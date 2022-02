Floués par l’UE, floués par Macron, Hollande et Sarkozy, unissons nos forces pour retrouver notre nation et nos libertés !

De la nécessité de fédérer les forces qui se lèvent pour défendre nos libertés élémentaires avec celles qui militent pour sortir la France de la dictature de l'UE, de l'euro et de l'Otan : Unissons nos forces contre l'ennemi commun : le pouvoir tentaculaire de l'oligarchie. Ensemble, recouvrons notre souveraineté, reconquérons nos libertés.

Quelques-unes des embûches que nous pouvons écarter du chemin :

Beaucoup de nos concitoyens se cabrent dès qu’ils rencontrent tel ou tel « gros mot » sortant du vocabulaire autorisé par la messe européiste que nous servent quotidiennement les médias, ou telle ou telle boutique, lorsqu'ils sont confrontés à telle ou telle constatation objective, à telle ou telle réalité taboue dont la simple évocation suffit à classer celui qui y fait référence dans la secte infamante des complotistes ou pire encore.... Les fronts se rident, les oreilles se ferment, les yeux s'équarquillent à la simple prononciation de tel ou tel mot, au simple rappel de tel ou tel fait, à la simple évocation de telle ou telle idée renvoyant à des références idéologiques, historiques ou philosophiques perçues comme des épouvantails, des pièges, des dangers, des peurs savamment entretenues par le pouvoir en place ou les boutiques évoquées ci-dessus, sans que les interlocuteurs du moment prennent le temps et la peine de lire, d’écouter ou de visionner les arguments qui étayent des analyses ou des propositions politiques pertinentes et raisonnables qui les concernent pourtant au premier chef.

Il en va de même lorsque l'on mentionne, fût-ce timidement, même en s'entourant de précautions oratoires, les opposants et les personnalités auxquels les médias de l'oligarchie s'appliquent consciencieusement à coller une étiquette caricaturale et détestable, lorsque l'on nomme ceux que ces médias aux ordres s'appliquent à interdire d'antenne au seul motif de leur propension à évoquer les questions qui fâchent, à décrire et à analyser ce qui va de travers, à éclairer les consciences, à interpeller les tenants du pouvoir sur leurs décisions et sur ce qui en résulte, à proposer des solutions qui remettent en cause l'enfermement de notre peuple dans les mailles des filets tendus par l'oligarchie et la clique politicienne complice pour mieux l'exploiter, le contrôler et l'asservir. (Union Européenne, monnaie unique de l'euro, Otan, Conseil de Défense Sanitaire...)

Malheureusement, le travers opposé, celui qui consiste à accorder sa confiance a priori à des personnalités ou à des discours porteurs de la doxa européiste de laquelle nos médias interdisent de s’écarter, ou se réclamant de l’héritage historique d’un parti et d’un drapeau piétinés et trahis depuis belle lurette par des dirigeants félons, politiques ou syndicaux, fait lui aussi partie de notre paysage.

Avec de la patience et beaucoup de pédagogie, parce que c'est une nécessité incontournable (nécessité fait loi), on peut et on doit apprendre à corriger ces deux travers, lourds de conséquences sur notre capacité à travailler ensemble pour mettre en échec le pouvoir politique totalitaire en place qui liquide nos libertés et sert de relais à l’UE et à l’oligarchie pour « mieux » asservir et exploiter notre peuple, pour « mieux » liquider notre nation et ce dont elle est porteuse.

Les réflexions qu'un certain nombre de rédacteurs et de commentateurs intrépides et courageux partagent régulièrement sur ce site avec les lecteurs d’agoravox y contribuent de façon exemplaire.

Un allié précieux : la connaissance que l'ensemble des travailleurs, que nos concitoyens ont des difficultés bien réelles, souvent exspérantes, de leur vie quotidienne, la réalité des faits, l'analyse concrête de la réalité concrête :

Il est possible de dépasser ces difficultés parce que la réalité des faits oblige chacun, tôt ou tard, à regarder les choses telles qu’elles sont, à confronter ces faits aux vérités soi-disant établies, à revisiter son bréviaire, à opérer les corrections nécessaires, à se détourner des traîtres, des menteurs, des fanfarons, des vendeurs d’illusions, des aventuriers et des politiciens de pacotille qui s’entendent aujourd’hui comme larrons en foire pour laisser la France aller au précipice aussi longtemps qu’on leur permet de continuer à se vautrer dans leur petit confort personnel et leurs turpitudes, nombre d'entre eux étant confortablement installés dans les ors de la république.

Ou bien on prend en compte cette réalité et on tourne le dos aux mensonges, aux trahisons, aux forfaitures, et aux exactions des« dirigeants » abjects que nous impose l'oligarchie avec la complicité de la clique politicienne qui prospère tandis que la nation s'écroule, ou bien le pays s'enfoncera plus encore dans la récession, le chaos, la misère pour le plus grand nombre, l'accaparement de toutes ses richesses par les intérêts mafieux de l'oligarchie, l'éclatement de nos solidarités, la dictature, l'insécurité, la peur, le délabrement de notre industrie, de nos cités, de nos services publics et de nos territoires, l’abjection, le déshonneur et le néant.

