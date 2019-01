Fichage ethnique au PSG : la Ligue de football professionnel inflige une amende de 100 000 euros au club

Quand on est le PSG et que l’on appartient à la famille régnante du Qatar on tremble devant une amende de 100 000 euros, pour une pratique pour le moins douteuse et contrevenant à toute notion d’égalité. Même l’égalité réduite au strict minimum, c’est-à-dire l’égalité devant la loi, quelle que soit son origine, etc, etc…

Une dépêche de l’Agence France Presse (datée du 22 janvier), rappelle que « les recruteurs du club étaient invités, entre 2013 et 2018, à inscrire sur les fiches d’évaluation de jeunes joueurs leur couleur de peau ».

Finalement, dans sa grande sagesse, la Ligue de football professionnel (LFP), après avoir entendu les arguments du PSG a infligé au club de la capitale une amende ferme de 100 000 euros.

L’affaire du fichage ethnique, avait été révélée en novembre 2018 par les « Football Leaks ». A la suite de ces révélations, une plainte contre X a été déposée par la Ligue des droits de l’homme.

L’AFP souligne que Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la LFP, a suivi dans cette affaire, l’avis du Conseil national de l’éthique (CNE) de la Fédération française de football (FFF). Le CNE avait, en effet, estimé que « des fiches faisant mention d’une origine ethnique ont bien été utilisées ». « En revanche, les pratiques présumées discriminatoires ne sont pas établies », avait considéré l’instance tout en saisissant la commission juridique de la LFP.

Monsieur Sébastien Deneux concluait : « Il n’y a aucun fait de discrimination qui a pu être relevé. Ces éléments nous sont apparus comme des maladresses individuelles et ressortent d’une négligence collective ». En gros, on faisait ce fichage pour passer le temps et s’amuser, peut-être !

En réalité, les histoires du foot ne m’intéressent pas du tout. D’ailleurs, ces histoires de gros sous et de racisme, véhiculées par ce sport, m’ont détourné du sport lui-même depuis longtemps ; mais, ça c’est une autre histoire.

Ce qu’il faut, à mon sens, voir dans cette décision c’est l’impunité du PSG version qatarie même devant un fait de discrimination avérée. Par ailleurs, le fait d’infliger une amende de 100 000 euros pour une pratique aussi grave, constitue-t-il une insulte à l’intelligence du pays. Comparés au seul salaire mensuel de la star Neymar (aux alentours de 3 millions d’euros), les 100 000 euros sont des « peanuts » (cacahuètes) comme disent nos amis Anglais.

Que l’on ne vienne pas se lamenter alors de la progression du communautarisme ; avec de telles pratiques, il a de beaux jours devant lui. Et à quand le fichage religieux ou social, ou… ?