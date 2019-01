France : 135 Euros pour port de Gilet Jaune prohibé

Faut rire ! 135 euros d’amende pour port de gilet jaune prohibé aujourd’hui dans le département de l’Eure... Ainsi en a décidé, comme ça, du fait du prince sans rire, la maréchaussée locale : France, pays où les vraies lois ne sont jamais appliquées, mais, où le premier perdreau venu, peut, afin de contenter l’macron en visite dans un bled du nom de Bourgtheroulde, [1] vous coller une contravention pour port de vêtement malvenu, et en prime, prendre en photo votre pièce d’identité histoire de bien vous ficher...Tout doucement nous glissons vers la dictature grotesque ; celle qui fait rire à pleurer (cause, les gaz l’lacrymo), celle qui s’apparente chaque jour à un Gorafi démocratique que tic que tic que tic du gendarme ! La répoublic macronnienne, c’est un opéra bauf, en rot majeur, avec quelques variations matraqueuses, qui éborgne le quidam.

L’manu, en vadrouille, mais qui ne peut plus se frotter à la plèbe de peur, très justifiée de se prendre des tomates, navets et pavés sur le coin de sa gueule banquetière ; il faut de nos jours boucler un périmètre de XXX km alentour afin de protéger le grand-petit homme en déplacement, quoi ? Des placements avez-vous dit ? Donc, dans un bled imprononçable, il démarre ce qu’il nomme, tout seul avec sa tite clique le « grand débat national » qui devrait se nommer le grand déballage national, avant les soldes ! Mais bon, dimanche, c’est sa lettre de 5 pages, dont la plupart des gens n’en ont rien eu à carrer, et aujourd’hui c’est son dada du jour...Mon pauvre vieux, dure d’être un bonimenteur de marché qui veut vendre le dernier modèle de moule à gaufre... Ton business, mon manu des champs sent la faillite, tu vas te retrouver en slip kangourou un de ces...

Relayées par LCI, BFM, TF1 et autres bastringues voix de son maitre : « Le président de la République s'est exprimé devant les maires à Grand Bourgtheroulde. Emmanuel Macron a d'abord tenu à remercier les élus présents, avant d'annoncer un grand débat "sans tabou" afin que chacun puisse s'exprimer de "la façon la plus directe. » Pourtant, il a fallu une fois de plus que freluquet 1er en remette une couche. Une journaliste de l’AFP reporte sa divine parole : « Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent", a dit le président lors de sa visite expresse à Gasny. » [2] Soit, il veut se faire lyncher et partir en plein apocalypse, soit, il est tellement idiot, que ce n’est plus la peine de relever ses insultes incessantes, ses rodomontades de paltoquet. Il est connu que le lâche tient pour courage l’insulte.

En fait, nous n’avons pas besoin de lui : considérons que notre pays n’a plus de president, plus de gouvernement, d’ailleurs c’est ce qui se passe : NOUS, les millions, ne voulons plus d’eux, de leur système, de leur société, de leur non values de leur consommation, de leur production, de leur compétition et surtout de leur mépris abyssale. A la trappe la valetaille macroniste, juppéiste, fillonniste, et tous les istes, gauche, droite, extrêmes de notre pays. Celle qui se distingue encore c’est la Marine le Pen, qui « prend ses distances avec les gilets jaunes » ; mais qu’est-ce qu’on en a à faire ma pauvre duduche de ton avis ; nous sommes devenus assez grands pour nous gérer seul, alors, du ballet au pas de l’oie !

Du coté de l’Eure, enlevez vos gilets jaunes, foutez vous à poil, aujourd’hui c’est une belle journée ensoleillée et montrez votre cul à cette engeance qui n’en a plus pour bien longtemps.

Macron dehors, gouvernement démission, oligarchie dégage et vive la nouvelle république révolutionnaire Française de l’an 1 !!!