Aller dans la bonne direction, en choisissant la bonne méthode, en prenant des chemins éprouvés :

Comme au temps de la résistance et du CNR, ce sont toutes les énergies volontaires, ce sont toutes les forces vives concernées et conscientes du pays qu’il faut aujourd’hui rassembler et mobiliser pour empêcher la France de sombrer, pour que notre peuple se ré-approprie collectivement l’intelligence de ce qui lui arrive, pour qu’il ré-apprenne à identifier correctement ses ennemis et à les mettre hors d’état de nuire, pour faire correctement l’inventaire de tous les atouts dont il dispose pour se libérer de la dictature et pour retrouver la nation porteuse de l’étendard de la liberté que nous enviaient autrefois tous les peuples opprimés.

De plus en plus nombreuses malgré la censure et la difficulté de la tâche, de nouvelles personnalités se lèvent, de nouvelles escouades se groupent, de nouvelles troupes s’organisent pour défendre notre nation contre les vampires de l’oligarchie qui la saignent chaque jour davantage derrière le rideau bien commode de l’Union Européenne. Malgré les trahisons des partis, des parlementaires, des directions syndicales corrompues marchant à contre-courant de l'histoire et des intérêts des Français de toutes conditions, des pans entiers de la population refusent de se soumettre et rejettent la clique politicienne discréditée qui cautionne la liquidation inacceptable de nos libertés derrière cet autre paravent bien commode qu’est « le conseil de défense sanitaire » que Macron pilote pour le compte des labos, et pour garder la main....sur chacun de nos mouvements.

Derrière la dégringolade et l'enlaidissement de notre pays, derrière la liquidation de nos libertés individuelles et collectives, derrière la perte par notre peuple du droit à décider lui-même de son destin, derrière l'enfermement de notre pays dans la dictature de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, derrière l'accentuation du danger de guerre, le même instigateur, le même acteur, le même coupable : l'oligarchie, les grandes sociétés capitalistes !

L’enjeu de la sauvegarde, ou plutôt, de la récupération nos libertés individuelles et collectives, ne peut pas, ne doit pas être dissocié de l’enjeu de la récupération de notre nation, du rétablissement de l’indépendance de la France, et donc de la sortie de la dictature de l’UE.

En effet, à la manoeuvre derrière le paravent de l’UE et de la Commission Européenne sensées nous rendre plus compétitifs grâce à « la concurrence libre et non faussée » et à l’interdiction du contrôle des mouvements de capitaux, alors que c’est tout le contraire, il y a l’oligarchie qui dicte sa loi, qui piétine notre nation et ses réglementations contraignantes qui sont autant de freins à leur course aux profits jamais suffisants. Une oligarchie mondialiste qui s’applique à asservir les peuples et à liquider leurs nations pour exploiter à sa guise, sans la moindre contrainte, toutes les catégories de travailleurs. C’est à cela que sert l’UE, et à cela d’abord, et essentiellement.. . (Il y a aussi, depuis le départ, les plans de guerre de l’oncle Sam contre la Russie et la Chine, auxquels l’UE est sommée de contribuer de toutes sortes de façons, aujourd'hui plus encore qu'hier, un enjeu et un danger bien réels sur lesquels il convient de se pencher attentivement).

Et, toujours à la manoeuvre, derrière le paravent bien commode du « conseil de défense sanitaire » mis en place par Macron, on retrouve encore les milliardaires des labos et les plans de l’UE, les contrats et les connivences de l’UE avec ces labos, les diktats de l’UE et de l’oligarchie, avec le milliard de doses qu'ils ont prévu de nous injecter.



Ceux qui se cachent derrière ce paravent bien commode avec la caution foireuse d'un "conseil scientifique" perclus de conflits d'intérêts sont ceux-là même qui organisent le démantèlement de nos services hospitaliers et de tous nos services publics.

Ce sont les mêmes qui "protègent" le public des infos pernicieuses et suspectes, des bruits qui courent sur les réseaux sociaux. Ce sont ces mêmes milliardaires qui arrosent les médias, qui veillent à la bonne organisation de la censure, qui débusquent et ostracisent les empêcheurs d'euro-tourner en rond, qui insultent les manifestants et tous les patriotes qui se mobilisent pour la défense de nos droits élémentaires et de nos libertés. Ce sont ces mêmes milliardaires qui mènent campagne, à travers les médias à leurs bottes, contre les Gilets Jaunes qui ont le toupet de dénoncer l'aggravation de la misère en criant que cela ne peut plus durer et en rêvant d'un autre monde tandis que le pouvoir ne leur envoie pour toute réponse que des LBD et autres amabilités du même genre.

Ce sont les mêmes qui attisent les tensions entre les différentes composantes de la population, qui suscitent et exacerbent de nouveaux clivages, qui financent et orchestrent des candidatures bidon et des repoussoirs factices pour mieux paralyser notre peuple, pour mieux l'aveugler tandis qu'ils continuent de s'affairer à leurs sales besognes et à saccager notre pays pendant que leurs profits et leurs dividendes ne cessent d'augmenter et de battre des records faramineux.

