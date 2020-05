Féminisme et Capitalisme, les Meilleurs Amis du Monde

Au premier abord, on pourrait penser que le féminisme, dans son combat contre le patriarcat institutionnel, lutte en premier lieu contre le monde de l’entreprise et contre l'oligarchie. Quelle surprise de constater que dans les faits, il n'en est rien, et que ce cher féminisme ne critique en fait jamais véritablement le monde de l'entreprise privé et le pouvoir capitaliste. Ou alors, se contente-t-il sobrement de rester en surface, dénonçant notamment volontiers le harcèlement sexuel qui sévit aux abords de la photocopieuse ou encore le règne totalitaire de la promotion canapé.

Le féminisme, lorsqu'il parle de l'entreprise, mentionne aussi, c'est vrai, le fait de briser le plafond de verre des salaires et des opportunités, et réclame de voir plus de femmes aux postes de direction et dans les conseils d'administrations des grandes entreprises. Ce qui n'est pas vraiment une requête destinée à l'équité, mais plutôt une demande d'aménagement et de traitement de faveur en pratique. On notera que pour arriver à ce genre de niveau de responsabilités, il faut en clair sacrifier une bonne partie de sa vie personnelle pour sa carrière, et en général, reléguer sa vie de famille au second plan, en particulier jusqu'à quarante ans.

Les entreprises de leur côté, qui financent parfois volontiers la politique pour en tirer des avantages stratégiques, ne semblent pas trop s'inquiéter du féminisme, et vous remarquerez que ce sont en fait souvent eux qui financent et promotionnent toutes sortes d'événements et de projets grandioses, tous ou presque visant à orienter les femmes sur le chemin du carriérisme et de la haine du mâle.

C'est que féminisme et capitalisme se soutiennent en fait mutuellement, et tirent profit l'un de l'autre depuis toujours. En plus d'avoir permis de mettre les femmes au travail salarial obligatoire et d'avoir libéré leur pouvoir d'achat sur l'économie -chose littéralement titanesque-, un gros avantage que tirent les entreprises du féminisme, est que celui-ci continue de participer au fait de tirer les salaires vers le bas.

Éternel principe de l'offre et de la demande, car plus il y a de travailleurs disponibles pour un même poste, plus le salaire tendra à la baisse. Le moins les femmes feront des enfants et se consacreront à la vie de famille, le plus elles seront disponibles sur le marché du travail, et ainsi les coûts salariaux seront tirés à la baisse d'un point de vue global.

Prenons par exemple le cas spécifique du marché du travail chez les ingénieurs. Un ingénieur diplômé et expérimenté coûte cher aux entreprises. On trouve justement très peu de femmes sur ce marché-là, qui par choix, ne s'intéressent que très peu à ces métiers. Les entreprises concernées ont alors tout intérêt à voir le féminisme venter l'intérêt pour les dames de s'orienter vers ces études et ces carrières particulières. « Ne vous laissez pas oppressez mesdames, au fond de vous, vous rêvez de devenir une ingénieure ! » Se faisant, à termes, cela permettra si cela fonctionne de tirer les salaires des ingénieurs vers le bas grâce au principe du dumping social, en inondant le marché de l'emploi des ingénieurs avec des bataillons de femmes progressistes et revanchardes. Cela n'empêche d'ailleurs pas un minorité de femmes authentiquement intéressées par ces carrières d'y être performantes et heureuses, mais nous parlons là simplement de la tendance majoritaire.

Globalement, il apparaît de façon assez limpide que le féminisme, bien loin d'être l'ennemi de l'oligarchie et du capitalisme, est en fait son outil, son allié et son moyen : sa propre créature.

Alors, plutôt que de venter l'utilité et l'importance de la complémentarité naturelle des hommes et des femmes, cette chose vitale et vielle comme le monde, et sur laquelle repose aujourd'hui notre propre existence, tout est fait pour convaincre les femmes qu'il leur faut entrer en compétition directe avec les hommes, et cela dépasse même le monde de l'entreprise et le marché du travail, bien évidemment.

L'existence du féminisme moderne est donc d'abord sous-tendue par des enjeux économiques. L'idéologie et la morale, comme souvent, servent simplement de lubrifiant cognitif. Pendant ce temps, au nom de la rentabilité économique et de l'ingénierie sociale, c'est l'équilibre et l'avenir de la société toute entière qui se trouvent ainsi hypothéqués. Et cela, contrairement aux dires des dogmes féministes, concerne autant le bien-être des femmes que celui des hommes de demain.

Capitalisme et féminisme sont donc intimement liés l'un à l'autre, car ils se supportent mutuellement. Le féminisme doit sa propre existence aux subventions et à la promotion des entreprises et des entités publiques qui le sponsorisent, et pendant ce temps, le féminisme est pour le capitalisme un formidable outil pour transformer le marché et la société à son avantage. Notamment en poussant les femmes à s’intéresser bien davantage à leur carrière qu'à la simplicité de la vie de famille, ce qui en fait constitue pour le capitalisme une formidable contribution pratique.

Cette brève réflexion est aussi l'occasion de réaliser combien le capitalisme a évolué en un siècle et combien les capitaines d'industrie et les grands dirigeants capitalistes sont d'abord de grands stratèges. Le capitalisme ne subit pas le marché, dans la mesure du possible, il cherche à créer des circonstances qui lui sont favorables, afin de se développer à termes. Et le féminisme est en fait une illustration de cette tendance, car il est en fait un outil servant à pratiquer une ingénierie sociale de fond, afin de changer la société et les circonstances du marché en profondeur et à leur avantage, afin de créer des circonstances qui seront propices au fait de décupler le chiffre d'affaire et les bénéfices.

C'est pourquoi Féminisme et Capitalisme sont les meilleurs amis du monde, car ils marchent main dans la main et servent tous deux ultimement une seule et même cause première : le profit économique.

Alexandre Berger