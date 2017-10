*les Diesel sont moins nuisibles en termes d’effet de serre, ce qui est l’urgence aujourd’hui.*

*mettre en place un « bonus-malus » sur l’achat d’un véhicule neuf, basé sur l’émission de CO2*



C’est l’une des pires erreur de notre siècle.

Le CO2 n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais un polluant, son rôle dans la température est marginal et son taux dans l’air est une conséquence du climat et non une cause.



Bref on pourrait en débattre pendant un siècle, mais c’est surement le temps que je vais devoir attendre avant que cela soit socialement accepté. (attention je ne suis pas climato septique ces propos ne sont que pour le cas du CO2)





Si on en revient à la guerre diesel - essence, il faut chercher à comprendre pourquoi le gouvernement Français privilégie le diesel, car ça n’a pas beaucoup de sens, en terme de quantité on produit plus d’essence avec du pétrole que du diesel, l’énergie contenue dans l’essence est supérieur à celle du diesel.





Si on devait payer nos carburants en kilo et non en litre, l’essence serait plus bon marché que le diesel.





Donc si on incite a utiliser le diesel c’est qu’on veut vendre notre essence, notre premier client étant les états uni, cependant l’exploitation du schiste a peut être changé la donne.