Fin du dollar : L’Arabie Saoudite rejoint le bloc économique et sécuritaire dirigé par la Chine

Le gouvernement saoudien a approuvé l’adhésion partielle du royaume à un bloc économique, politique et de sécurité dirigé par la Chine, ce qui constitue la dernière preuve d’un changement majeur dans la dynamique du pouvoir mondial.

L’Arabie saoudite rejoindra l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) avec le statut initial de « partenaire de dialogue ».

Créée en 2001, l’OCS compte parmi ses membres à part entière la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

L’Iran devrait devenir membre à part entière dans le courant de l’année, tandis que les autres partenaires du dialogue comprennent deux autres pays qui se trouvent traditionnellement dans la sphère d’influence des États-Unis : le Qatar et l’Égypte.

Soulignant la composante sécuritaire du groupe, les membres de l’OCS mèneront un « exercice antiterroriste » conjoint dans la région russe de Tcheliabinsk, au nord du Kazakhstan, au mois d’août.

