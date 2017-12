Fin de la neutralité d’internet aux Etats-Unis : une première étape vers le tout-payant ?

Aujourd’hui 14 décembre 2014, un vote doit entériner la proposition du Comité Fédéral des Communications (FCC) sur la fin des règles de « neutralité » du réseau Internet (ou « réseau ouvert »). Quelles conséquences cette décision aura-t-elle sur les conditions d’utilisation du web dans le monde ?

Jusqu’à aujourd’hui, une ordonnance imposait aux États-Unis une règle de neutralité du réseau obligeant tous les fournisseurs de services Internet (FSI) à traiter toutes les données de la même façon, sans bloquer ou censurer certains flux de données.

La fin de la neutralité du net pourrait accélère la centralisation des médias, généraliser la censure et augmenter les tarifs.

Il est probable que cet exemple se généralise et creuse la « fracture numérique » qui mettra les plus défavorisés économiquement dans une situation difficile pour un accès ouvert à un outil devenu indispensable.

La fin de la régulation d’internet s’appuie sur la justification classique d’amélioration de la qualité des services offerts grâce à la » mise en concurrence » et à la « compétitivité » que les théoriciens de l’économie libérale ont l’habitude d’utiliser pour aboutir toujours au contraire de ce qu’ils avaient annoncé : une prise de monopole par les plus gros groupes et une dégradation de la qualité directement proportionnelle à l’augmentation de leurs profits.

Mais il serait hypocrite de laisser croire que cette évolution n’était pas prévisible. La mafia du monde connecté a utilisé exactement la même technique de diffusion et de conquête de marché que la mafia des narcotrafiquants : fournir la came à très bas prix (ou même la donner) à la proie pour l’attirer et lui laisser juste le temps de devenir accro avant de l’assommer et l’obliger à s’endetter pour pouvoir continuer à se procurer des paradis artificiels dont elle est devenue dépendante.