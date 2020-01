Football et politique

Je me suis juré de ne pas parler de ce « sport » car il tend à remplacer dans les sociétés sous-développées culturellement, la culture elle-même devenant, dans des cas extrêmes, religion.

Si j’ai décidé d’en parler c’est parce que, en lisant aujourd’hui deux articles, l'un dans Sputniknews.gr et l'autre sur sport.fr, j’ai appris que le Premier ministre grec a procédé à une mesure d’urgence afin d’éviter que deux équipes de foot de la première division grecque soient reléguées en deuxième division.

En particulier, sport.fr rapporte : « Propriété du russe Ivan Savvidis, le PAOK Salonique était dans le viseur de la Commission des sports professionnels, préconisant la relégation du club grec. Le gouvernement a dû intervenir. (…) Le problème ? Son propriétaire détiendrait également des parts dans un autre club de l’élite grecque, Xanthi (7e). Interpellé par l’Olympiakos, la Commission des sports professionnels (une instance indépendante), a préconisé ce lundi (27 janvier 2020) la pure et simple relégation des deux clubs, avec en plus une amende de 400 000 euros pour le Xanthi, et 300 000 pour le PAOK. De son côté, Ivan Savvidis a nié détenir des parts dans Xanthi.

En réponse à la demande de la Commission, le gouvernement grec a décidé ce mardi (28 janvier 2020) de modifier le régime des sanctions infligées aux clubs de football, pour éviter la relégation du PAOK. Du coup, Salonique et Xanthi devraient simplement avoir à régler leurs amendes respectives, mais resteraient pensionnaires de Superleague. « Le pays ne peut pas se permettre d’être divisé à cause du football », a déclaré Stelios Petsas, porte-parole du gouvernement, au cours d’une conférence de presse. »

En gros, et pour rendre la chose plus claire, c’est comme si le Qatar achetait une dizaine d’équipes de foot en France (il peut le faire grâce au gaz naturel) et que le championnat français continuait comme si de rien n’était. Le Qatar, propriétaire du Paris-Saint-Germain, équipe phare de l’émirat, n’interviendrait en aucun cas dans les résultats des matchs entre ce dernier et les autres succursales qataries dans l’hexagone ?!!? C’est évident, non ?

Ce qui m’a amené à écrire ce petit papier, c’est l’intervention du Premier ministre du pays en personne, car c’est lui qui est à l’origine de la loi adoptée en urgence pour interdire la relégation d’équipes de foot impliquées dans des telles scandales. Où est l’État de droit, dans ce cas ?