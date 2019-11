Filière bovine : menace persistante de disparition !

La viande de bonne qualité, celle produite par les petits éleveurs subventionnés de moyenne montagne, est très chère. Et la carne de réforme des vaches laitières de supermarché, baptisée comme l’autre ’viande de boeuf’ est dégueulasse. Étonnez vous qu’on en mange moins !

On va importer de la viande sans hormone ; et pourquoi pas ? Pourquoi les agriculteurs, qui se sont orientés vers une production de masse exportatrice, serait les seuls épargnés par la mondialisation, avec dumping fiscal et dumping social, que l’on a imposé au reste de la société ? Les Canadiens sont ils en plus mauvaise santé que nous ?



La FNSEA est totalement partie prenante de l’économie actuelle, et les entendre geindre à l’agribashing est amusant.

Lorsque l’on voit que la terre est nue entre deux pieds de maïs, on se doute bien qu’elle doit contenir pas mal de substances faites pour tuer plantes et insectes.

Vous voulez que j’exprime ma solidarité avec les céréaliés de la Beauce et de la Brie qui sont venus perturber les transports de centaines de milliers de Franciliens ? Vous plaisantez !