Finis les Brigitte, les Annie, les André, les Robert, les Michel...

Voici une vingtaine d’années un procureur voulait empêcher des époux Renault, ou Renaud, de prénommer leur fille « Mégane ».

Le juge a cependant estimé que c’était possible. J’ai eu peu après deux jumelles que j’ai voulu baptiser Prmaquatre et Juvaquatre, mais le curé ne voulait pas officier. Je les ai donc appelées Martine et Jacqueline. Rosemar, pensez-vous que j’aurais dû insister quitte à aller en justice ?