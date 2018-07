Foot mon amour

Ma thèse est qu’il n’y a plus de stars (point 1) et que je vais prendre une licence pour coacher les entraîneurs pour leur enseigner l’art de gagner (point 2).

Point 1 : Ils sont un petit millier de joueurs sur la planète foot à être capable de mettre un but fantastique et de rater un pénalty ; ils sont un petit millier de joueurs capables de courir plus de 10 km dans un match et de frapper des dizaines de fois pour trouver pile poil un partenaire à 70 mètres avec une précision de GPS ; ils sont un petit millier à faire des carrières longues (de 10 à 15 ans) sans avoir des baisses de régime. Leurs stats sont impressionnantes, qu’ils mettent des buts, tirent des coups de pied arrêtés, frappent de la tête ou dans des positions improbables, défendent près de leur surface ou font des ouvertures géniales dans le dos des défenses ou entre les lignes. Ils sont tous des athlètes de haut niveau en super forme, et leur physique évoque plus la statuaire grecque que les bouddhas asiatiques.

Les femmes qui sont dans cette catégorie ont ces mêmes qualités sans sacrifier leur féminité aux performances athlétiques. Elles ajoutent au jeu ce je ne sais quoi, ce presque rien qui en fait parfois un art divin. Quelques minutes d’éternité…

De ce millier de joueurs faut-il aujourd’hui en retenir quelques-uns comme super stars ? Je ne le crois pas, ils ont tous chaque saison leur quart d’heure de célébrité, ce moment magique où ils transcendant le jeu en art, se mutant en super-joueur. Tous participent à ça, ce ça qui n’a pas de nom car il est innommable. Messie et Ronaldo par exemple n’ont pas été au-dessus des autres, on les a fait déjouer, alors qu’un jeune inconnu met un but comme ces deux-là en ont mis dans leur carrière. La différence se fait finalement dans la durée, la fréquence des bons coups… mais est-ce vraiment ce qui importe ? N’est-ce pas plutôt d’en réussir un qui est important, au bon moment et au bon endroit ! Adieu les stars : vous êtes tous des stars !

Point2 : Comment comprendre qu’on s’épuise à garder le ballon sans rien faire pour tirer au but ou tenter une action d'attaque par des centres ou des relances en profondeur ? Ainsi lors du dernier match du Portugal, aucun ballon n'est arrivé sur la tête de Ronaldo ! Les lattéraux ont fait des trucs pour déborder sans réussir au lieu de jouer à une touche de balle. A quoi pense l’entraîneur ? Il a un Ronaldo en pointe et aucun de ses latéraux ne cherche à centrer sur lui ! Ils se perdent dans des petites combinaisons pour finalement rendre le ballon à l’adversaire, y compris lors de corners ! Absurde. La stratégie est simple : dès que tu as le ballon tu tapes en direction de Ronaldo, et une fois sur dix il le mettra au fond.

Comment comprendre le jeu de l’Espagne qui joue à la ba-balle comme dans une cour de récréation de collège ! Les passes dans la surface de réparation ne servent à rien : c’est un constat. A 20 mètres il faut tirer au but ! fort ! Ce jeu de petites passes c’est pour faire joli, un match de gala… Et quand on a une équipe qui bétonne (comme la Russie contre l’Espagne) c’est un devoir stratégique de taper de loin.

Comment comprendre qu’on entre balle au pied dans la surface de réparation sans chercher le pénalty ! Il faut le tenter 4 à 5 fois avec des types capables de percussion.

Comment comprendre ces passes au gardien qui n'a d'autre solution que de dégager loin à l'aveugle, ce qu'aurait tout aussi bien pu faire cekui qui lui a passé le "cuir" !

Les entraîneurs laissent faire, ils sont complices de ces phases de jeu qui ne mènent à rien. Bien jouer au milieu du terrain, ça sert à quoi ?

Temporiser pour reprendre des forces, oui ; mais à condition d'y aller fort après. L'objectif c'est de tirer au but ! Il n'y en a pas d'autre. Le foot se joue devant le but adverse comme le hand ou le basket, mais dans ces deux jeux l'attaque se conclue toujours par un tir au but ou au panier. Pas au foot, on revient en arrière, on fait des arabesques... Un tir à chaque attaque doit être la règle :

Bref, si j’étais entraîneur, ils auraient tous gagnés !