France 2022 : « la maison brûle et ils regardent ailleurs ! »

Le FMI vient de publier sa base internationale de données pour l’année 2022, et les agences de notation, leurs perspectives pour l’avenir.

Nous avons donc des chiffres, incontestables quant aux principaux agrégats de la France, et aussi ceux de l’Allemagne (RFA), du Royaume-Uni (RU), de l’Union européenne, des USA et bien sûr de la Chine, pays d’où est partie la pandémie mondiale du Covid-19.

Principaux chiffres sous revue : croissance, taux d’endettement, chômage, emploi, balance commerciale et inflation.

Croissance économique 2022 (source FMI, avril 2023). PIB à prix constants, dans la monnaie de chaque pays :

France Allemagne Union européenne RU USA Chine 2022 +2.6% +1.8% +3.7% +4.0% +1.6% +5.2% 2021 +7% +2.8% +5.4% +7.4% +5.7% +8.1%

Le rebond de notre croissance en 2022, supérieur à celui de l’Allemagne, des USA et de l’Union européenne, ne doit pas masquer qu’en 2020 notre récession a été beaucoup plus profonde (-8%), bien que le « quoi qu’il en coûte » ait évité à de nombreuses entreprises de mettre la clé sous la porte. Grâce à une politique keynésienne, des milliers d’entreprises ont été sauvées, et leur capital humain gardé. Cela a permis un meilleur rebond de nos activités économiques 2022, comme en 2021. L’une des contreparties a encore été la hausse importante de notre endettement avec l’envolée de notre dette publique.

Cependant, à prix constants, notre économie, comme celles de l’Allemagne, a à peine retrouvé son PIB de 2019 (respectivement en milliards d’euros 2022 vs 2019) : France : 2 355 vs 2 334, et RFA : 3 261 vs 3 241). Celle du Royaume-Uni est encore légèrement au-dessous, en milliards de livres sterling : 2 229 vs 2 238 (Brexit ?).

Info : avec un PIB exprimé en dollars courants, l’Inde est en 2022, la 6ème économie de la planète, avec un PIB de $ 3 386 milliards. Elle devrait continuer sa progression, et devenir rapidement la 4ème économie mondiale... puis la 3ème dans 5 ou 6 ans, juste derrière les USA et la Chine. Le centre du monde se déplace inexorablement en Asie !

La France reste au 7ème rang. Le Royaume-Uni reste, encore cette année, au 5ème, malgré sa sortie tonitruante de l’EU.

Taux d’endettement 2022 (source FMI, avril 2023).

France Allemagne RU USA Chine Dette 2022 2 934 € 2 572 € £ 2 547 $ 30 986 ¥ 94 013 % du PIB 111% 66% 103% 122% 97% Rappel 2021 112 % 70 % 95 % 133 % 73 %

Notre dette dépasse toujours allégrement les 100% du PIB. Mais ce pourcentage reste stable grâce à l’inflation de 6.9% enregistrée par notre PIB… en euros courants, sur la période.

Entre 2017 et 2022, notre dette publique a progressé de 680 milliards. C’est principalement le prix du « quoi qu’il en coûte ».

Le problème est que jusqu’à l’été 2022, nous empruntions à quelque 0.50% sur les marchés internationaux. Aujourd’hui, on emprunte à 3% (source AFT).

Remboursement ? Une dette se rembourse ! C’est une question de crédit, de confiance. Surtout quand l’investisseur est un non résident. C’est le cas pour 50% de la dette émise par la France. L’investisseur doit avoir confiance dans l’émetteur de la dette. Pour une dette publique, c’est la confiance dans le gouvernement du pays émetteur. L’investisseur surveille donc de près les perspectives économiques et financières du pays. En cela, le rating des agences de notations est indicateur essentiel.

Les 3 plus importantes agences internationales (Fitch, Moody’s et S&P) viennent de publier leurs notations. Toutes jugent l’endettement de la France trop élevé face à ses performances économiques. Fitch dégrade notre note, et les 2 autres agences estiment négativement nos perspectives économiques et financières, laissant entrevoir un futur déclassement si aucun redressement de nos comptes n’est entrepris.

Info : Le record mondial d’endettement, des pays développés, est toujours détenu par le Japon où la dette atteint, 264% en 2022. La dette japonaise est supérieure à 100% du PIB depuis 1997. Cependant, cette dette est détenue à plus de 90% par des agents économiques résidents, Banque centrale comprise. Les Japonais sont donc créanciers et débiteurs en temps. Leur défiance vis-à-vis de la dette de leur pays est donc extrêmement faible.

Emplois et chômage 2022 (Source FMI, avril 2023. Chiffres aux normes OIT) :

France Allemagne Europe des 27 Royaume-Uni États-Unis d'Amérique Emplois 2022 28 359 K 42 409 K 32 744 K 158 297 K Chômage 2022 7.29% 3.06% 6.2% 3.7% 3.64% Taux en 2021 7.85% 3.51% 7.1% 4.5% 5.35% Taux en 2017 9.4% 3.4% 4.4% 4.4%

Avec une baisse 0.56 point, notre chômage reste encore endémique, qu’on le veuille ou non… malgré le cocorico de certains politiques qui n’hésitent même pas à parler de « plein emploi ». Aberrant ! Notre taux est plus du double de celui de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des USA, notamment. Et ce, malgré des radiations en augmentation et un volume d’apprentis en forte hausse (presque 1 million en 2022).

