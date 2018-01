Fiona, Maëlys, Alexia : déni et cynisme des criminels

On sait depuis les dernières présidentielles, le rôle bien critiquable d’une certaine presse française. On l’a vu mépriser tel candidat ou au contraire portait aux nues tel autre. Cette triste besogne eut malheureusement les conséquences que l’on sait. Dans l’affaire Daval, on est tous choqué par les larmes de crocodile de l’assassin, par sa présence éhontée à une marche blanche, mais là encore, ce qui parait le plus effarant, c’est encore l’attitude de cette fameuse presse. On entendra, le jour même de l’arrestation et des aveux, les bavardages hystériques et méprisables de gens qui ne méritent pas bien sûr le nom de journalistes pour tenter de faire croire à l’opinion publique qu’il s’agissait d’un simple accident. Le procureur remettra les pendules à l’heure avec beaucoup de calme et de fermeté. Mais, cela ne suffit pas pour faire taire cette étrange engeance. Il y en aura pour dire encore que la victime n’était peut-être pas celle qui avait été étranglée. Ignoble. La palme revient quand même à celui qui ira jusqu’à déclarer, que dans cette affaire, il y a un peu de la part d’ombre qui est en chacun de nous et que l’on ne peut que se dire que beaucoup auraient pu faire la même chose. Ignoble dans l’ignoble. À quand nos valeureux journalistes réclameront un système à la Hunger Games ! L’assassinat est ainsi érigé au rang des solutions naturelles et l’assassin devient un héros médiatique. Nausée.