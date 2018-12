Fiorina, NOTRE Marianne !

Je viens de créer à ton effigie, Fiorina, 20 ans cette Marianne borgne. Tu as été estropiée par un tir en pleine tête de flash-ball lors de la marche des gilets jaunes du 8 décembre 18.

Rien ne peut excuser ce que les « forces de l’ordre » t’ont fait. Il n’y aura aucune enquête pour savoir lequel, ou laquelle des « représentants des forces de frappe », que je qualifierais plutôt de garde prétorienne privatisée, en service commandé chargée de protéger ceux qui créent les tempêtes et le désordre social.

On t’a tiré dessus Fiorina avec l’intention de te faire mal ; bien sûr ce n’était pas toi qui était visé personnellement, mais il fallait faire mal à quelqu’un histoire de montrer qui détient la force : Pourtant ce « quelqu’un » est un citoyen d’un « pays libre » qui ne fait que protester contre l’oligarchie qui mène son pays à la misère et le conduit à la guerre civile. A l’opposé, samedi dernier les trois motards attaqués sur les champs Elysée, s’en sont tirés sans aucune blessure, mais là, les sbires et complices du gouvernement menacent de « demander justice » et de mettre tous les moyens pour retrouver les coupables. Cela est vraiment un deux poids deux mesures que nous les gens ne supportons plus, que nous voulons changer en mettant dehors cette clique de loubards en costards Armani.

Je rappelle que NOTRE Marianne, est la figure symbolique de NOTRE République française. C’est une femme coiffée d’un bonnet phrygien qui incarne la République française et ses valeurs contenues dans la devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Depuis des lustres ce ne sont que des femmes VIP qui ont été choisies par l’oligarchie, à croire qu’une simple femme issue du peuple ne ferait pas l’affaire ! Les Catherine Deneuve, Inès de La Fressange, Laetitia Casta, Évelyne Thomas n’ont rien en commun avec ce qui fait NOUS, LE PEUPLE !

Je propose donc, que NOTRE Marianne, soit borgne, qu’elle s’appelle Marianne-Fiorina, et que son buste soit bien exposé, bien en vue dans les 36.000 mairies de France. Son bandeau sur l’œil gauche symbolisant ce qui ne devrait plus jamais être : la violence organisée par l’état contre sa population, qui ne fait que demander le respect de ses droits.

Quant à ton joli minou Fiorina... Il nous rend fière, nous les français d’avoir choisi une femme pour symboliser notre pays, tu lui ressembles si bien !

Photo : Fiorina sur son lit d’hôpital

Vive la France gilets jaunes ! Quant à toi Fiorina, [1] en voyant ta photo sur ton lit d’hôpital, pas besoin de te souhaiter courage ! Tu en es pétri, comme toutes les filles du peuple de France !

Oligarchie, cachez vous, déguerpissez, le peuple souverain gronde !!!

Georges Zeter/décembre

merci de signer la petition

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/les_citoyens_de_ce_pays_1000000/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-635571-les_citoyens_de_ce_pays_1000000&utm_term=CDXjcb%2Bfr&fbogname=Georges&fbclid=IwAR1xCzOg2HoYHfG6q0vcnpoe_RxFMhsLHI0Zx_LLMQ_Uaj04yNubGwVn9xQ