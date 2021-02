Foi et loi font la France

La foi et la France coexistent en France sous le régime de la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? Ce n'est pas un idéal universel (contrairement aux Droits de l'Homme) et c'est pour cela que c'est un modèle très peu exportable. C'est la manière qu'a choisie notre pays pour affirmer l'autonomie de la loi par rapport à la religion et l'autonomie de la conscience par rapport à l'Etat. Loi et foi sont donc deux choses parfaitement distinctes, puisque toutes deux autonomes l'une par rapport à l'autre. J'oserai la comparaison avec le Yin et le Yan chinois : deux forces qui se font face éternellement en s'opposant mais surtout en s'enrichissant réciproquement.

L'opposition entre la Raison et la foi est hors-sujet lorsque l'on parle de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas la Raison. La laïcité, c'est seulement la loi. Puisque ce n'est que la loi des hommes, elle ne peut pas se prétendre supérieure à la conscience.

La loi de laïcité ne doit avoir pour objet que de faire respecter les principes républicains (liberté, égalité, fraternité) qui s’expriment dans le Droit positif, et rien de plus.

La laïcité ne doit pas prétendre incarner la Raison (dont elle n’a pas le monopole) et encore moins porter des jugements sur l’islam. Autonomie de la conscience d’une part, autonomie de la loi républicaine de l’autre.

La conscience religieuse est un lien qui unit une communauté de croyants et la laïcité est un lien qui unit les citoyens (.nes) français (es).

De la bonne coexistence de la loi et de la foi au sein de la laïcité dépend la confiance. Et de la confiance naît le sens. La confiance est cette force tournante du Yin et du Yan qui produit le sens. Cette cohabitation doit permettre aussi d'échapper au dualisme néfaste que provoque le sentiment de conflits de loyauté. La force tournante agit est ainsi dans un cercle vertueux et non pas vicieux.

Edgar Morin a comparé ce modèle de la philosophie chinoise à sa théorie de la pensée complexe. Yin et Yan expriment cette théorie par la relation qui les unit. Je vais plus loin en complexifiant la formule (en l'enrichissant ?). En effet, je distingue trois types de Relation : le lien, la relation, le rapport. Le lien (fort) est le plus souvent signe d'appartenance forte, le rapport est éphémère et peu ancré. La relation, entre les deux, est une connexion qui dure et qui s'entretient, s'enrichit ou s'appauvrit selon les circonstances et l'état des forces duales en présence.

Deux sphères autonomes grandissent constamment en puissance sans empiétement : la sphère de l'autonomie du religieux et la sphère de l'autonomie du législateur.

Le croyant, la croyante, qui vit en France doit accepter cette dualité des deux espaces autonomes, cette coexistence de deux libertés. En tant qu'être humain, il est libre de penser comme bon lui semble mais, comme citoyen français, il doit a minima s'abstenir de troubler l'ordre des lois de la République et il ne peut pas prescrire des lois contraires qui nuiraient à nos lois. Dossier Laïcité sur le site du Ministère.

La loi ne doit pas faire offense aux croyants. En revanche, le citoyen est libre d'exprimer ce qu'il veut dans les limites de la loi et du respect de l'autre (ce dernier peut actionner la justice dans les cas prévus par les lois).

Post scriptum : Peu avant que ces lignes ne me soient inspirées, j'ai appris la nouvelle de l'arrestation et la mise en garde à vue de cinq personnes dans l'affaire Mila. Il s'agit de faits de haine en ligne. C'est pourquoi, je conclurai cet article en chanson, par une parodie (merci à Johnny dans son paradis : s'il en existe un).

Sur l'air bien connu de "quoi ma gueule ?"

Quoi la France ?

Quoi la France ?

Qu'est-ce qu'elle a la France ?

Tu dis que tout va mal.

Tu lis trop le journal.

Oh je sais que tu n'as rien dit

Mais je sais que tu la maudis

Caché derrière un pseudo

Sur les réseaux sociaux.

Quoi la France ?

Qu'est-ce qu'elle a la France ?

Quoi la France ?

Elle est bien la France !

Quoi la France ?

Qu'est-ce qu'elle a la France ?

Bien avant que tu ne sois né,

La France, elle avait gagné !

Chaque nuit blanche, chaque jour sombre

Chaque heure saignée y est ridée.

Mais quand la France parlait à Londres

C'est d'espoir que tu pleurais...

Quoi la France ?

Qu'est-ce qu'elle a la France ?

Quoi la France ?

Elle est grande la France !

Quoi la France ?

Qu'est-ce qu'elle a la France ?

C'est le plus beau des pays.

Elle a aussi beaucoup d'amis.

Mais si tu ne fais que geindre et attendre,

Alors, tu ne pourras jamais comprendre

Toutes ces choses qu'elle a faites pour toi.

A toi de les lui rendre, bats-toi !

Quoi la France ?

Elle t’aime, elle est forte la France !