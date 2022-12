Fête nationale des Émirats arabes unis : La gloire au rendez-vous

La fête nationale, célébrée le 2 décembre aux EAU, revêt cette année une saveur particulière.

Les Émirats arabes unis sont entrés dans une nouvelle phase politique avec la prise en charge du leadership par le président Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan en mai dernier suite au décès du défunt président Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan dans un processus de transfert institutionnel du pouvoir d’une manière qui a ébloui le monde et l’a impressionné et loué.

L’afflux de dirigeants à Abu Dhabi pour présenter leurs condoléances et féliciter Son Altesse le Président pour sa prise de fonction a reflété deux choses importantes. La première est le poids et le prestige dont jouissent les EAU au niveau régional et international. Le second est le grand respect personnel et l’appréciation dont Son Altesse jouit dans les cercles régionaux et internationaux.

Cette phase de l’histoire des EAU se déroule conformément à l’approche stratégique bien définie décrite dans le document “Principes de la Cinquième” et se réalise sur le terrain de manière impressionnante, notamment sur les plans politique et économique. Il continue sur la voie de l’ascension vers la gloire et un modèle éblouissant au niveau du développement et de l’économie.

Les déplacements de Son Altesse le Président des EAU lors de plusieurs événements internationaux semblent intéresser tout le monde au niveau mondial. Le plus récent a été la participation de Son Altesse au sommet COP27 à Sharm el-Sheikh, en Egypte.

Son discours a attiré l’attention du monde entier, notamment en ce qui concerne la responsabilité internationale des EAU en matière de sécurité énergétique.

Son Altesse a cherché à assurer les partenaires de toutes les puissances internationales de l’engagement des EAU, à la fois dans cette question très importante et dans le changement climatique, dans lequel les EAU travaillent dur pour devenir un moteur mondial des plans et des stratégies liés à la question climatique.

En outre, des préparations et des initiatives actives sont en cours pour la COP28 de l’année prochaine, si Dieu le veut.

Les EAU continuent de refroidir les crises, de construire des ponts, de faire le vide, de renforcer leur réseau d’alliances internationales, de diversifier les partenariats stratégiques et de maximiser les opportunités de bénéficier de nouvelles relations avec des partenaires régionaux tels qu’Israël. Cela ne fait pas que renforcer les réalisations économiques et d’investissement.

Mais aussi contribue à renforcer et à diffuser une culture de tolérance et de coexistence, en faisant passer le discours de paix de la politique aux affaires quotidiennes ordinaires des peuples. Récemment, nous avons tous suivi l’un des résultats des efforts discrets des EAU dans la quête de la sécurité et de la paix dans le monde.

Des représentants de la Russie et de l’Ukraine se sont rencontrés aux EAU pour discuter de la possibilité d’échanger des prisonniers de guerre et de reprendre les exportations d’engrais ukrainiens vers l’Afrique et l’Asie. Les deux délégations ont discuté de la possibilité de permettre à la Russie de reprendre ses exportations d’ammoniac en échange de la libération d’un grand nombre de prisonniers ukrainiens.

La célébration de la fête nationale par les dirigeants et le peuple des EAU est une célébration des significations, des valeurs et des principes nobles. Aujourd’hui est un jour d’unité et de loyauté. Notre expérience fédérale unique continue et, nous l’espérons, continuera à être une expérience inspirante au niveau régional et international.

Elle restera une de nos forces, et les luttes et la volonté de nos pères fondateurs continueront d’inspirer et d’être une source de fierté pour tous nos citoyens. Nous sommes tous inspirés par les valeurs, les principes et l’esprit de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Nous devons notre loyauté à Son Altesse le Président Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Ce dernier a été une figure imposante qui a appris de l’école de leadership du leader fondateur. À l’occasion de leur fête nationale, les Émirats arabes unis brillent de mille feux et leur poids stratégique atteint de nouveaux sommets.

Ils ont l’air plus confiants et poursuivent leurs objectifs avec compétence et à la lumière d’une planification stratégique minutieuse, sans jamais oublier qu’ils sont un des principaux promoteurs des valeurs et principes humains, civilisés et moraux à l’échelle mondiale.

Elle est un point mondial brillant de coexistence, de tolérance, de modération, d’ouverture et d’acceptation de l’autre dans un monde de différents courants de haine, d’incitation et d’hostilité à l’autre.

C’est la destination des rêveurs de bonheur et d’une vie digne, des dizaines de millions de personnes qui aspirent à vivre dans une patrie du bonheur, de la dignité humaine et de la diversité qui est devenue un parangon mondial. Les EAU ne sont pas seulement un pays modèle qui a réussi à utiliser ses ressources naturelles au profit de sa population.

Ce n’est pas seulement un pays qui offre à ses citoyens les meilleurs moyens de vivre et d’exister et les place parmi les sociétés heureuses du monde. C’est aussi le pays de la tolérance. Les troubles du monde commencent et finissent en grande partie par le problème du manque de tolérance, que ce soit dans les relations internationales ou entre les peuples.

La tolérance est le seul moyen d’assurer la sécurité et la stabilité dans le monde, à condition que chacun y croie, comme c’est le cas aux EAU. Félicitations aux Émirats de la bonté et du don. Espérons que la patrie de l’engagement, des valeurs et des principes humanitaires avance, se développe et travaille pour le bien de toute l’humanité chaque année.