Flicage : Ligne jaune franchie avec les Gilets-J

Ah, tous ces fichiers qui n’existent pas ! Aucune population sur cette terre n’est autant fliquée que la notre, avec des fichiers inexistants... Pourtant « l’affaire » des gilets jaunes, a mis en effervescence fichieuse les poulets du renseignement territorial, ex-RG.

Le Canard Enchaîné, révéla fin janvier une consigne enjoignant de fliquer les meneurs locaux des G.J. Ca n’a pas trainé, et aussi tôt gros démenti des menteurs patentés du ministère de l’intérieur : « non ! sur la tête de nos mères, c’est pas vrai, ce fichier n’existe pas ! » et blablablacastaner. Pourtant, ce même Canard, avait mis la patte sur un document qui demandait : « de recenser nominativement les personnalités exerçants une réelle influence sur le mouvement ou se signalant par des discours ou des commentaires vindicatifs ou subversifs trouvant de l’écho sur les réseaux sociaux. » Pour rattraper le coup, ce même ministère, se réfugia derrière un décret, celui du 16 octobre 2009, qui permet de répertorier les « personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique » Comme Le Canard se faisait insistant, un officier du renseignement lâcha : « Il s’agit, d’une collecte pour un fichier de travail. » Mouais, et si ma tante en avait elle s’appellerait Castaner.

Remarquez ces mots doux sentant bon la liberté : « commentaires vindicatifs ou subversifs, atteinte à la sécurité publique », « fauteurs de trouble » pour manifestants ; En d’autres cieux, les associations de défense de la démocratie dans le monde y mettrait le nez et demanderaient des comptes, mais là ? Hey ! C’est le pays des droits de l’homme mec, pas touche !

Apres le fichage, l’embastillage

Les parquets ont reçu des consignes très strictes venant d’en haut...Ouais, on s’assoie sur l’indépendance de la justice, et alors, c’est pour la sécurité publique non ?

Dans ces consignes au chapitre – Suites judiciaires – Il faut de préférence maintenir dans les locaux de la police, toutes les personnes arrêtées, innocentes ou pas. Les magistrats doivent « lever la garde à vue seulement le samedi soir ou le dimanche matin afin d’éviter que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de trouble. » Dans le même temps, le quidam embarqué, sera inscrit au fichier TAJ (pas mahal) = Traitement des Antécédents Judiciaires. Plus tard, à la moindre arrestation pour une peccadille, le pandore soupçonneux car devant un récidiviste « vous apparaissez au fichier TAJ ! Ah, c’est pas bon pour vous ça ! » ; Et pour se faire rayer du TAJ ? A moins d’être pote avec Castaner ou avec Benalla, oubliez...

Pour faire bonne mesure, il faut aussi un dépôt ADN, pour un autre fichage, dans un autre fichier, puis les empreintes digitales dans un autre f... Avec tous ces fichages/fichiers, je suis certain que ce mille feuilles crée plus de désordre qu’autre chose... Mon bon, la machine à fliquer fonctionne impec, et les loustics d’en haut, qui ont peur de nous se sentent rassurés, et peuvent dormir sur leurs oreillers, remplies de plumes de thunes.

De plus en plus malsain

Dans notre pays depuis toujours, les affreux dirigeants se sont toujours méfiés du peuple, d’où par exemple ce contrôle forcené pour la possession des armes à feu. A coté de chez nous, tous les hommes suisse ont chez eux un M16, mais la Suisse elle, est une vraie démocratie, où le peuple est consulté ; quant à chez nous...Voyez plutôt.

Le personnel de santé devenant des auxiliaires de police.

« C’est une information Mediapart. Lors des manifestations du 8 et 15 décembre, marqués par la forte répression policière, les gilets jaunes blessés ont été fichés par les hôpitaux. Ce fichier est depuis à disposition de la police. Cette collaboration entre les services de santé et la police a été rendu possible grâce à un dispositif crée pour… Les victimes d’attentats. L’Association des médecins urgentistes de France dénonce le fait que « le personnel de santé se transforme peu à peu en auxiliaire de police ». [1] Et paf, encore un fichier, un !

Et encore un autre ! « Un fichier recensant les manifestants violents : c’est ce que demande le syndicat Alliance. » [2] Alors là, quelle hypocrisie ! A chaque manif, en avant du cortège, des jeunes habillés tout en noir, portant des casques, et souvent des battes de baseball sont repérables comme le nez (en sang) dans la figure. Curieusement, les flics ne font rien, et laissent ces black-block/antifa semer la panique. Ce sont eux qui provoquent, qui jettent des projectiles contendants, qui font bruler des poubelles, des voitures, des scooters, qui défoncent des vitrines, qui pilent, et qui même s’en prennent aux gilets jaunes, aux journalistes, et pourtant, la police ne bouge pas et en embarque très peu... Cette police aurait-elle peur d’arrêter certains de ses membres « déguisés » ? Ou alors, ces jeunes habillés de noirs, seraient-ils utiles pour ensuite affirmer que dans les gilets jaunes il y a des casseurs ? Connaissant la duplicité, la capacité de manœuvres occultes de l’état pour le pourrissement de situations non-contrôlées, c’est très certainement de cela qu’il s’agit, mais chutttttttt ! Et un autre fichier ! Ca marche !

En amont, les députés en marche ne restent pas coi ; ils ont voté cette loi « anticasseurs », puis, dans la foulée ont essayé avec une autres de rendre illégaux tous propos antisionistes... Et de faire oublier les menées belliqueuses d’Israël contre la population civile palestinienne. Aussi, par secousses, l’antisémitisme supposée des GJ revient à la une opportunément. Les médias subventionnés par notre argent (quelle ironie), tapent tous dans le même sens, et crient au « il faut stopper tout cela, reprendre le contrôle, les années 30 sont de retour, etc »...

En aval : comme expliqué plus haut, ça flicaillise partout, ça envoie en prison des gens sans casier judiciaire, ça estropie, et une dizaine de morts pour de multiples raisons sont à déplorer.

...Pendant ce temps là.

Macron monologue dans ses marathons du « grand débat », le gouvernement s’insurge pour la cause de cette grande victime qu’est un Finkielkraut, « l’intelligentsia » se prononce par un mépris assumé, « l’élite » par des gros mots qui volent, des artistes par des crachats. Les vrais intellectuels, eux, sont condamnés au silence ou à l’opprobre des « maitres des horloge », et enfin le citoyen, qui ne demande qu’à vivre décemment lui, est fiché et couvert d’injures.

Ce « qu’ils/elles » ne comprennent pas, c’est que nous avons été nombreux à prêcher dans le désert pendant pas mal de temps ; Mais aujourd’hui, grâce à « eux », leur aveuglement forcené, tout devient visible, et « ils » doivent sortir du bois pour défendre leurs prébendes ; Alors, le pays en sommeil, s’éveille, gronde... Et c’est à souhaiter, va déborder et foutre en l’air tout ce système vérolé, c’est juste une question de temps, et ils le sentent bien les sagouins du capital dominant ; Impossible de revenir en arrière maintenant, le peuple GJ aujourd’hui veut savoir, exige ! La masse silencieuse sympathisante reste tapie pour l’instant, mais pour combien de temps ? Et ça bouillonne !

On parie que le couvercle va sauter ? De toute façon, c’est une question de survie, vitale !

Georges Zeter/février 2019