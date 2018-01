Féministe oui mais..

je voudrais revenir sur l'article paru dans le Monde du 12/01 traitant des problèmes de harcèlement sexuel ; D'abord je m'interroge sur la légitimité des personnes qui sont intervenues dans les pages de ce journal. Une actrice qui a certes signé le manifeste des 343 salopes mais il y a 46 ans ! depuis cette dame a acquis une notoriété qui fait qu'elle ne partage plus le quotidien des femmes et qui n'a pas besoin de coucher pour obtenir un rôle ; une directrice de rédaction de "art press" et pratiquante de partouzes comme elle l'écrit dans son bouquin "la vie...." ; une actrice de porno qui prône "la liberté d'importuner" et qui serait adepte de SM (dixit C. MILLET)..

La première citée qui est revenue heureusement sur ses propos et qui proteste contre le puritanisme ambiant et le climat de censure qui règne actuellement. Si je suis d'accord avec le climat de censure illustré notamment par cette pancarte où figurait un domestique noir au service d'une aristocrate et qu'on a démonté pour éviter de rappeler les temps de l'esclavage, je ne le suis pas avec celui de la censure de la parole des femmes qui dénonce le harcèlement qu'elles ont dû subir au cours des siècles. Si on parle de liberté, alors libérons la parole de ces femmes pour qu'elles puissent témoigner des violences qui leur sont faites. Souvent d'ailleurs, elles se censurent elles-mêmes. Elles craignent de passer pour des "rabat-joie", des coincées, des mal baisées et autres réjouissances et puis aussi elles ont intégré qu'un homme est soumis à des besoins impérieux et par conséquent elles doivent se montrer compréhensives.....

La deuxième dénonce la misère sexuelle des frotteurs et aussi prône la "liberté d'importuner". Je suppose qu'elle s'amuse de l'oxymore. "Liberté d'importuner" son employée, sa collègue ? Que disent-elles ces femmes importunées, si ce n'est qu'elles ont été obligées de se soumettre à leur patron pour ne pas perdre leur boulot ou bien de rire comme tous le autres collègues aux plaisanteries sexistes pour ne pas gâcher l'ambiance. Cette dame regrette de ne pas avoir été violée pour témoigner qu'on peut se remettre d'un viol, selon elle, on fait tout un plat d'une affaire anodine. Adresse-t-elle un message aux victimes de tournantes dans les caves de banlieue ? ou aux jeunes filles qui sortent tard le soir et qui appréhendent le violeur potentiel tapi dans le noir de la nuit ?

La troisième annonce qu'on peut jouir d'un viol. Cette femme confond ce qui est en jeu lors des séances de S.M. où les femmes sont complices de la violence du partenaire pour arriver à la jouissance et le viol d'une femme dont la vie est en danger et qui se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas désirée.

Ces femmes ont dénoncé la victimisation dans laquelle on enferme le genre féminin. Eh bien oui, la femmes lambda est victime des conditions déplorables dans les transports en commun où son corps est exposé aux attouchements ; de la suprématie des hommes dans les fonctions hiérarchiques et de pouvoir ; de la violence de la rue ; du contrôle sur sa sexualité et sur le choix de ses partenaires, ainsi dans un premier cas si elle assume une sexualité sans tabou, elle sera facilement taxée de pute et dans un autre si elle s'affiche avec un type plus jeune, elle sera classée comme cougar ; elle est aussi soumise aux diktats de l'image et elle se doit d'être sexy pour plaire aux hommes ou bien a contrario elle doit suivre les préceptes des religieux pour éviter de montrer tout signe de féminité qui pourrait solliciter la convoitise des hommes. Cette liste n'est pas exhaustive.....

Je termine par l'opinion d'un journal allemand qui se réjouit que le point de vue des femmes françaises nuance le mouvement #metoo dans le sens où il apaiserait les relations homme-femme et celui d'Asia Argento qui, en revanche accuse les femmes citées plus haut de "misogynie intérieure".

Ainsi, les femmes seraient-elles victimes d'elles-mêmes quand elles semblent s'excuser en disant "je ne suis pas féministe mais...." Pourquoi un tel mépris pour les féministes qui de tout temps ont lutté pour défendre les droits des femmes, ? Il semblerait que le problème de la place de la femme dans la société soit toujours d'actualité.