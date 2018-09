Finances du Rassemblement National - En attendant Marion ...

A la Pen depuis son magnifique débat de l’entre-deux tours il y a plus de seize mois, Marine semble enfin sortir quelque peu du coma. L’élection de Macron la plongea dans une longue léthargie où la censée être la première opposante s’inscrivit aux abonnés absents jusqu’à ce premier semestre où, sortant enfin de sa chambre d’hôpital, elle nous servit une mesure révolutionnaire en changeant le nom du FN et RN. Près d’un an pour changer une simple lettre, autant dire qu’une partie de scrabble avec la dame était à l’époque synonyme d’une infinie patience. Ouf, c’est fait, Marine, telle la Blonde au Bois Dormant, s’est réveillée.

Avec les poches vides. L’état des finances de son parti ayant traversé la couche d’ozone, la dame fit appel aux dons, imitant ainsi Bernadette et ses pièces jaunes, qu’elle fit remplacer par des biftons. Les adhérents lui versèrent donc la bagatelle de 600 000 euros, tandis que la méchante Union Européenne la pourchassa de sa vindicte avec cette affaire de députés européens et d’attachés parlementaires, une martingale utilisée par tous les partis mais durement condamnée, surtout dans les mots, pour certains à tendance nationaliste. On lui lança des juges aux basques, ceux-ci parlèrent de 4,4 millions d'amende, puis de 2, qui en définitive, merci les soldes, se limiteront à un et un seul. Ouf, fit la Patronne, je puis enfin payer mes chers salariés ! Et de danser à nouveau la carmagnole. Douce comédie !

Jamais en panne de petites humiliations, une juge relativement – pour ne pas dire complètement – obscure décida d’envoyer la blonde rassembleuse devant un psychiatre afin de procéder à une expertise. Son tweet avec photo des horreurs commises par Daesch, à l’heure des LOL cats, fait peser sur elle selon une certaine justice hors-sol le soupçon de folie. Imitant Manu, Marine osa un Venez donc me chercher et revint planter ses choux du coté de Nanterre, non sans avoir tonné à sa bonne habitude ici et là. On me pourchasse, on veut ma peau, on m’aura tout fait ! Voilà comment, sans rien faire, sans rien dire, sans avoir travaillé une seule minute sur le fond des dossiers, juste grâce à une victimisation médiatisée, l’encore présidente du Rassemblement National parvient à un score de 21%, à un demi point des 21,5% de LREM, à un sondage sur les intentions de vote aux prochaines élections européennes. Reconquérir l’opinion sans strictement rien faire, avouez que pour Mélenchon qui depuis le 8 mai 2017 se tue au travail et plafonne à 14% d’intentions de vote ça craint. Ben oui mais c’est comme ça, dans l’inconscient collectif LE parti anti UE c’est le RN, pas la FI, c’est Marine la pseudo-cible, pas ce bon Jean-Luc qui, lui, s’en va contrairement à la diva blonde plaisanter de nuit avec le monarque sur le vieux port de Marseille.

La nièce, quant à elle, a ouvert les portes de sa nouvelle Ecole idéologique à deux pas du Conseil Régional de ce bon Monsieur Wauquiez que la si charmante demoiselle s’est donnée pour projet de dépecer. Autant être basée à coté, le midi ça permet quelques invitations de cadres républicains dans les bons restaurants de Lyon. Financée par Charles Beigbeider, le frangin du pseudo grand-écrivain de Saint Germain des Prés, l’école Marion, Attali compatible donc, Zemmour compatible tout autant, est comme une machine de guerre en train de poser ses fondations, on recrute de la chair fraiche de type crane d’œuf, on les peinturlure en nationalistes bon teint, on crée de toute pièce les logiciels dernier cri, on les intègre à un système d’exploitation renouvelé de fond en comble. Ca sera fin prêt pour 2021, Marine peut faire tout ce qu’elle veut pour colmater les brèches de son vieux paquebot et tweeter autant que Donald Trump, sa mise au rebut est déjà programmée. 2021, elle dispose donc de trois ans, tantine, pour préparer la place. Marion s’est fait tamponnée au Tea Party américain, dont on connaît les rattachements idéologiques et religieux réels, les patriotes français quelque peu naïfs, Dieu sait s’il y en a en France, n’y verront une fois de plus que du feu …