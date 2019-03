Fierté et fougue Marseillaise : Légende urbaine ?

Du football au cinéma, les habitants de Marseille se sont forgés une solide réputation autour de leur fierté légendaire et de leur propension à se faire remarquer. Quoiqu'on en pense, en général on les remarque. JOURNALISME 2.0 à donc voulu découvrir ce qu'il en était au regard des événements actuels qui nécessiteraient de tels atouts pour revendiquer haut et fort les valeurs défendues par le mouvement des gilets jaunes.

Tout d'abord nous avons été surpris par la population touristique et locale très dense sur le vieux port ainsi que les terrasses des bars et cafés alentours qui ne laissaient même pas deviner la présence d'un quelconque événement de ce type à quelques mètres de là au vu de leur quiétude apparente. Cherchant un cortège audible ou visible, il fallait se rendre devant la préfecture pour trouver un attroupement d'à peu prés un millier de personnes. Une présence policière imposante encadrant les différents discours aux accents chantants de la belle Provence.

Comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo au travers quelques conseils culinaires, les revendications s'orientaient sur le choix des produits locaux et naturels pour délaisser la grande distribution et entre autre dénoncer le dictat des multinationales pour en arriver à une intervention concernant l’écologie et les dégâts climatiques (thème officiel du jour) engendrés par des pratiques industrielles comme par exemple le fonctionnement des usines et ports de Fos sur mer.

Le ton était lancé mais dans un calme léthargique palpable de la part de l’assemblée de gilets jaunes pourtant attentifs à ces discours. Puis ce fût une marche calme et sans heurts qui se déroula jusqu'à la plage des catalans, où se situe une institution réputée de Marseille, le cercle des nageurs. Pour les organisateurs, dénoncer ce symbole des écarts sociaux dans cette belle ville semble important, un autre discours sur l’écologie (enfin le même que devant la préfecture) et après quelques interventions sur les inégalités sociales, le cortège reprit sa marche carnavalesque pour un retour sur le vieux port dans un calme exemplaire.

Le dispositif policier "entourant" physiquement tout cela dans une complicité amusante avec les organisateurs de cette manifestation. Une fois arrêté sur le vieux port au milieu des touristes et habitants de Marseille présents ce jour-là (amusés et curieux de ce défilé attractif), nous avons pu entendre quelques discours faisant témoignage de la collaboration étroite entre des représentants auto-proclamés des gilets jaunes et le directeur de cabinet qui les reçoit toutes les semaines pour un échange "très cordial" (voir vidéo). Les organisateurs se veulent rassurant en expliquant aux auditeurs présent qu'ils ne s’inquiètent pas, ils s'occupent de tout.

Pas plus d'éléments ne seront précisés malgré les sifflements et diverses protestations des gilets jaunes présents demandant des informations plus précises et complètes sur ces énigmatiques réunions. Ils n'en sauront pas plus hormis le fait que les parcours des manifestations y sont apparemment votés. Tout ceci étant bouclé, et l'heure de l'apéro approchant, dixit l'orateur principal, le cortège fût invité à se disperser pour reprendre le cours de la vie marseillaise mais pas sans avoir salué la difficulté du travail de leurs amis policiers victimes du système d’après leurs formules.

Pas de confrontations déplorables ou d'échanges grossiers comme on aurait pu s'attendre dans ce genre d'événement. Pourtant le regroupement présent semble amer, voire résigné. Nous avons voulu en savoir plus et les paroles des personnes interrogées par la suite n'ont pas manqué de nous surprendre...

Des paroles de gilets jaunes présents nous ont donné quelques précisions sur les raisons de ces ressentis remplis d'amertume :

- "le mouvement est mort ici, les collabos de Macron sont venus avec leur camionnette et depuis personne ne bouge..." (?)



- "Ce sont les syndicats qui ont récupéré le mouvement et les personnes qui ne sont pas d'accord sont amenées au commissariat ou livrées aux flics par des gilets jaunes syndiqués eux-mêmes."



- "Les réunions sont fermées à tous, seuls les représentants syndicaux y ont accès et on sait pas ce qu'ils se disent... les Marseillais ne viennent plus aux manif à Marseille, ils vont à Toulouse ou ailleurs, ici c'est n'importe quoi."

Beaucoup d'autres témoignages de gilets jaunes et d'habitants de Marseille iront dans le même sens...

Suite à ces (nombreux) témoignages du même type, nous avons voulu creuser en demandant des informations sur ces "réunions" ; la seule réponse que nous avons pu avoir : "il faut contacter Jean Jacques LATIL, c'est lui qui gère". Un VRP en huiles et lubrifiants (syndicaliste ?).

Nous ne manquerons pas de vous en dire plus dés que nous aurons des éléments plus précis à vous communiquer. En attendant, loin de la fougue marseillaise internationalement connue, nous ne pouvons que constater "l'exemplarité" des manifestants pacifiques qui ne semblent pas être un gros problème pour le gouvernement en place et on aurait pu s'attendre à autre chose de la part d'un peuple dont on redoute en général la colère.

On est bien loin des Lyonnais ou Toulousains et si, sur le plan footballistique, la comparaison des supporters de ces grandes villes est souvent débattue par eux-mêmes, en tout cas au niveau des manifestations et revendications houleuses, il n'y a pas photo, les Marseillais restent (heureusement ?) les plus calmes et diplomates de ces exemples. Macron n'a a priori pas de soucis à se faire quant à sa venue pour le grand débat prévue pour ce jeudi 7 mars dans la belle cité phocéenne.

La seule altercation notable et visible se trouve en fin de vidéo et ne s'est déroulée qu'en fin de journée bien après l'événement et en marge de la manifestation...

JOURNALISME 2.0

Les yeux du peuples....