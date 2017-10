Fiona Fillette De 5 Cinq Ans Tuée

Ali et Berkane partagent la même mère. Lui n’a pas connu son propre père, parti alors qu’il avait un an. Il décrit M. Makhlouf, le nouveau compagnon de sa mère et père de Berkane Makhlouf comme un homme « alcoolique » et « violent ». Celui décède d’une cirrhose alors que Berkane n’a que 5 ans. Le compagnon qui lui succède est quant à lui « un homme droit » qui ne boit pas.