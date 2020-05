Fier d’être un minimaliste vaincu !

Ne voyagez plus, bougez le moins possible, ne prenez pas le train si vous n'en avez pas besoin, l'avion idem, le bateau non plus, ne vous baignez plus, ne vous asseyez plus, ne parlez plus à des inconnus sans respecter la distance de sécurité. En fait, restez chez vous et bouclez-la !

Inexorablement, vos droits et vos libertés sont annihilés. À la niche, comme les bons toutous. Obéir aux ordres, car sinon, c'est le matraquage, l'amende et la taule.

Malheur à celui qui n'est pas dans les clous, malheur à celui qui ose s'aventurer hors du bac à sable où il doit jouer.

N'emmenez pas vos enfants construire des châteaux de sable sur les plages. Il est interdit de s'asseoir. Le papy zélé de Lacanau avec ses shérifs adjoints patrouille. (1) C'est une plage dynamique, dit-il. On marche, on court, on se baigne, mais on ne s'assoit pas. Puissance de raisonnement intense et maximale. S'asseoir, c'est contaminer. Point barre. Les Préfets ordonnent et les voisins vigilants, les miliciens privés nostalgiques des années 40 obéissent au doigt et à l'œil. Schnell !

Le nombre incalculable de citoyens qui se prennent pour Zorro est impressionnant. Tous prêts pour la délation, l'ordre et la méthode. Bientôt les camps où les minorités seront parquées, sans distanciation sociale. Au moins, on pourra trinquer...

Même les médecins sont incités à dénoncer (2). 55 € la balance. Ma foi, 50 personnes par mois = 2750 €. Quand même ! De quoi se payer des vacances ! - à la montagne car à la mer, c'est devenu compliqué. (3)

Bon nombre de commerçants affichent que le port du masque est obligatoire à l'intérieur de leur magasin. En ce qui me concerne, je n'y mettrai pas les pieds, en faisant valoir que le port du masque, aujourd'hui, est totalement inutile.

Les restaurateurs, les cafetiers, les pubs, les night-clubs sont en train de mourir. Avec les nouvelles normes sanitaires que Castaner va pondre, il faudra au moins 4 m2 par client. Ce qui implique que seules les grosses structures vont pouvoir survivre. Adieu les petits bistroquets et les bars à vins sympas. (4)

Tout ce cirque se passe avec l'assentiment d'une bonne majorité de la population. Presque tout le monde porte un masque tout en se badigeonnant copieusement de gel hydroalcoolique. À ce sujet, comme son nom l'indique, il y a de l'alcool dans le produit. Donc, tous les jours, vous absorbez une quantité non négligeable d'alcool. Mauvais pour le foie, cirrhose en vue !

Porter un masque toute la journée est tout aussi mauvais, notamment pour les poumons. En effet, quand vous expirez, vous rejetez du CO2 qui est immédiatement collecté par le masque, puis réinspiré. Moins d'oxygène, plus de CO2, parfait. Les pompes funèbres se frottent les mains - sans gel hydroalcoolique, cela va de soi.

Réfléchissez, braves gens. Rendez-vous compte que cela fait quelques années que les mondialistes veulent que vous deveniez le plus minimaliste possible. Même certains "écolos" s'y mettent. Décroissance. Minimalisme. On ne bouge plus. On consomme local - pourquoi pas - mais pas de chocolat, pas de café, pas d'ananas, pas de sucre de canne... Ah, c'est moins palpitant tout à coup.

Les dirigeants de cette planète vous veulent minimalistes. Hulot prône l'écologie et la décroissance, sauf que, depuis sa villa à Dinard, il confine grave avec sa plage privée où il peut s'asseoir tranquille (5). Yann-Arthus Bertrand, qui a fait sa fortune grâce à ses photos de la Terre vue du ciel, vous incite depuis peu à ne plus prendre l'avion. (6) La SNCF, toujours à la pointe de slogans creux et fumeux, vous incite dans sa dernière publicité à prendre le train de façon responsable et donc de laisser les places à ceux qui en ont besoin. (7)

De plus en plus, si vous osez dire qu'il y a une conspiration mondiale visant à établir un gouvernement mondialiste, on vous taxe très vite de "Pas fiable, facho, souverainiste, populiste, raciste, antisémite et, bien sûr, complotiste..."

Et pourtant, il suffit d'étudier comment et pourquoi tous les gouvernements de cette planète - à part la Suède, Hong Kong, Taïwan et quelques autres - ont ordonné ce confinement imbécile, qui n'a servi à rien, sauf à tuer une bonne partie de l'économie mondiale.

À qui profite donc ce crime sordide ? Bezos, le PDG d'Amazon, (qui frôle le trillion de dollars), Bill Gates (vaccins), certains labos, Soros, Rockfeller et toute la clique du Bohemian Club, du groupe Bilderberg et de la Trilatérale. (8)

La minorité de gens représentant un contre-pouvoir est automatiquement fichée et fliquée. Ça, nous le savions depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le flicage va beaucoup plus loin. L'État, les médias mainstream et la société dans son ensemble, par un jeu de démagogie, de vacuités "boboïsantes" et de politiquement correct, distillent insidieusement un courant de pensée unique, tout en approuvant l'exclusion des pensées contraires.

Très, très fort. La loi Avia récemment votée est une preuve de plus de la malveillance des pouvoirs publics. (9)

C'est énervant qu'une grande majorité tombe encore dans le panneau. Que vous faut-il de plus ? Vous voulez vraiment continuer à cautionner cette société rigide ? Réveillez-vous, il est presque trop tard.

Les Gilets Jaunes, tant décriés par beaucoup, représentaient un des derniers sursauts. Depuis ce confinement blocus, exit la contestation. Tout le monde ou presque porte gentiment son masque, respecte la distance sociale, se prend un PV suivant l'humeur du gendarme - impunité totale des forces de l'ordre -, fait la leçon au voisin qui ne respecte pas les consignes, et rentre chez lui, fier de son devoir accompli.

Bienvenu dans un gouvernement mondial où seul le haut du panier consommera outrageusement pendant que le reste de la population se gavera de patates locales et regardera les jeux du cirque à la TV.

Affolant, consternant et affligeant.

C'est le futur que vous souhaitez, pour vous et vos enfants ?

Non ? Eh bien, il est plus que temps d'exprimer vos désaccords.

Claude Janvier

