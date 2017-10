FOUGEROUSSE André Prof. : Lettre au Président de la République sur l’obligation vaccinale et commentaire de R. Haas

Bonjour,

Je vous signale que le lien que vous avez mis sur votre site ne s'ouvre pas.

Dr André FOUGEROUSSE : Lettre au Président de la République sur l’obligation vaccinale

http://123userdocs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/d/f0/33/283445306932933616/3c3ad8c5-e0ad-42db-b497-1022ed5c5aa8/M.+le+Prsident+Macron+02.10.17.pdf

A toutes fins utiles je vous remets le texte que je vous avais adressé où figure le lien de la lettre du Prof. André Fougerousse qu'il a adressée au président de la république et qui s'ouvre. Il serait dommage que vos lecteurs ratent cette lettre. Vous pouvez même publier l'ensemble du texte.

Merci de me tenir au courant.

Cordialment.

R. Haas.

COPIE.

Mon ami le Prof. André Fougerousse vient de me demander de diffuser largement, médias compris, la « Lettre Ouverte qu’il a adressée le 02-10-2017 à Mr le Président de la République Emmanuel Macron avec copie à la ministre de la Santé Mme Agnès Buzyn » concernant la stupidité de l’injection des fameux 11 vaccins infantiles obligatoires. Il a également publié cette lettre ouverte sur son site internet. Vous la trouverez sous le lien ci-dessous. Lisez-là, elle est particulièrement savoureuse, succulente et pas piquée des hannetons.

http://www.andrefougerousse-recherche.fr/435764009

A titre personnel j’ajouterai ce qui suit.

Je suis un ancien professionnel de la santé de 81 ans. Dans ma vie j’ai subi entre 30 et 40 injections de vaccins. (Enfance, guerre d’Algérie et domaine de la santé, domaines ou tous les vaccins étaient obligatoires !) Je vous laisse simplement imaginer les conséquences et les dégâts que ces multiples vaccinations ont laissés comme conséquences sur ma santé et ma vie.

Je souhaite simplement poser quelques questions.

- Pourquoi un vaccin, qui est un médicament, n’est pas soumis exactement aux mêmes règles précises qu’un médicament traditionnel pour l’obtention de l’AMM ??

- Une AMM est obtenue après des recherches « scientifiques » INDEPENDANTES et CREDIBLES (?). J’aimerai juste voir le résultat des essais menés en double aveugle sur une large population, vaccinés - versus non vaccinés, comme pour tout médicament classique ayant obtenu son AMM.

- Comment les études scientifiques concernant la toxicité de l’aluminium et des bactéries OGM ont-elles été prises en compte ??

- Où sont les preuves de la « non toxicité » chez l’homme des nombreuses nanoparticules présents dans les vaccins ??

- En cas d’effets secondaires éventuellement graves, toujours possibles, subis par l’un des décideurs officiels de l’injection de ces vaccins multi-souches, de leurs enfants ou membres de leurs familles, quelle serait leur attitude ??

- Le « libre choix de refus de soins » (vaccination obligatoire !) des parents représentant l’enfant ne tombe-t-elle pas sous la loi Kouchner qui annule toute obligation ?? Le médecin « doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix » Cette « obligation » est contradictoire à une autre loi qui permet aux crèches et écoles de refuser les enfants non vaccinés.

La réponse à ces quelques questions est toute simple.

Le lobbying pharmaco-médical concernant les vaccins est abyssal. Comme dans les religions, la vaccination est un « dogme » et un « dogme », vrai ou faux, cela ne se discute pas !!!!!!

Nous espérons que cette missive aura l’impact nécessaire pour faire réagir dans le bon sens les autorités politiques et sanitaires françaises officielles, en arrêtant cet ignoble forcing obligatoire et en laissant le libre choix aux familles en toute connaissance de cause.

Richard HAAS.