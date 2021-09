Fiscalité, le crime contre l’humanité français

@Daniel PIGNARD

Quel tissu d’âneries...

L’impôt en est à 62 % de ce que dépense un employeur pour un salarié. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas.

quand on confond impots et cotisations sociales, Il ya quand même quelque chose qui ne va pas. L’impot est redistributif. Les cotisations (et non charges) sociales sont du salaire différé. Ce qui n’a strictement rien à voir

Ce que les cotisations financent, c’est surtout l’augmentation des dépenses de santé due au vieillissement de la population, et le coût du non emploi...

En plus les parents de famille nombreuse sont dépouillés de la retraite qui aurait pu être la leur si on en était resté au soutien des parents par les enfants

Oui enfin ils auront déjà bénéficié de bien plus de contreparties que le célibataire lambda qui lui est racketté pour financer l’education de ceux qui élèvent leurs chiards aux frais des autres, et qui en plus viennent nous expliquer qu’on les a dépuillés de leur retraite... Pis faire des enfants pour assurer ses vieux jours, c’est quand même un peu gerbant.

Quant aux calculs qui suivent...