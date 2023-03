Franc-tireur. Un ramassis de flingueurs en coin

Ahlala, quelle brochette ! Christophe Barbier, l’idiot-tutille. Raphael Einthoven, l’animal à poils haineux. Caroline Fourest, défouillareuse ultime. Rudy Reichstadt, un effet très Rèch, et d’autres encore du même tonneau de harengs saurs… La devise de ce Tireur : La Raison est un combat et de la part de ces enluminés, parler de Raison, c’est claironner d’être « Le Requin Végétalien. » qui raisonne solo en aquarium.

D’abord le proprio

C’est un milliardaire tchèque, un Daniel Kretinsky, dirigeant de Czech Media Invest, propriétaire de Marianne, Elle et Public, actionnaire du Monde, de Télérama, de L’Obs, de TF1... Notre Franc-tireur[i] à l’inverse de ce qu’il prêtant être n’est pas vraiment seul… Et même en bonne compagnie de médias subventionnés jusqu’à plus soif. De plus, entre milliardaires faut se serrer les coudes : Le Monde/Télérama/L’Obs, avec Niel, Pigasse et Madison Cox. Quant à TF1, c’est Mister Béton Bouygues, B.B pour les potos. Donc, encore une feuille de choux canonisée par la bonne fée FRIC qui veut faire croire : Que ce « nouveau journal » combattra "la pensée unique"... Avec des éditocrates chevaux sur le retors qui tiendront majoritairement l'espace médiatique. On ne voit qu’eux, on n’entend qu’eux aux détours des BFM, TF1 et autres France Info prêchant la bonne parole macaroniste, la dénonciation des complotistes et des anti-vaxistes et dénonçant le "charlatan" Raoult...

Barbier (Rien à voir avec Séville)

Pour situer le quidam, voici une de ses déclarations, qui n’a rien d’un journaliste et à tout d’une journalope : « On peut demander à ceux qui ont les noms des non-vaccinés de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont aller frapper à leur porte. » L’a pas osé l’Barbier pousser sa « pensée » tout au bout « Ensuite défoncer la porte en cas de non réponse, maintenir à trois l’antivax, et le piquer de force… Plus, une bonne amende histoire qu’il comprenne. » Voila, pas la peine d’en remettre une couche... Ah si :

- Toi, Barbier qui porte au cou ton écharpe écarlate

- Ce ruban malheureux et rouge comme la honte,

- Dont tu ne t’es jamais décidé à empourprer ton visage

- Un comme toi, cette honte connait pas !

- Ce doit être un truc de pauvres, s’pas ?

Einthoven – Ectoplasme

Essayiste et animateur radio, ou bien, essayiste de radio, et animateur en philo, Raphaël Einthoven a souvent des propos tranchés sur certains sujets et sur des sujets certains. Ce 31 décembre 2021, bave aux lèvres il clame : « Bonne année à tous, sauf aux antivax, qui sont vraiment soit des cons, soit des monstres ». Plus récemment, l’édito du sir Raphaëllo titré : L’émotion de censure (vous remarquerez cette pointe d’humour unique) dont chaque paragraphe débute par, Il n’y a rien d’antidémocratique :

- Il n’y a rien d’antidémocratique dans l’emploi des outils que la constitution de la Ve République met à la disposition du gouvernement.

- Il n’y a rien d’antidémocratique dans le fait de gouverner contre l’opinion majoritaire, en particulier quand il s’agit de respecter une promesse de campagne.

- Enfin, il n’y a rien d’antidémocratique dans la répression des débordements lors de manifestations.[ii]

Conclusion, Votez Macron ! Bon non il plaisante, quoique… Tiens, et en bonus une tite phrase glissée comme ça par le philo-œuf : « une conspiration est le vent mauvais de toutes haleines impalpables et réunies ». Et la constipation et ses vents mauvais, l’en pense quoi le Rafifi ?

Fourest...Rien

Maintenant directrice de rédaction. En avril 2022, Caroline Fourest remplace Christophe Barbier à la direction éditoriale, ce dernier conservant un rôle d'éditorialiste, avec en fin de canard son édito Blablabla, qui lui va si bien. Raphaël Einthoven devient conseiller de la rédaction. La fine équipe qui se veut diriger un journal « anti-Zemmour, anti-extrême droite et anti-extrême gauche » et qui revendique d’être contre l'extrémisme, les populismes ou le cancel culture. Il se réclame aussi d'un « féminisme universaliste » et parmi ses sujets de prédilection, le traitement de l'actualité politique et internationale. Vaste programme s’il en hait pardon s’il en est. N’auraient-ils pas oublié dans cette énumération un ti kake chose ? Breizh Infos les nomme « Les Talibans du Président », mais bon, ça vient des bretons, buveurs invétérés de cervoises et autres Chouchen, alors ? Ben, ya du vrai, mais c’est dans les arrières cuisines que ça se mijote. Daniel Kretinsky le propriétaire de Marianne était très hostile à Macron avant les élections de 2022. Mais faire une fleur au président si élu, c’est un petit bouquet qui pourrait être utile pour ses affaires les temps venus. Jouer le billard à deux bandes, et hop, Macron réélu, la Fourest passe de journaleuse à Marianne à Dir de rédac à Franc-tireur…Un petit monde de chaises musicales n’est ce pas. J’en dis ce que j’en dis, et à vous d’en penser en offrant des pensées.

Conclusion : Une telle feuille de choux rave…Même le poisson ne voudrait pas être enveloppé dedans. (Vous me direz ça ne se fait plus, la règle d’hygiène prévaut).

Georges ZETER/mars 2023