Paradoxalement, un grand nombre d’entreprises peine à recruter. 350 800 emplois restent vacants (DARES). Dans le même temps, plusieurs millions de personnes, pointant chez Pôle Emploi, sont à la recherche d’un travail.

Emplois salariés en France 2022 (source : INSEE)

En milliers d’emplois 2021 2022 Écart 22/21 Agriculture 313,3 317.6 4,3 Industrie 3 198,2 3 235.8 37,6 Construction 1 581,4 1 592.4 11,0 Tertiaire marchand 13 113,7 13 375.9 262,2 Tertiaire non marchand 8 408,4 8 430.4 22,0 Total 26 614,9 26 952.0 337,1 Dont privé 20 699,2 21 034.1 334,9 Dont public 5 915,7 5 917.9 2,2

L’économie française a créé 337 100 emplois en 2022. Principalement dans le secteur tertiaire marchand.

La France est encore, en 2022, le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers (IDE). Mais, quand un projet crée 33 emplois ici, il en crée 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni et 326 en Espagne.

Grâce aux 1 782 IDE, c’est 58 810 emplois qui ont été créés. C’est très peu, mais c’est toujours nécessaire à notre réindustrialisation. La part de l’industrie dans le PIB est dramatiquement faible. Avec quelque 17%, on se place juste devant la Grèce ! (source Banque mondiale).

Balance commerciale 2022 (lien) :

Milliards d’euros France 2022 -163.6 2021 rappel - 85

L’Annus horribilis, que nous déclarions en 2021, n’était malheureusement qu’un galop d’essai.

2022 a battu un nouveau record ! Situation jamais vue depuis 1949 !

Crise ou pas crise des Gilets jaunes, des retraites, des énergies fossiles, du Covid ou pas… le constat est toujours le même. Et cela quel que soit le gouvernement. Nous continuons à créer des millions d’emplois dans les pays étrangers… et à leur payer des dizaines de milliards d’euros pour cela !

L’offre de l’appareil productif français est toujours peu adaptée à la demande mondiale... et même à la nôtre, qui nous oblige à importer toujours plus.

Sans prendre pour exemple l’Allemagne ou même l’Italie, combien d'emplois aurions-nous créés si notre balance commerciale était juste en équilibre ?

Inflation en 2022

L’IPC (indice des prix à la consommation) s’établit à 5.2% en 2022 (INSEE).

Pour rappel : l’inflation n’a pas commencé dès l’invasion de l’Ukraine, le 24 février 2022, par l’une des plus puissantes et féroces armées de la planète.

L’inflation débuta à l’automne 2021 suite à la reprise économique mondiale liée à la fin des restrictions dues au Covid. Ce fut une inflation essentiellement due à l’accroissement de la demande.

L’inflation de 2022 a été une inflation par les coûts. Renchérissement des coûts de production dû à la hausse des matières premières, notamment des énergies fossiles importées.

Conclusion.

Les chiffres du pays ne sont globalement pas bons : 7.3% de chômage, 111% d’endettement (3 000 milliards), 164 milliards de déficits commerciaux, 5.2% d’inflation, 16% des Françaises et des Français ne mangent plus à leur faim (2 fois plus qu’en 2021), etc. Les agences de rating s’inquiètent donc, à raison, de nos perspectives économiques, la Cour des comptes aussi.

Et pourtant « ils regardent ailleurs » pour paraphraser la célèbre formule de Jacques Chirac (2002).

Heureusement que nous avons l’euro comme monnaie nationale. Monnaie soutenue à bout de bras par la BCE, certains pays de la zone, notamment l’Allemagne !

« Ils regardent ailleurs » !

Qui ? Le personnel politique de droite, au gouvernement, celui de l’Assemblée nationale et, bien sûr, celui à droite de la droite. Ces politiques, plutôt politiciens, se focalisent sur l’immigration, comme si elle était responsable des mauvais chiffres de la France, en termes : de chômage, d’endettement, de balance commerciale, d’industrie, des 50% de nos centrales nucléaires en panne et des gens qui ne peuvent plus manger à leur faim !

Certains, au gouvernement, fustigent même la fraude sociale (0.15 milliard, sur un total estimé entre 1 et 2 milliards) qui bénéficie aux pays du Maghreb, sans parler des 90 milliards de fraudes financières.

Pour améliorer nos mauvais chiffres économiques et financiers, ces politiciens doivent s’atteler à faire ce pour quoi ils sont payés par le contribuable, et arrêter de penser à leur propre élection, surtout quand l’échéance n’est qu’en 2027.

« Ils regardent aussi ailleurs », à gauche de la gauche, c'est-à-dire comment, une fois au pouvoir, s’affranchir de quelques traités européens. Ils ne parlent pas ! Ils crient, hurlent et vocifèrent à en faire trembler les colonnes de l’Assemblée nationale, offrant un spectacle pitoyable.

Pour ne pas redresser les comptes du pays, tout est désormais possible, comme le spectacle parlementaire le démontre encore aujourd’hui, au moment où ces lignes sont écrites.