Ce sont ces forces là qui financeront demain les sabotages orchestrés contre la politique nouvelle qu'exige la situation désastreuse dans laquelle notre pays ne cesse de s'enfoncer.

Ayant pris le contrôle de tous les grands médias, tout ce beau monde travaille de concert à la mise en place d’un système de contrôle de tous les faits et gestes de la population, à travers l’instauration d’un climat de peur, de suspicion et de contrôles permanents érigé en système de gouvernement.

On ne peut pas lutter efficacement pour la récupération de nos libértés, pour la récupération de notre nation sans remettre en cause et juguler les pouvoirs mafieux de l'oligarchie.

Sortir de la dictature économique de l'UE, récupérer nos libertés individuelles et collectives, on ne peut gagner l’une de ces deux batailles en reportant l’autre à plus tard. Il faut les mener de front contre la même engeance.

L'engeance, c’est le pouvoir des grands groupes capitalistes qui règnent en maîtres sur notre société, qui la détruisent pour préserver et accroître leurs profits avec la complicité des médias et de la clique politicienne en place, majorité et oppositions confondues.

L'élection présidentielle : un évènement qui peut contribuer aux rapprochements nécessaires

Dans les périodes de crise, ce ne sont pas d'abord les scrutins qui décident de l'évolution des évènements.

Les leviers décisifs, ce sont les forces qui se rassemblent et s'organisent pour faire prévaloir dans la durée leurs intérêts communs, c'est l'évolution du rapport des forces qui en résulte, dont les scrutins - biaisés par le pouvoir et les institutions en place - ne refllètent que partiellement la réalité.

Pour autant, les élections ne sont pas de vulgaires pièges à mougeons que le pouvoir peut utiliser à sa guise pour perpétuer son emprise et sauvegarder les intérêts de classe qu'il défend. Elles sont, au même titre que le code du travail et que nos acquis sociaux, que nos intitutions républicaines (ce qu'il en reste), des conquêtes démocratiques de nos aînés et des occasions importantes pour le peuple, pour les travailleurs, pour les "sans-dents", pour "ceux qui ne sont rien", pour les exploités, pour les patriotes de faire entendre leur voix, de peser de tout leur poids sur le cours des choses, sur la politique qui sera menée, d'accompagner et de renforcer l'élan et la coopération des plus fiables, des plus solides de leurs organisations et de leurs porte-voix.

Il n'est pas raisonnable d'en attendre des miracles mais il serait préjudiciable d'abandonner cet outil, cette tribune, et les leviers que les divers scrutins (présidentiel, législatifs, RIC pour bierntôt ? etc...) permettent de conquérir et de placer, pour partie, entre des mains sûres, sans compter l'écho et le retentissement qui peuvent être donnés en ces occasions précieuses, aux revendications, aux combats et aux solutions mises en avant par les forces populaires, par les patriotes attachés à la sauvegarde de notre patrimoine pillé et piétiné sans vergogne par l'oligarchie.

C'est aussi une excellente occasion de travailler utilement, au grand jour, à la construction du rassemblement populaire majoritaire qui est nécessaire, à la conjonction des luttes, à la fédération des forces de la résistance, à l'affirmation de l'exigence du tous ensemble et en même temps qui redonneront à nos concitoyens l'espoir, la combativité, la résilience, la sagesse nécessaires pour triompher de l'adversité et des pièges sournois de leurs ennemis et de leurs faux amis :

Les batailles que notre peuple va devoir livrer - il y va de notre survie - seront longues, difficiles et compliquées, vu la nature et la stature de l’ennemi et ses multiples complicités.

Mais, par delà nos différences, nos convictions philosophiques, politiques ou religieuses, par delà nos engagements individuels et collectifs, par delà nos déceptions et les mensonges auxquels nous avons cru, par delà l'expérience des pièges dans lesquels nous nous sommes laissé prendre, quels que soient notre rang et notre place dans la société - des plus humbles aux plus élevés-, nous devons réagir et résister ensemble, nous devons travailler ensemble à l'union de toutes les forces patriotiques pour faire échec aux plans de l'oligarchie, pour notre bien commun, pour survivre, pour que la France retrouve sa place dans le concert des nations. Travailler ensemble, c'est indispensable pour obtenir des résultats, pour réussir.

Pour aller de l'avant, il nous faut coopérer pour mieux combattre les plans criminels du pouvoir et de l'oligarchie ; il nous faut dépasser les clivages politiques de l’ancien système devenus inopérants (la droite et la gauche s’enlaçant désormais dans l’ADN de l’européisme destructeur de la nation).

Il nous faut remettre à plat et reconstruire le paysage politique de la France et des Français pour sortir notre pays de la dictature de l’UE, pour libérer les Français de la toile d’araignée liberticide tissée derrière le paravent de la crise sanitaire, pour mettre hors d’état de nuire les mafieux qui pillent et enlaidissent chaque jour davantage notre pays et nos territoires, pour redonner espoir et courage à nos concitoyens, pour défricher les chemins d’un avenir plus serein.

Profitons de l'élection présidentielle pour faire des pas décisifs dans cette direction.