Festival des Continents au fort de Querqueville : l’Afrique à l’honneur avec Manu Dibango

Le fort de Querqueville a vécu à l’heure africaine avec le concert de Manu Dibango. Conférences et concerts avec vingt-cinq pays africains représentés par des expositions. Une édition réussie : ministres et ambassadeurs africains présents (Oumar KEITA,Rachel Annick OGOUALA etc..) et la visite de Madame la députée Sonia Krimi.Boubekeur Khelfaoui, un propriétaire heureux.Thierry Paul Valette.

Cette première édition du festival des continents s'est révélée être une belle réussite. Le pari était osé mais loin d'être gagné. Acquis en 2017 par Boubekeur Khelfaou, le fort de Querqueville est une ancienne fortification maritime de la Manche, dont la construction décidée par Louis XVI date de 1786. Pour cette édition, l'Afrique était à l'honneur dans ce lieu historique. Le sens est d'autant plus fort que le site anciennement dédié à la défense se veut désormais un lieu de paix et de croisement des cultures. Sous le haut patronage de l'Unesco,de très nombreux pays africains étaient représentés autour de conférences et de concerts.

Ainsi 25 délégations africaines avaient fait le déplacement pour cet évèvement sous le haut patronage de l'Unesco.. Une grande partie du patrimoine africain y est exposé pendant quatre jours. Des spécialités artisanales et culinaires de certains pays tels que le Bénin, le Ghana, l’Algérie, le Cap Vert, le Sénégal, les Comores, le Burkina Faso, le Gabon ou encore le Mali.

L’Association du Fort de Querqueville (Afquer) créée en décembre 2017 à l’initiative de Boubekeur Khelfaoui, a cette volonté d’ouvrir ponctuellement, le site au public et de faire vivre ce dernier au travers d' événements réguliers. Cette année, la Normandie invitait donc l’Afrique.

L'Afrique qui possède un passé commun avec la France ne peut être oubliée pour construire un avenir optimiste entre les continents et la France. La Normandie, haut lieu du débarquement de la seconde guerre mondiale, était donc un partenaire idéal. Pour terminer en beauté ce festival des continents, le célèbre saxophoniste Manu Dibongo a donné le concert de clôture du festival . Les différentes expositions du patrimoine africain se sont étendues sur les 4 jours du festival. Le Gabon, représenté par Madame l'Ambassadeur du Gabon auprès de l'Unesco : Rachel Annick Ogoula Akiko ep.Obiang Meyo, jouait la carte du renforcement de la coopération avec l'Unesco.

Sonia Krimi, députée franco-tunisienne de la 4 circonscription de la Manche, a honoré cette première édition du festival de sa présence. Elle s’était fait remarquer en critiquant le projet de loi sur l’immigration n'hésitant pas à monter au front. Cette enfant de Tunis ayant vécu les longues files d'attente en préfecture, n'oublie rien de ce passé. Vivre libre et mieux est sa devise et explique ses engagements. Un article du journal libération dresse un portrait équilibré et juste de ses engagements : http://www.liberation.fr/france/2018/04/15/sonia-krimi-sortir-du-rang_1643538

Monsieur Oumar KEITA, Ambassadeur, Délégué permanent auprés de l'Unesco, s'est félicité de la participation du Mali au festival. Il a par ailleurs rappelé les forts liens entre les deux pays et l'importance de la culture dans la lutte pour la paix. Selon lui cet axe est essentiel.

Les femmes étaient mises à l'honneur pendant toute la durée du festival dans un contexte de lutte pour l'égalité homme/femme. En effet, le rôle des femmes africaines est important pour l'avenir de l'Afrique surtout dans les activités économiques et politiques. La femme est donc une actrice clef du développement mais doit faire face à des barrières culturelles importantes. L'’émergence d’un véritable leadership féminin moderne sur le continent africain n’est plus à démontrer. C’est une tendance qui semble aller crescendo telle une lame de fond qui transformera inexorablement les sociétés en modifiant les comportements. Cela peut être perçu comme une incroyable révolution par ceux qui n’ont des femmes africaines que l’idée de pauvresses auxquelles il faut venir en aide. Mais ceux qui connaissent l'histoire et les cultures ne seront pas surpris.

La Normandie invite l'Afrique

Riche de nombreuses conférences, cette première édition a su mettre en avant la place du patrimoine culturel immatériel dans la sauvegarde des valeurs culturelles. L'histoire de l'Afrique était ainsi revisitée. Une conférence sur la coopération afro-japonaise dans le domaine de la culture montre un continent Africain ouvert sur son avenir. Les thèmes de l'immigration et de l'abolition de l'esclavage ont suscité l'intérêt d'un public conquis. Monsieur Ali Moussa Lye, le chef de section d'histoire et mémoire pour le dialogue auprès de l'Unesco était présent, rappelant le devoir de mémoire de l'histoire africaine ;

Côté musique, les visiteurs se sont réjouis d'une multitude d'artistes présents pour l'occasion. De Djma à Cheik Tidiane Seck , les rythmes se sont mélangés pour le bonheur de tous.

Participation de l'artiste Cheick Tidiane Seck

Participation de l'artiste Djam

L'artiste Rajery avec sa harpe tubulaire

Le célèbre saxophoniste Manu Dibango signe présent pour le festival du fort de Querqueville. Il a joué aux quatre coins du monde avec les plus grands. Il est lui-même devenu une des figures les plus prestigieuses du jazz et du continent africain.

Arrivée de Manu Dibango sur la scène du festival des continents

Manu Dibango, légende du jazz, enchanté de cette invitation.

Manu Dibango a donc offert un concert exceptionnel.

