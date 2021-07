Fracture entre les Français vaccinés et les non-vaccinés ?

A l’Auteur comme aux Lecteurs.

Le fait est que ce Pouvoir et cet Exécutif à la ramasse auront réussi à lever contre eux un tsunami d’impopularité grandissante. Il n’est pas sûr que le peuple des non-vaccinés désormais qualifiés de « récalcitrants » qui font ce chois pour de multiples raisons qui, curieusement, ne sont jamais prises en compte, accepte sans broncher d’être considéré comme les nouveaux lépreux à ranger dans la case gilets jaunes, dissidents, opposants etc.

On va rire dans les prochaines semaines quand les effets indésirables à caractère létal vont se multiplier, un peu comme ces incidents pénibles qui semblent avoir récemment invalidé sinon obéré les capacités de certains sportifs de haut niveau.

1— Sur la folie ambiante

A propos du « dérapage » du beauf’journaliste (la preofession tombe chaque jour plus bas) dont l’inconscient a hurlé et qui s’est découvert une mentalité de petit vichyste en se laissant aller à un débordement qui, dans un pays normal, devrait lui valoir un licenciement pur et simple.https://www.midilibre.fr/2021/06/30/je-vous-ferai-emmener-de-force-par-des-policiers-le-journaliste-emmanuel-lechypre-derape-sur-les-anti-vaccins-9641092.php

Il est infiniment regrettable que personne ne se soit levé pour, dans un premier temps, prier poliment l’intéressé de retirer ses propos et présenter des excuses publiques séance tenante pour ensuite, devant un probable refus, lui voler dans les plumes et lui administrer une route monumentale en lui rappelant ou en lui apprenant l’existence du Code Nuremberg. Il convient à cette occasion de rappeler la devise pleine de sagesse des Hell’s Angels : « Parfois (noter l’importance de l’adverbe qui introduit une nuance) , parfois, donc, un bon coup de poing dans la gueule vaut mieux que mille explications ».



2— Sur les variants , cf. Prof. Montagnier : les variants viennent des vaccinations. indexation à : 2mn / 10 s





Dans un courrier en date du 21 mars 2021 publié sur le site de Nakim.org, le Pr Montagnier, prix Nobel de médecine, apporte soutien à la requête du Dr Seligmann et de l’ingénieur Haim Yativ pour la suspension de la vaccination contre la Covid-19

Je suis Luc Montagnier, docteur en médecine, professeur émérite à l’Institut Pasteur de Paris, directeur de recherche émérite au CNRS, prix Nobel de physiologie ou de médecine pour la découverte du virus SIDA. Je suis un expert en virologie, ayant consacré une grande partie de mes recherches aux virus ARN, en particulier l’encéphalomyocardite de la souris, le virus Rous sarcome, le VIH 1 et le virus VIH2.

Des efforts considérables ont été consacrés à la vaccination contre le coronavirus covid-19 responsable d’une pandémie mondiale. En particulier l’État d’Israël a organisé une vaccination de masse de sa population à ce jour, 49% de sa population totale a reçu deux doses de vaccin Pfizer.

Je voudrais tout d’abord souligner la nouveauté de ce type de vaccin.

Dans des vaccins conventionnels, l’information génétique transportée par l’ADN ou l’ARN viral est inactivé et les protéines du virus sont utilisés pour induire les anticorps du vaccin. Dans certains cas, le virus reste vivant, mais est atténué par des passages successifs in vitro.

Dans le cas des vaccins dits messagers ARN, ces vaccins sont faits d’une fraction active de l’ARN du virus qui sera injecté chez la personne vaccinée. Il pénètre donc les cellules de ce dernier qui fabriqueront les protéines vaccinatrices à partir du code de l’ARN injecté.

On voit tout de suite que cette dernière étape dépend beaucoup de son succès sur l’état physiologique du receveur.

Je voudrais résumer les dangers potentiels de ces vaccins dans une politique de vaccination de masse.

1. Effets secondaires à court terme : ce ne sont pas les réactions locales normales que l’on trouve pour n’importe quelle vaccination, mais les réactions sérieuses mettent en jeu la vie du destinataire comme les chocs anaphylactique lié à un composant du mélange vaccinal, ou des allergies graves ou une réaction auto-immune jusqu’à l’aplasie cellulaire.

2. manque de protection vaccinale :

2.1 induction d’anticorps facilitant - les anticorps induits ne neutralisent pas une infection virale, mais au contraire la facilitent selon le destinataire. Ce dernier peut avoir déjà été exposé au virus de manière asymptomatique. Un faible niveau d’anticorps induits naturellement peut rivaliser avec les anticorps induits par le vaccin.

2.2 La production d’anticorps induits par la vaccination dans une population fortement exposée au virus conduira à la sélection de variants résistants à ces anticorps. Ces variants peuvent être plus virulents ou plus transmissibles. C’est ce que nous voyons maintenant. Une course sans fin de virus-vaccin qui tournera toujours à l’avantage pour le virus.

3. Effets à long terme : Contrairement aux affirmations des fabricants des vaccins à ARN messager, il existe un risque d’intégration de l’ARN viral dans le génome humain. En effet, chacune de nos cellules a des rétrovirus endogènes avec la capacité de faire la transcriptase inverse de l’ARN dans l’ADN. Bien qu’il s’agit d’un événement rare, on ne peut exclure son passage par l’ADN des cellules germinales et sa transmission aux générations futures.

« Face à un avenir imprévisible, il vaut mieux s’abstenir. »

Professeur Luc Montagnier

Renaud Bouchard