On ne rit plus, des bruits courent : bientôt une seconde assignation à domicile des Français, comme en Irlande. La date aurait à voir avec les élections usaméricaines. C'est une idée bête et méchante que de couler une économie nationale, mais les confineurs ne débordent pas d'imagination. Ils ont lu Orwell et en ont conclu que 1984 était une mine de directives pas plus sottes que d'autres.

Quelque part sur le net circule une telle feuille de route prévue pour le Canada et applicable au monde entier. En gros, il s'agit de conduire fermement les T-Riens vers la possession par quelques mégalomanes de leur corps, de leurs biens et de leur cerveau reptilien.

Les modalités ? Masquer, enfermer, vacciner/pucer à la hussarde, "annuler la dette" au prix de la dépossession générale des biens privés et publics. Au moindre refus d'obtempérer : mort sociale de l'individu, immobilisation à domicile ou en camp, et mort tout court.

De toutes façons, la faim guette ; c'est un des quatre chevaux de l'Apocalypse, celui dont on voit les côtes.

La feuille de route prévoit que les T-Riens à dresser, aujourd'hui pourvus d'une apparence corporelle comparable à celle de leurs propriétaires, se démarquent sensiblement de ces derniers.

Ainsi, le T-Rien ne doit reluire d'aucune façon, être contrôlable comme un ipad. Le modèle de l'humanoïde trois points zéro, selon les planificateurs, c'est Greta Thunberg. Or il y a un obstacle : les T-Riens ont une fâcheuse tendance à produire ici et là des spécimens de haute qualité ainsi que de drôles d'idées, rien qu'à eux. Certes une partie de ces spécimens peut servir aux plaisirs des proprios ; il suffira de les acheter, puis de les isoler. Quant aux idées et revenus, ça se vole et Bill en sait quelque chose. Mais il ne faudrait pas que les petits génies se multiplient ! Car ils pourraient éclipser leurs détenteurs, seuls "beautiful people" possibles, imaginables et luisants dans l'ombre épaisse.

Oui, les biens meubles, en se mobilisant, seraient capables de subtiliser à leurs propriétaires la planète aux ordres, cette demi-sphère qu'ils ont endettée avec tant de soin, capturée avec tant de ruse et d'explosions, et qui leur obéit au doigt et à l'œil ! Capables de s'auto-proclamer libres, tels que Dieu les a faits, et de demander des comptes aux (ex) proprios !

La révolte des robots !

Avouez que ça fait peur.

Immerger le T-Rien dans la survie précaire, l'immobilité et la peur chronique, en attendant de l'employer à fond la caisse pour moins que rien, aidera son visage à s'allonger, son corps à se déformer en poire ou en figue sèche, son esprit à tourner vinaigre, à cesser d'imaginer et d'inventer. Peut-être même aura-t-il une idée comme ça de s'auto-détruire. Pas trop quand même, juste un peu.

Que du bonheur.

Quant aux Programmeurs, ils dégusteront des petits plats bio qui rendent beau, et flâneront du matin au soir, comme à leur habitude. Le soir, allez savoir ce qu'ils feront, mais chut c'est un (vilain) secret. Un secret pour emprisonner la jeunesse éternelle, pensent-ils ; pour la garder sous clé à jamais, pour eux seuls.

Entendu, mais voyons les choses en face, puisque tout le monde a la télé : malgré leurs coûteux efforts, les biotifoul pipeuhls sont le plus souvent aigris, rassis, bouffis parfois un peu, à la Weinstein. Ils crient souvent, comme s'ils n'étaient pas contents, alors qu'ils ont (presque) tout, ma bonne dame. Oui, ils ont beau claquer un gros pourcentage des Intérêts de la Dette en chirurgie esthétique, une certaine mocheté maladive perce comme un ver sous les rafistolages. Dieu ne les aime pas beaucoup, on dirait. Alors ils lui en veulent.

Mais revenons à la feuille de route : comment, pensent les Gens Supérieurs, empêcher nos humanoïdes de développer pleinement ce qu'ils ont reçu en naissant : dons du ciel, pays, famille, entreprise, caractère, optimisme, espoir, combativité ?

Ces choses ne sont plus à eux, et il ne faudrait pas que les T-Riens se mettent en tête de récupérer l'héritage confisqué.

Heureusement, les feuilleurs de route ont mûri un plan depuis au moins dix ans, dont ils se félicitent. Tout d'abord, ils vont rendre les gens malades par médias anxiogènes. Si les T-Riens s'obstinent à ne pas s'aliter, tant pis pour eux. On fera comme s'ils l'étaient. Ensuite on les empêchera de clamer qu'ils vont très bien et d'écrire qu'ils piaffent d'indignation. S'ils persistent, on les accablera d'amendes, voire de gardes à vue très, très prolongées.

Enfin, une fois le T-Rien à terre, on le traitera en cabot jusqu'à ce qu'il soit persuadé de sa bestialité intrinsèque, ce qui permettra de lui imposer des vaccinations bizarres. C'est à dire l'introduction de substances inconnues dans son sang aussi précieux que possédé.

Il attrapera la grippe à tous les coups, et bien d'autres choses encore. Et en plus, il ne se contrôlera plus.

Ne reste plus qu'à distribuer la feuille à tous les ripoux de la planète, qui commandent des escouades de pandores et d'infirmiers en psychiatrie.

Simple comme bonjour !

S'ensuivra l'Apothéose. Objectif atteint : Bill Gates, Maître du Monde. Le Grand Typhonnier pourra s'amuser à loisir avec son nouveau jeu vidéo. Clic, debout là-dedans. Clic, au boulot. Clic, au métro ! Clic, regarde la TV ! Clic, au dodo ! Clic, laisse allumé que je te voie bien ! Clic, file-moi ta maison, ton gamin, peu importe ! Clic viré du champ, tu m'énerves !

Nul ne pourra s'y soustraire, Bill Gates verra tout. Il vous suivra jusque dans vos cabinets d'aisance. Il choisira votre conjoint et vous autorisera ou non à procréer en fonction de votre docile insignifiance physique et mentale. Il créera par rayon omega un humanitail bêta, gamma, epsilon, dont vous peut-être ! Une petite substance vert fluo dans vos globules rouges l'informera de tout, vous signalera partout, vous mettra à sa merci.

Et vous implorerez sa pitié ! On vous servira dès la naissance une bonne dose de calmants pour veau, qui vous rendront pleurnichard et résilient tout à la fois. Tendre comme un bifteck.

Oh il sera magnanime et ne vous supprimera que si nécessaire. Un bon citoyen gretanien trouvera presque toujours grâce à ses yeux laser. Car il fait tout pour votre bien, tout pour votre peur salutaire.

Ah le rêve !

Bill en rit comme la Castafiore. Et les petites grenouilles du Marécage, épouvantées, en sautent toutes ensemble dans la mare.

Au-delà des mers, une invincible Armada se prépare. Un ou deux commandants de bord ont décidé que la planète est à tout le monde, et vogue la galère ; chacun sa croix.

Bill Gates a peur pour nous les Français. Si son plan ne marchait pas ? Si sa feuille de route n'était même pas lue ? La France a besoin de lui. Le Français pourrait attraper un rhume à rester dehors, à respirer le vent d'Ouest. Bill veut le mettre au lit.

Il regarde souvent vers la mer et ses yeux chavirent. Avis de tempête. Or Bill le téméraire n'est pas trop courageux. Il se demande comment, au cas où, il pourra faire entrer sans frapper des militaires chez les gens, pour voir s'ils prennent bien leurs médocs et ne s'agitent pas trop.

C'est qu'il n'est pas très rassuré, cet homme.