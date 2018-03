FN : changer de nom sera fatal

Bonjour,

Vouloir changer le nom du parti politique du FN est une pure opération de marketing (lifting) et cela ne fera pas oublier ni effacer l’histoire de ce parti qui à servie durant ses dernières dizaines d’années comme parti politique épouvantail consentant au service du système .

L’objectif des grands médias, est de faire croire aux Français qu’être contre l’euro et de revendiquer la sortie de l’UE, c’est forcément être d’ extrême droite et que le FN est le seul et unique parti politique voulant sortir de l’UE.

Le FN ne c’est jamais engage dans une profession de foi pour une sortie de l’UE de l’Euro et encore moins de l’OTAN !

Le FN n’arrête pas de changer ses versions sur la question de la sortie de l’UE ... il existe plus de 21 versions, voici la dernière version de Marine Le Pen :

Marine Le Pen ne fait plus d’une sortie de l’UE et de l’euro un préalable

https://www.ouest-france.fr/politique/marine-le-pen/marine-le-pen-ne-fait-plus-d-une-sortie-de-l-ue-et-de-l-euro-un-prealable-5305159

Marine Le Pen poursuit son revirement sur l’Europe et la sortie de l’euro

Dans des confidences à Valeurs Actuelles, la présidente du FN affirme qu’il est possible d’améliorer la « vie quotidienne des Français » dans plusieurs domaines sans quitter l’euro.

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/marine-le-pen-poursuit-son-revirement-sur-l-europe-et-la-sortie-de-l-euro_1951447.html

A l’UPR nous constatons qu’il existe aujourd’hui bien plus de 21 versions du FN sur la question de la sortie de l’UE et de l’Euro ...

Les « 21 versions » contradictoires du FN sur l’UE et l’EURO

https://www.youtube.com/watch?v=qK3jPRSMI8U

Il est très clair, en se basent sur sa dernière déclaration, Marine le Pen ne veut pas quitter l’UE et l’Euro soulèvent ainsi la contradiction avec son propre constat (ceci réaliste) datent du 27 Mars 2017 ou elle estimait que à peu près 70% de son projet ne pourrait pas être mis en œuvre sous la gouvernance de l’UE !

https://www.huffingtonpost.fr/2017/05/03/que-reste-t-il-du-programme-de-marine-le-pen-sans-la-sortie-de-l_a_22066608/

L’incohérence est encré dans l’ADN du FN et changer le nom ne changera pas l’ADN du FN.

