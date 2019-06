Flygskam - Encore une idée écolo-bobo ou...

Une "Eloge de la lenteur", c'est-à-dire choisir la tortue écoresponsable plutôt que le lièvre capitaliste, pour en finir définitivement avec l'excès de vitesse ultralibéral mondialiste et sauvage qui épuise la planète et tue la biodiversité. Honte à nous tous qui prenons l'avion pour des trajets que nous pourrions faire en train ou en bus. C'est ça le "flygskam", la honte de voler ! Encore une idée géniale et surtout culpabilisatrice qui nous vient du pays de Greta Thunberg. Mais, après tout, taxer le kérosène pour les vols intérieurs, pourquoi pas ?

Quant aux liaisons aériennes internationales, il n'est pas question de revenir sur la "Convention de Chicago" adoptée en 1944. Peut-être plus tard, bien plus tard, lorsque la température moyenne de la planète deviendra insupportable et que le niveau des océans aura augmenté d'au moins 2 mètres (j'exagère un peu).

Mais les plus gros pollueurs du monde, nos amis Américains et Chinois accepteront-ils enfin de faire un effort pour le climat. Rien n'est moins sûr, même si Donald Trump n'est plus de ce monde depuis longtemps. Ce qui sauvera la vie à de nombreux bovins. D'accord pour l'écologie, mais vous ne trouvez pas que le catastrophisme climatique de nos responsables politiques que les médias diffusent avec générosité, devient aussi lancinant qu'une chanson entêtante. Comme si nous, petits Français moyens, pouvions influencer la marche du monde et sauver la planète sans l'aide des autres nations. Simplement en changeant nos habitudes, grâce à nos efforts, et bien sûr la révolutionnaire mobilité qu'offre la trottinette électrique. Sans oublier encore et toujours plus de taxes, jusqu'à plus soif. (Et là je n'exagère pas)

Au fait, vous savez qui a gagné les élections européennes... Non, contrairement aux apparences mathématiques ce n'est pas le RN de Marine Le Pen. Vous savez également, même si certains essaient de vous le faire croire, que le véritable gagnant n'est pas non plus LaRem de Macron. Voilà, vous avez trouvé ! Le grand vainqueur des élections c'est l'incroyable homme vert. Non, pas Hulk...

Mais,Yannick Jadot ! Pour qui il ne peut y avoir d'écologie sans "justice sociale" et dont le "mouvement veut conquérir le pouvoir pour l’exercer". En commençant par les élections municipales de 2020 où EELV a l'ambition de "conquérir énormément de grandes villes".

Mais, voyons voir avec qui les verts pourraient s'allier dans l'avenir. Il faut quand même rappeler sans méchanceté aucune, l'explosion de la gauche et du parti "Les Républicains". Aussi, vous aurez remarqué que depuis un quelques temps certaines organisations politiques font leurs courses chez les vaincus pour appâter de nouveaux électeurs. Dans le monde où nous vivons la fidélité en politique n'est qu'illusion. Un Insoumis peut facilement se retrouver chez les souverainistes en compagnie d'un Républicain paumé qui ne sait plus où il habite. Mais un socialiste devenu par défaut LaREM, peut très bien s'habiller d'un beau vert tendre en allant chez Jadot.

Un Yannick Jadot très ouvert à de nouveaux arrivants...

"Moi la personne qui est écolo depuis une heure elle me va aussi bien que celle qui est écolo depuis 40 ans. On veut construire le grand mouvement politique de demain, et la question ne sera pas d’où vous venez".

Mais venez de préférence à pied ou à vélo et surtout pas en avion !