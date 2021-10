France, Algérie, halte à la « repentance » bêlante

Macron - Poutou , mêmes combats contre la France et ses institutions :





Macron en négationniste révisionniste déconstruisiste de l ´ histoire de France avec ses excuses et ses crachats permanents contre le pays qu ´il est censé défendre et protéger ; la cérémonie du « massacre de 61 » est le dernier gag de ce pantin africanisé qui nous fait une honte totale à l ‘ échelle mondiale .





Tout a été dit ici et aussi lors des débats télévisés par certains historiens sérieux traités de fachos racistes sur la réalité des faits de ce soit disant massacre de 61 .





J ´ arrive trop tard pour réhabiliter Papon qui a fait son devoir de préfet républicain , ce que je salue et félicite , car le FLN avait déclaré la guerre à la France sur notre sol avec de nombreux attentats et policiers tués.





Évidemment aujourd’hui nous avons une nouvelle race de préfets socialistes islamos gauchistes qui ne sont même pas foutus de virer quelques squatteurs pouilleux d ´une maison laissant son proprio dans la détresse pendant des mois voire des années , et qui , en toute arrogance, cynisme et mépris accablent la victime en lui faisant un sordide rappel à la loi de ne pas intervenir et signaler que ces délinquants sont eux mêmes protégés par cette loi , on ne rêve pas , on est bel et bien en France .





Cet exemple ubuesque suffit pour démontrer de quel côté sont nos institutions aujourd’hui : l ´islamo gauchisme règne en maitre , la justice gauchiste , les partis de gauche pétainistes collabos soumis aux islamistes , un président lèche babouche , résultat on défère devant la justice corrompue un résistant patriote comme Zemmour qui ose dire haut et fort des vérités interdites à dévoiler par l ‘ occupant et ses alliés macroniens islamos gauchistes .

Ce sont des préfets comme Papon et un homme fort , un vrai à l’ Elysée , qu´il nous faudrait pour taper du poing sur la table et appliquer les lois les plus sévères contre ces envahisseurs islamistes soutenus par cette gauche traitre soumise anti France , et non un guignol qui se met à plat ventre dès que l ‘ Algérie fronce un sourcil .





Il est évident que si , en 61 , nous avions eu un Macron agenouilliste au pouvoir , l’ étendard islamiste flotterait dès l ‘ année suivante sur le toit de l ‘ Elysée .





Le Président de l ‘ époque et Papon n ‘ ont fait que retarder l ‘ échéance de décomposition de la France par leurs successeurs , rendons leur grâce quand même .





Quand à Poutou , bof , la charte aidant je me contenterai de lui demander de prendre RV avec Sandrine rousseau qui détient toujours le titre de grand vainqueur au diner de cons islamos gauchistes loin devant les Piolle , Doucet et autres guignols EELV , LFI et maintenant NPA ; y a foule aux castings du meilleur invité .





En attendant , les boules puantes de la haine fasciste continuent à être lancées contre Zemmour qu ‘il est urgent de démolir .