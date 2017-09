Forte mobilisation dans les grèves et manifs contre les #ordonnances

@jaja

Bonjour,

Comme d’habitude on a des chiffres minimisés d’un côté et augmentés de l’autre. Plus personne n’est dupe de ces manipulations, mais bon ça durera longtemps comme ça, on s’est habitué.

Ceci dit vous avez raison, ce n’est pas un échec même si la CGT attendait sans doute plus de manifestants.

Mais la comparaison avec les journées d’action contre la loi Khomri n’est pas opérante. Elles se sont étalées sur plusieurs mois avec des hauts et des bas dans la mobilisation, mais toujours avec un haut niveau.

Cette fois il s’agit d’ordonnances et donc le délai d’adoption de cette loi est très court. De mémoire je dirai que dans une semaine ou 10 jours tout est bouclé. Vous me direz si je me trompe.

Le niveau de mobilisation dans la rue malgré tout relativement faible, et surtout le net désintérêt et la résignation que je sens autour de moi pour ces questions (et j’ai d’autres échos identiques ailleurs), me laisse penser que la loi passera encore cette fois.