Finkielkraut sur la pédophilie et le détournement de mineur et l’affaire Duhamel

Pour Alain finkielkraut, il y a une différence entre la notion de pédophilie et celle de détournement de mineur. Il fait une distinction entre l'adolescent, qui peut avoir une vie sexuelle, qui peut en avoir le désir, et l'enfant, qui n'en a pas le désir, qui est comme asexué, ou du moins, qui est sans désir de coucher avec quelqu'un. Pour Alain Finkielkraut, un enfant n'est donc jamais consentent à l'acte sexuel, ni avec les enfants de son âge ― et encore moins avec un adulte. Finkielkraut souligne donc une nuance, importante selon lui, entre l'enfant et l'adolescent. Il tient à cette distinction non pour déresponsabiliser ni désinculper l'adulte qui séduirait un adolescent, mais pour marquer un degré de gravité supérieure lorsqu'il s'agit de coucher (sûrement par le viol ou alors par le biais de la prostitution enfantine) avec un enfant, et donc, à l'inverse, un degré de moins grande gravité dans le cas d'un adulte ayant séduit un adolescent. Pour lui, contrairement à l'enfant, l'adolescent peut d'une certaine façon consentir, même si un adolescent ne mesure pas les effets possible de son consentement, effets sur sa propre psychologie, effets pour lui-même possiblement néfastes. Il peut consentir à avoir un rapport sexuel avec un autre adolescent, et donc consentir aussi à l'avoir avec un adulte. Et pour Alain Finkielkraut, un adulte doit s'empêcher de séduire les adolescents. Ce qui signifie que l'adulte ne doit pas enclencher un désir de consentement chez l'adolescent. Si l'adulte l'enclenche, il commet, selon Finkielkraut, un détournement de mineur, non un crime de pédophilie. Pour lui un adulte qui séduit un adolescent n'est pas un criminel mais une personne ayant commis un grave délit. Les conséquences juridiques doivent alors être traitées différemment.

Par ailleurs, Finkielkraut s'indigne sur les célébrités qui affichent leur dégoût, leur effroi à l'égard de Duhamel. Cette manière de jeter en pâture un homme ayant soit commis un grave et dégoutant délit, soit un crime de viol sur mineur, le répugne. Il y voit comme une allure de M le maudit, à savoir une foule voulant lyncher un violeur de petites filles. Et ce n'est pas qu'il soutienne Duhamel dans son crime, ou son répugnant détournement de mineur, c'est qu'il n'aime pas ce genre de manifestation : une foule voulant montrer à quel point tel homme est ignoble. Est-ce à dire que l'acte de Duhamel ne le répugne pas ?

Aussi, certains disent que Finkielkraut varie sa représentation de l'enfance selon ses opinions. Quelqu'un dit : « Rappelons que pour Finkielkraut, Greta Thunberg, lorsqu'elle avait 16 ans, était encore une enfant. » Seulement, ce que voulait signifier Finkielkraut, ce ne fut pas que Thunberg était comme une enfant de 8 ans ou de 4 ans ou de 2 ans, il voulait signifier qu'à 16 ans elle n'avait pas la maturité suffisante pour prétendre à une complexité dans le discours. Il s'agissait de souligner l'immaturité inhérente à son état d'adolescente, c'est ainsi qu'il faut comprendre la réaction de Finkielkraut.

Bref, Finkielkraut ne dit pas qu'un adolescent est comme un adulte, et ne dit pas non plus qu'il est comme un enfant. Il y met des nuances et raisonne avec cela, et c'est à nous de le comprendre ou pas.