Fini de rire, l’abondance s’en va

Comment rire, quand on va manquer de gaz, de pétrole et de blé ?

Fini l'abondance ! Là nous sommes prévenus, l'hiver sera difficile avec un chauffage réduit, mais à défaut d'abondance, nous avons un surplus de conseils pour réduire nos consommations intempestives, nous en rions maintenant. Les boulangers menacent de fermer les fours, nous aurons des solutions alternatives. Rire vaut un bon steak, parait-il.

Ah, ça ira, ça ira, chantait les révolutionnaires à Louis XVI dans sa bulle et ses horloges.

Chirac, de part sa longue expérience, avait constaté que les emm... volaient en escadrille.

Le consommateur frileux, près de ses euros, sans pain frais, sans boulot, peut avoir le rire malsain.

Le 25 Octobre Le Rire c'est la vie

Le rire, une thérapie salvatrice pour conserver son équilibre.

Je sais bien que le sujet peut passer pour de la provocation, quand pour les plus optimistes, tout est gris. C’est vrai que le conflit USA/Russie par Ukraine interposée, ne prête pas à rire, surtout quand l’Europe fait figure de terrain de jeu. C’est vrai aussi, qu’un petit groupe de cégétistes peut bloquer la France entière pour des revendications salariales, strictement personnelles. Encore pire, des crimes d’enfants avec tortures n’ont hélas plus rien d’exceptionnels. Aussi, il n’est pas question ici de faire la promotion du rire sans contenu, pour faire comme tout le monde. Il nous faut revaloriser le rire franc, spontané, décomplexé, celui qui se fout du qu’en dira-t-on, redonnant du sens au défi du rire, de l’esprit fanfaron, pour ne pas pleurer de rage.

Le rire est le propre de l’Homme, nous dit-on.

Le rire sur commande n’existe pas ! Bien sûr que si, le rire professionnel des plateaux de téléréalité, nous en fait la démonstration sous forme de rituel. Le rire naturel serait plutôt accidentel, fortuit, indépendant de notre volonté, basé le plus souvent sur l’incongruité d’un événement ou d’une réflexion. Nous avons bien entendu les actifs, ceux qui font rire les autres, et les passifs, les profiteurs. Faire les deux en même temps, c’est possible avec l’autodérision, devenant l’acteur principal et le spectateur unique du phénomène.

Une autre solution plus pérenne, la recherche volontariste à se faire rire à volonté en ayant recours à son propre patrimoine, par ses sources, ses archives, bref cultiver son trésor à portée de main.

Le rire comme science, codé, disséqué, naturel ou préfabriqué

Nous en avons besoin pour vivre. Rire jaune ou le fou rire traduit ses humeurs, une soupape de décompression en quelque sorte. Les faiseurs de rire, ces comiques populaires sont indispensables dans une société en bute aux affres de la réalité. Plus les angoisses sont réelles, plus le rire devient indispensable. Le yoga arrive à faire rire sans raisons.

La vie comme une scène de théâtre avec un rôle à tenir.

Réussir son entrée, soigner sa sortie, le reste on se débrouille comme on peut.

Le rêve absolu d’une sortie magistrale, c’est mourir de rire