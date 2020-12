Flic un Jour... Flic Toujours ?????

Les flics et les militaires sont complices de toutes les dictatures en place ou à venir. Un homme seul ou un gouvernement ne peut rien contre un peuple, sauf avec l’appui des flics et autres milices. Si les flics ne voient pas l’absurdité et la violence de leur comportement en évoquant une obéissance aveugle aux ordres, ils ne sont donc pas à plaindre mais à blâmer, voire beaucoup plus ! Qu’ils prennent leurs responsabilités pour justifier ou non leur comportement . C’est vrai que le niveau n’est pas bien élevé, mais ils ne sont pas cons au point de ne pas faire la difference entre le bien et le mal, et s’ils continuent à évoquer l’obéissance aux ordres pour toucher un traitement à la fin du mois, je ne vois pas la difference entre eux et les collabos pendant la guerre, se tournant comme des girouettes vers les plus forts du moment.Chaque homme a une conscience qui lui permet de savoir s’il agit bien ou non. Et flic, c’est fait pour défendre les populations, pas les mutiler.