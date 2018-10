Ferme ta gueule, ou casse-toi ! C’est ce que Gérard Collomb a fait

Gérard Collomb, Maire de la ville de Lyon sans que les électeurs passent par les urnes. Du jamais vu dans le cadre de la Ve République. Crise d’Etat en perspective, tout le laisse croire ?

Ayant rencontré Gérard Collomb à Lyon, à Villeurbanne, ce dernier Maire de Lyon, venait voir mes parents. Pour décorer à nouveau mon père pour ses mérites de qualités de travail 70 années en privé. Il lui a remis lors de ses 90 ans sa médaille de Vermeil, à la suite de celle d’argent et d’or quelques années auparavant. A cette époque en 2009, ma famille vivait entre Lyon et Villeurbanne. Donc il est évident que je connaisse : Gérard Collomb dans le cadre de ses fonctions.

Avons nous besoin d'un Premier minsistre et d'un Ministre de l'intérieur ? Un sacré véritable débat !

Gérard Collomb peut-il être élu ?

Par une « Réunion extraordinaire du Conseil Municipal » Lien ! Mais il faut la position du Préfet car à présent c’est « Le Grand Lyon » David Kimelfeld a remit : sa démission !

Sept démissions au gouvernement E. Macron en très peu de temps : Lien !

Emmanuel Macron indique qu’il souhaite recevoir les propositions du prochain premier ministre. A la bonne fin de la nomination d’un nouveau ministre de l’intérieur. Ce sera cela uniquement ou un remaniement bien plus conséquent ? Dixit Gérard Collomb : « Si le président me demande de partir immédiatement dans 24h sous 48h, je le ferai ! Mais ce ministère ne peut rester vacant. Nous avons vu la passation de pouvoir !

Face pratiquement à la gravité de la situation contrainte, il a entériné le départ de Gérard Collomb, à la suite de pas une mais deux demandes de démission. Le hic, qui fait grise mine, c’est que la première démission a été refusée par le président de la République.

Gérard Collomb, ne voulant pas utiliser le même système que Nicolas Hulot, il s’est adressé : Comble à priori au quotidien le plus à droite. En déclarant, qu’il voulait se consacrer, uniquement pleinement à sa compagne de futur Maire de la ville de Lyon. Gérard Collomb a agi de la sorte parce que le Maire actuel : David Kimelfeld a démissionné sur le champ et lui redonne sa place de Maire. Ce qui faisait l’objet d’un accord avant la nomination de Gérard Collomb en qualité de ministre de l’intérieur ? Mais en réalité cela semble plus difficile que les propos.

Gérard Collomb, contrairement à revirement de divers propos, il souhaite partir sans attendre, en quittant le plus rapidement possible le gouvernement. Il n’aura pas besoin de faire campagne ?

Dixit ses propres termes, auxquels il a bien du réfléchir :

« Aujourd’hui, compte tenu des rumeurs et des pressions qu’il peut y avoir, je ne veux pas que le fait que je sois candidat quelque part demain puisse troubler la marche du ministère de l’intérieur. Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais, donc je maintiens ma proposition de démission », déclare-t-il dans cette interview, au lendemain d’une première demande, dont il avait confié son intention au Figaro.

L’inédit de la situation

Les murs de l’Élysée, n’ont pu faire autrement que de confirmer l’information : Gérard Collomb a bien présenté le lundi 1er octobre sa démission, Emmanuel Macron, dans un premier jet l’a refusée.

La proposition de Gérard Collomb de quitter son poste remonte déjà au 18 septembre, d’un départ après mai 2019. Son objectif se présenter aux élections municipales à Lyon aux municipales de 2019. Bis il n’aura pas besoin de se soumettre aux suffrages des Lyonnais ? Et pour cause, lire juste plus haut.

Annonce pratiquement jamais vue d’une démission programmée avait alors suscité des réactions pour réclamer un départ immédiat. Édouard Philippe, premier Ministre, ne pouvait continuer à mettre la poussière sous le tapis. Lui qui pense si fort à sa ville du Havre, puis qui déclame que le bord de mer lui manque. Il se doit donc d’éviter une crise plus conséquente en répondant aux interpellations non seulement de l’opposition, mais du propre camp du président de la République.

« Un ministre de l’intérieur qui est déjà à l’extérieur du gouvernement », le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a relevé « un problème politique, celui du lien entre le ministre de l’intérieur et le président de la République » et, « plus grave, un problème majeur quant à la protection des Français ». Édouard Philippe rétorque « chaque ministre qui compose ce gouvernement doit se consacrer pleinement à sa tâche » et « quand il s’agit de la sécurité des Français, jamais il n’y aura d’hésitation de la part du gouvernement ».

Où se situe le successeur de Gérard Collomb ?

Début juillet, Gérard Collomb donne plus que l’impression d’être sorti du jeu et les sujets de tension se sont faits masse avec le président de la République, qui n’écoute que lui. Gérard Collomb imprécis, mal informé, lors de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’affaire Benalla. C’est une forme d’un homme qui fait de la politique depuis plus de 40 ans, qui quitte le « Navire » de la sorte qui surprend chaque citoyen ayant du bon sens.

Gérard Collomb est plus que surpris, entre autre le moment il a regretté le « manque d’humilité » et d’écoute de l’exécutif. Ces faits se passent le 6 septembre, peu de jours suite au départ de Nicolas Hulot. Gérard Collomb était hésitant sur le prélèvement à la source. Gérard Collomb ministre de l’intérieur critique ouvertement l’isolement, les directives non consultées, du président Emmanuel Macron. Le ministre de l’intérieur se sent de plus isolé, fragile, pour pouvoir partir quand il le souhaitera. Donc sans passer par les urnes ce qui semble irrationnel : Il est déjà Maire de la ville de Lyon ou pas ?

L’Elysée attend, les éventuelles propositions du premier ministre pour soumettre un nouveau ministre de l’intérieur. Va-t-on vers un remaniement à la méthode Emmanuel Macron ou à une tempérance plus écoutée lors du dernier Conseil des Ministres ?

Le Panda

Patrick Juan