon cerveau ni ma soumission.


Voir ses articles

