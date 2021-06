France 2020 : Annus horribilis ! Pas pour la Chine

Nous avons désormais beaucoup de chiffres, incontestables. Les nôtres, mais aussi ceux de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, des USA et bien sûr de la Chine, pays d’où est partie la pandémie du Covid-19, cause de l’annus horribilis mondiale. Voyons quelques chiffres et comparons.

2020, une année très importante, car elle servira de référence – comme le fut l’année 1929. Les chiffres de 2021 et des années suivantes, subiront les conséquences de la crise économique, sociale et sanitaire due à la pandémie du Covid-19.

Croissance économique 2020 (source FMI avril 2021) :

PIB (*) France Allemagne Italie RU USA Chine (**) En milliards 2 133 € 3 074 € 1 573 € £ 1 957 $ 18 423 $ 14 722 Taux -8.2% -4.9% -8.9% -9.9% -3.5% + 2.7%

(*) à prix constants. (**) taux de conversion du FMI : 1 $ = 6.2 yuans

Le constat est terrible. Le monde a subi, en 2020, la pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La Chine, encore usine du monde, a su - malgré la pandémie issue de son territoire (Wuhan) - accroître sa production de richesse, grâce à l’exportation de divers matériels médicaux de première nécessité. Au premier trimestre 2021, elle enregistre une croissance record de 18.3%. La pandémie a redistribué les cartes en faveur de la Chine, qui devrait devenir, selon le FMI, la première puissance économique de la planète, non pas en 2030, mais en 2027 ou 2028.

La France, au 1er trimestre 2021, a vu son PIB baisser de 0.1%.

Emplois et chômage 2020 (source FMI avril 2021. Chiffres aux normes OIT) :

France Allemagne Italie RU USA (*) Chine Employés en millions 27 022 42 345 22 939 32 644 147 894 ND Chômage 8.2% 4.2% 9.1% 9.9% 8.1% 3.8% Taux 2019 8.5% 3.2% 9.9% 3.8% 3.7% 3.6%

(*) en 2019, le nombre d’employés aux USA était de 157 536, soit une perte de 10 millions durant 2020.

En France comme en Italie, le taux de chômage a légèrement baissé en 2020 par rapport à 2019. « Baisse en trompe l’œil » selon l’INSE. Les chômeurs indemnisés ont renoncé à chercher du travail, car l’offre était souvent fermée et la circulation des personnes limitée.

En employant massivement le chômage partiel (quelque 13 millions de salariés en 2020, soit 1 salarié sur 2), notre pays n’a pas renouvelé l’erreur de 2008-2009. Si dans beaucoup de pays européens le taux de chômage a bondi conjoncturellement en 2020, il reste toujours chez nous un chômage de masse.

Bilan emplois salariés en France (source : DARES)

283 800 emplois salariés ont été détruits en 2020, dont 325 700 dans le tertiaire marchand (les commerces, les services, etc.) et 57 500 dans l’industrie. Le secteur public, la construction, l’agriculture ont créé, respectivement : 68 000, 31 000 et 400 emplois. Pour rappel, en 2019, la France avait créé 287 500 emplois, dont 263 100 dans le tertiaire marchand.

Notre taux d’emploi 2020 est resté stable à 65.6%, contre 65.9% en 2019. Toujours inférieur de plus de 10 points à ceux de l’Allemagne. Il est vrai qu'en Allemagne les emplois "low cost", à 1 euro de l’heure, occupent toujours une place non négligeable.

Dette au sens de Maastricht 2020 (General government gross debt :source FMI avril 2021)

France Allemagne Italie RU USA Chine (**) En milliards 2 583 € 2 297 € 2 569 € £ 2 190 $ 26 608 $ 10 950 % du PIB (*) 113% 69% 156% 104% 127% 67% Augmentation 2020-2019 + 204 milliards € + 240 milliards € + 159 milliards € + 300 milliards £ + 3 420 milliards $ + 1933 milliards £ Var. des % 2020-2019 + 15 points + 9 points + 21 points + 19 points + 19 points + 10 points

(*) PIB aux prix du marché. (**) taux de conversion du FMI : 1 $ = 6.2 yuans

La France s’est endettée, mais les ménages français – ceux qui en ont eu les moyens - ont massivement épargné. Selon l’OFCE (14 avril 2021), « L’épargne-covid » accumulée par les ménages durant la crise est estimée 160 milliards d’euros. La question est de savoir quand et comment ce « trésor » va être dépensé ?

La dette - qui est en fait celle que nous léguons de nos enfants et petits-enfants – est, en France, le cumul de 3 administrations : les administrations publiques centrales (APUC), les administrations de sécurité sociale (ASSO) et les administrations publiques locales (APUL). La bonne notation de la France sur les marchés financiers internationaux lui permet encore d’emprunter à des taux très bas, voire parfois négatifs. Élément non négligeable quand l’État doit emprunter, pour son seul besoin, quelque 260 milliards d’euros en 2021 !

Balance commerciale (solde extérieur des biens. Source Eurostat) :

France Allemagne Italie Zone euro en milliards d'euros -50,4 192,8 66,7 380.2

Crise ou pas crise, Covid ou pas Covid, le constat est toujours le même, en France. Et cela quel que soit le gouvernement en place.

Notre balance commerciale est endémiquement négative. Celle de l’Allemagne, comme celle de la zone euro, extraordinairement positive.

L’offre de l’appareil productif français est toujours peu adaptée à la demande mondiale... et même à celle domestique qui nous oblige à importer toujours plus.

N.B : En matière de commerce extérieur nous sommes malheureusement obligés de ne pas faire nôtre la phrase attribuée à Talleyrand : « quand je me regarde je m’inquiète, quand je me compare, je me rassure ».

2020 a bien été une annus horribilis pour la plupart des pays. Sauf pour la Chine !

En France, les amortisseurs sociaux et le fonds de solidarité ont joué leur rôle, conjugués au « quoi qu’il en coûte » du président Macron afin d’éviter l'explosion du chômage via la faillite d'un grand nombre d’entreprises.

Malgré la pandémie, le pouvoir d’achat des ménages français a augmenté de 1.1% en 2020 (Insee), mais la pauvreté s’est accrue et s’est démultipliée. L’épargne privée a, quant à elle, atteint un niveau record, jamais observé sur une période aussi courte.

En 2021, notre économie devrait reprendre lentement son régime de croisière et ne plus être sous la perfusion des milliards dépensés par l’État. Les maux de notre pays seront-ils toujours les mêmes, notamment en termes de chômage, de balance commerciale, de dette publique et de régimes de retraite ?

Quid de la République populaire de Chine ? En 2021, sa production de richesse devrait battre un nouveau record, et l’emmener vers le Graal tant recherché par le Parti communiste chinois, c'est-à-dire devenir plus rapidement que prévu la 1ère puissance économique mondiale et, avant son 100ème anniversaire (2049), la 1ère puissance militaire et peut-être même spatiale.

Devenu incontournable et récemment la 1ère puissance mondiale en termes d’influence géopolitique et onusienne - via sa « diplomatie de la dette » et aujourd’hui la distribution « généreuse » de son vaccin contre le Covid - l’empire du Milieu semble très bien se satisfaire de sa 130ème place dans l'indice de démocratie et des Droits de l’homme, et de la 177ème place pour la liberté de la presse, juste devant la République populaire démocratique de Corée.

