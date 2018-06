Fête de la musique, au Palais de l’Elysée, Mdr .. !

Mdr ! .. Pas du tout ce que vous croyez ! .. Mdr : Macron danse le rap, voilà la définition. Maqron danse le rap. Macron ou Maqron : avec un C ou un Q .. L’usage s’est établi depuis. Mon titre sans ça était trop long. Ce président et sa présidente ont la vibe dans le corps et commencent à danser eux aussi endiablés dés que les rappeurs mâles déguisés en femelles improvisent un rap dans la cage. Tous les deux semblent parfaitement unis aux bouffons dans un superbe instant de communion. Comme dit Gala, qui ne se trompe pas, c'est Brigitte qui a apporté un côté "voyou" ..

J’aurais pu vous parler de salariés sans complexe aucun, sans arrière-pensées. Ils l’étaient, en effet, salariés, ces joyeux brebis aux talents corporels accomplis. N’allez pas penser qu’ils avaient été invités à une soirée entre amis ! Combien ça a couté vous demanderez ? Le secret est bien gardé.

Mais, avouez, ça n’a pas d’importance, en face des 900 000 de coiffeur, des centaines de milles de manucure, une moitié de million pour la vaisselle.. Je voudrais pas sombrer dans la fuck-news comme on dit maintenant .. Au pif, je dirai 20 000 par officiant, en comptant les frais bien évidemment .. c’est leurs tarifs à ces supplétifs turlupins.

Bon ! Les services de la Présidence ont déclaré 1500, pas plus. C’est normal, c’est compréhensible : on à pas à savoir ce qui se passe chez les gens, à moins d’être dans les petits papiers.

Dites ! Montagnais ! il commence mal votre billet ! Vous voulez nous impressionner avec votre Tractabus de Consuetudinibus Franciae ?

de Consuetudinibus Franciae ? Non, non .. je dis ce qui est, ce que j’en sais simplement

D’ailleurs, le sujet ne sera jamais épuisé. Pendant longtemps encore, et peut-être tout au long de l’histoire des bipèdes, on parlera de cette fête fondatrice du nouvel Olympe. Google n’en finira pas de renseigner, sur les intentions, sur les coûts, en images véhiculant les messages les plus variés, acclamations, vexations, indignation, admiration ..

A propos d’Olympe .. la notre d’Olympe, genre Meleagris, ne terminera ni plumée ni guillotinée ..

Autre sujet d’émerveillement : les paroles .. T'es vénère parce que je me suis fait sucer la bite et lécher les couilles qu’ils chantent les oiseaux ! Faut être osé ! progressisse ! La presse réactionnaire, comme La Crux, le Huff, Media-P s’en sont fait l’echo.

C’était en anglais, remarquez, comme salope, enculé .. la langue de Shakespeare .. Je vous traduit, n’est-ce-pas .. étant de langue quasi maternelle initié.. pas comme mon éminent confrère ayant publié ici-même sur le sujet et qui parle de « boules » .. non, non, je suis formel : balls se traduit par couilles, même Google trad sait ça.

Couilles ! c’était .. pas boules, minets !

Mais nous, en France, ou ce qu’il en reste, on est pas les derniers à la gaudriole, gauloiserie, polissonnerie. Tenez ! prenez l’Artilleur de Metz, qui aurait pu trouver avec bonheur et volupté sa place à l’Elysée pour la fête .. Vous connaissez l’air, la musique ? splendide .. Youtube chanson paillarde l’artilleur de Metz .. Vous aimerez !

Quand l’Artilleur d’Paris

S’invite à l’Elysée !

Toutes les femmes de Paris

Se mettent le doigt dans ..

.. dans le nez ! bien évidemment .. vous pensiez autrement ?

Il est vrai qu’à Metz, la rime se fait sur garnison .. Ici, à l’Elysée, y’aurai fallut utiliser « Macron » pour la rime en ON. Quant à la rimme avec U .. on pouvait utiliser « Manu » !

Mais le président aurait été contrarié .. Et la réputation d’Agoravox ? Vous y pensez ? Déjà que quand le premier pékin venu qui mettra « fête Elysée » ou « fête de la musique » dans Google verra sortir Agoravox en premier..

Mais, bon ! Je vous égare, revenons au sujet : des pisse-vinaigre pourront toujours déplorer que bignous, chanteurs tyroliens, danseurs de bourrée, virtuoses de l’accordéon n’aient pas été requis. Vous voyez l’Elysée remplis de Gourbignons ?

Ils ont des chapeaux ronds

Vive la Bourgogne euh

Ils ont des chapeaux ronds

Vivent les Gourbignons

La France, ou ce qu’il en reste, crapules, ne peut que se réjouir devant de telles prestations.

Les lépreux et les sans-dents ont beau râler, gueuler, renâcler, aboyer, fachochiser .. la métamorphose, commencée il y a 3 siècles quasi, d’étapes en étapes parfaitement réussies, en passant par le « Invasion of Europe » de june 44 et le culte à Johnny, jusqu’ à cette magnifique fête de la musique à l’Elysée 2018 .. Où se trouve consacré le changement de genre, de couleur, de langue, d’allure, de vocabulaire, de « culture » qui désormais ..

.. La métamorphose donc, sera achevée.

Personne, vous m’entendez bien, personne ne pourra s’y opposer.

Les pouvoirs nous préparent habilement et amoureusement à l’avènement d’une Présidente LGBTQ et noire, figure de proue de la démocratie et du Hip-hop .. Incarnation parfaite du nouveau Nomos.

Qui pourrait s’en émouvoir ?

Montagnais / June 18

NB : il était tentant de tenter de faire entendre, pour la « fête de la musique » 2018 quelques accents de musique célinienne .. Je dis bien : tentant de tenter.

Citations graphiques

Entête : Rammstein Music Official / Youtube

la Dinde plumée (Francisco de Goya, Neue Pinakothek, Munich)

J.L. Europe1

Photos musique Elysée .. Partout ..

Gala : « comment Brigitte Macron a apporté un côté voyou ..