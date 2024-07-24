Félicitations à madame Braun-Pivet pour sa réelection

Trop de gens critiquent madame Braun-Pivet, permettez-moi de rompre avec l’usage et d’au contraire lui adresser mes félicitations trempées dans ce vitriol où ma plume s’égare si souvent !

Chère madame Braun Pivet,

Permettez-moi de vous féliciter de votre réélection. Au moment où le président a annoncé la dissolution, il y a un mois votre avenir semblait bien sombre et il a dû en falloir des efforts et du travail pour parvenir à préserver votre poste !

On s’interrogera tout de même un peu sur la part de vos compétences personnelles dans cette réalisation. Pardonnerez, je vous prie, ce manque de fois en vous, mais l’adage selon lequel au royaume des aveugles, les borgnes sont rois hante les spectateurs ! La macronie nous a habitué à aimer les amateurs et tant les réalisations budgétaires de monsieur Le Maire que les compétences médicales de monsieur Rousseau dont le diplôme de professeur d’histoire géographie lui permettait de juger en pleine paix le risque d’effets secondaire des vaccins.

Avec de tels collègues, on pourrait s’imaginer la facilité d’être la première parmi vos pairs !

Mais cela fut-il le problème principal ? votre élection souffre de problèmes bien loin de vos éventuelles qualités ou défauts. La dissolution suivie de la quatrième quinzaine de l’antifascisme en France depuis 2002 pose un problème démocratique dans la mesure où la coalition NFP/macronie, réunie par le seul combat contre le RN fausse toute analyse classique du scrutin.

En l’état actuel les 13 mio de francais qui ont voté NFP/Macronie regardent en chien de faïence 10 mio de leurs concitoyens accusés des pires péchés politique. Amusante version de la "démocratie" ou pour la sauver, il faut la vider de son sens.

La contradiction dans les termes, l’ironie disparaissent si l’on envisage l’affaire sous l’angle des vainqueurs de la politique de mondialisation/endettement contre les producteurs, ces malpropres qui vous rappellent que les produits offerts dans les rayons des supermarchés s’obtiennent avec des tonneaux de sueur.

Et bien sûr, le mieux pour éviter de payer ces produits trop chers est de ne pas payer les puent la sueur, voire si possible, de les délocaliser aussi loin de vous que possible. L’ouvrier du Bengladesh, ou le travailleur de Boussac, le chinois employé chez Foxconn et l’ouvrier d’Hénin Beaumont ont tant en commun. Sauf que celui du Bengladesh et celui de Foxconn ont l’avantage de ne pas voter en France ou de défiler sous vos fenêtres et vous devez votre élection à l’alliance de tous ceux qui préfèrent garder au loin les travailleurs au lieu de reconnaitre leur dignité.

D’ailleurs, admettons le la nouvelle session le démontre avec son brillant cordon sanitaire contre le RN, le parti sur lequel s’est porté le vote des travailleurs. Vous auriez pu les laisser arriver au pouvoir, ne serait-ce que pour leur permettre de justifier le procès en incompétence fait à ce parti. Les vents contraires étaient suffisants pour assurer un désastre, mais même de cela, vous êtes désormais incapable et la nouvelle assemblée s’illustre par son refus de serrer la main des député RN. Le comportement promet pour la suite, mais au moins il motivera peut-être les dirigeants du RN de s’occuper vraiment de leur électorat !

Félicitations, madame, vous venez de gagner le cordon sanitaire contre les pauvres et le titre de première méprisante de France. Voilà un diplôme parfaitement ajusté à votre rôle et admettons le il collera admirablement au sale travail devant vous.

Dès septembre viendra le budget et avec lui la facture de monsieur Le Maire. 1000 milliards de dettes en sept ans. Vous aurez de quoi travailler.

Il vous reviendra de voter la remise des fonds des retraites à Blackrock, j’imagine ! Ils ont après tout continué à aider à écouler notre dette par leurs recommandations favorables ! Un petit prêté pour un immense rendu tant cette société semble présente dans les décisions de notre Emanuel Macron préféré dont nous ignorons si il est Président de la France ou Kapo de la business unit de France sous les ordres du directeur administratif et financier pour Europe et moyen orient !

Mais passons, nous connaissons vos méthodes et le désastre financier où vous nous avez placés vous permettra tous les chantages. Alors interrogeons-nous sur les réjouissances à venir :

Baisse des salaires ? Augmentation des impôts ? C’est l’évidence, osons davantage :

La semaine de six jours comme en Grèce ? Bien sûr, une loi copié collé pour la troïka chargée de nous administrer.

Baisse du coût des heures sup, certainement.

Suppression du RSA ? Baisse des APL, vous l’avez déjà fait, ce sera un simple bis repetita.

Loi travail où lors des litiges entre employeurs et salarié, ceux-ci seront suspendus jusqu’au règlement final sans possibilité d’autre emploi ? Ca devrait alléger massivement le rôle des tribunaux, mais j’ignore si la justice y gagnera. Après tout, les législations covid sont passés, vous pouvez bien redoubler !

Je sais madame, je vous fais un procès d’intention, permettez-moi de l’aggraver d’une prédiction : Vous ne réduirez pas vos indemnités et l’ajustement portera une fois de plus sur les travailleurs dont vous vous partagez les efforts avec la grande corpocratie que vous défendez les intérêts.

Bravo Madame, félicitations, vous avez eu le courage de vous porter volontaire pour le sale travail !