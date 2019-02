Fémine-objette

Dans mon précédent article, j'ai suggéré l'emploi de « mascule » pour désigner l'homme au masculin, en réservant homme aux deux sexes. Je continuerai, au fond, en disant « fémine » pour désigner l'homme au féminin, peut-être parce que, au fond, la notion de femme est trop chargée désormais, et que le féminisme se normalise si bien qu'il n'a plus rien de distinctif et que finalement nous autres, hommes au féminin, nous ferions mieux d'être appelées « des fémines », désormais.

Or les fémines sont – non pas les objets, mais – les sujets d'un pouvoir qu'elles seules détiennent, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles l'exercent ou non, qu'elles le contraceptent ou non, qu'elles l'aiment ou non. Aussi bien en sont-elles sujettes, et l'on comprend bien par les temps qui courent, à quel point nul·le ne peut bien se sentir avec ça. Non car, au fond, les fémines sont objettes de ce pouvoir dont elles sont sujettes et qu'elles ont pour objet.

Ce pouvoir qu'elles seules détiennent, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles l'exercent ou non, qu'elles le contraceptent ou non, qu'elles l'aiment ou non … ce pouvoir, c'est l'enfantement. Pouvoir dont elles sont objettes en effet, à commencer parce que læ petit·e objet·te qui se développe alors en elles – quand iel se développe – prend en premier lieu le pouvoir sur elles, avant qu'elles ne puissent fusiller du regard celui qui en serait la cause même désirée, à moins que le regard n'exprime alors un désarroi terrifié devant ce qui se joue d'elles sans elles, mais avec elles pourtant. La peste soit de cette sexologie ! … La peste, oui : autant que le rêve.

Les fémines sont objettes, les mascules l'ont bien compris. Les mascules ont bien compris qu'au sein du genre humain, qu'au sein de l'humanité, qu'entre tou·tes les hommes … les mascules ont bien compris que les fémines sont objettes. Et, au fond, les fémines doivent composer avec ça, autant qu'elles doivent composer avec leur pouvoir qu'elles ont et qui les a.

Or, de cela, les mascules n'y peuvent rien, les mascules en sont innocents, quand bien même ils en joueraient. Car si quelques mascules jouent, certaines fémines déjouent, c'est humain.