Femme, quel boulot !

Bonjour, Rosemar





« Voyez-vous beaucoup d’hommes faire le ménage, la vaisselle, la cuisine ? »





Sans doute vivez-vous dans un milieu très macho car s’il est vrai que des inégalités perdurent, les hommes que je fréquente contribuent de plus en plus à la plupart de ces tâches, voire en assument certaines en presque totalité.





Et à l’inverse, de plus en plus de femmes prennent en charge tout ou partie de tâches comme l’entretien de la voiture, le désherbage du jardin, le nettoyage d’une terrasse ou les tailles d’arbustes.





« les habitudes restent ancrées : les hommes répugnent à faire le ménage ou la cuisine... »





Ah bon ??? Les hommes qui cuisinent sont désormais très nombreux, et l’on trouve des femmes qui n’interviennent presque jamais dans la cuisine. C’est notamment le cas de plusieurs membres de ma famille. Mais ils sont très loin d’être isolés, particulièrement chez les jeunes.





« ils regardent, avec bonheur, leur femme s’activer, tandis qu’ils s’affalent sur un canapé. »



Que voilà un beau cliché des années 60 !!! Bien sûr qu’il existe de tels cas, mais ils sont loin désormais d’être la majorité du genre.

Un mot encore : vous avez l’air de présenter le bricolage comme un loisir valorisant. Or, sachez que pour beaucoup de ceux qui s’y adonnent, c’est une activité contraignante ennuyeuse, voire rebutante.

On vous a connue plus inspirée. Et c’est bien dommage car les inégalités qui perdurent sont problématiques, et parfois choquantes. Encore faudrait-il pour lutter contre elles un discours plus nuancé et plus objectif !!!