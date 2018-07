Foot thèse

@VICTOR Ayoli

Oui, c’est exactement ça. C’est beaucoup plus efficace que les religions mais cela ne dure pas.

La religion comme opium des peuples, Voltaire en avait été le théoricien : « Il est fort bon de faire accroitre aux gens qu’ils ont une âme immortelle et qu’il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s’ils veulent me voler mon blé et mon vin » et Thiers en a rappelé le principe : « Je demande que l’action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu’elle ne l’est, parce que je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici pour souffrir ».

Ça n’a pourtant jamais marché malgré toutes les tentatives et le concordat a été un échec. Dieu est toujours bien vivant mais il ne sort pas du tout le même discours que celui des Lumières. Il ne faut pas prendre les Français que pour des cons. Malgré tout, notre président, en voulant créer un islam de France y pense toujours. Les tentatives de contrôles de l’islam ont été conduites lors de la colonisation de l’Algérie et cela s’est terminé dans un bain de sang parce que l’Etat n’a jamais compris les religions. La séparation des pouvoirs temporel et spirituel est une nécessité et la loi de 1905 n’a pas encore réglé le problème créé par le concordat. Avec une vraie séparation des pouvoirs, on met en place un instance qui vérifie que chacun ne déborde pas sur le territoire de l’autre, alors qu’aujourd’hui l’Etat se rend volontairement aveugle de ce qui se passe dans les religions et ne voit pas les débordements.