Finlande : des amendes calculées en fonction des revenus...

@paparazzo

Il faudrait étendre la mesure à tout le commerce : indexer le prix des marchandises et des services sur les ressources !

En fait, c’est bien cela qui serait juste, mais plutôt que de dire que les prix sont différents pour des salaires différents, cela revient à définir un salaire horaire unique quelque soit le métier. La richesse n’est que du temps qu’on passe à travailler (le capital est une vue de l’esprit, comme la monnaie).

Alors il y a tous les élitistes qui vont nous expliquer qu’un chirurgien fait un métier avec bien plus de responsabilités qu’un boulanger. Sauf que si vous mettez le chirurgien dans le four du boulanger, il n’ira pas plus vite à faire les croissants : et si vous ne mettez rien dans le ventre du chirurgien ou de ses malades, et bien on comprendra vite que nourrir est bien plus important que soigner. De plus, si tout le monde avait la capacité d’être chirurgien, alors qui ferait le pain dans une société inégalitaire comme la notre ? Dans l’ensemble, les études sont un travail qui devrait être rémunéré à partir de la majorité. Donc la qualification pour un métier ne devrait jamais rentrer en ligne de compte, seul le temps passé.

D’ailleurs c’est l’élitisme qui est responsable de tous les maux, la guerre, par exemple : une élite la décide sans jamais aller au front (en récoltant même les bénéfices des ventes d’armes ou de la corruption liée).

Mais le gros problème avec un système juste, c’est qu’on ne pourrait pas devenir riche (et puissant). Et pour avoir à peine plus que les autres, il faudrait également travailler plus. Heureusement pour tous les profiteurs (qui ont d’ailleurs crée notre « système »), on a inventé la monnaie, avec des prix arbitraires (offre/demande complètement manipulable) et la propriété privée avec sa rente (location, capital...). Et ça, c’est plein d’espoir pour tous ceux qui veulent gagner beaucoup en en faisant le moins possible (voire, en ne faisant absolument rien). Et heureusement aussi, l’enseignement est basé sur la compétition et n’apprend pas aux « citoyens » à collaborer pour créer les investissements (qui sont toujours créés par la collectivité mais décidés par ... nos bienfaiteurs, oui, nos élites à qui nous devons évidemment tout).