France et URSS, mêmes combats, même issue ?

Il y a presque 30 ans (décembre 1991) l'URSS s'effondrait

Le système soviétique, dont presque personne ne pensait qu'il pourrait durer 70 années, s'effondra en bien moins de temps (2 ans à peine) que ne l'aurait encore imaginé tous les spécialistes ou observateurs avertis (du monde communiste).

Mikhaïl Gorbatchev, le réformateur en chef arrivé au pouvoir rénovateur en chef du système en 1985 ne put rien faire pour maintenir à la fois un système communiste corrompu et figé, les régions composants l'URSS et bien évidemment l'alliance (contrainte et forcée) des pays de l'Est (Comecon et Pacte de Varsovie).

La France est proche de son point de rupture, comme l'URSS en 1990

Le système d'aide et d'assistance français s'inspire du socialisme pratiqué en URSS avec un rôle éminent dévolu à l'Etat, à la loi, à une centralisation qui nivelle les particularismes régionaux, empêche les initiatives citoyennes et pratique au besoin la répression policière qui permet de maintenir en place des institutions dépassées ou devenues obsolètes.

L'élection du Président Macron en 2017 n'a apporté aucune solution utile pour libérer les initiatives et redonner un avenir aux Français

Passé le premier enthousiasme et quelques mesures cosmétiques le pouvoir macronien (tout comme Hollande dès 2013) s'est enfoncé dans les manœuvres communicationnelles, les faux semblants et la manipulation des masses. Son grand tort aura été d'avoir voulu s'appuyer sur l'appareil d'Etat pour changer le pays. La technostructure n'a aucun intérêt à changer avec le pays, les institutions sont faites pour rester immobiles, elles ne peuvent s'adapter à un monde où les rentes sont détruites, où il faut que chacun chaque jour prouve qu'il est utile et adaptable à un monde définitivement VUCA (Vulnérable, Incertain, Complexe et Ambigüe)

La France comme l'URSS autrefois, est devenue un théâtre d'ombres sans lumières

Le pouvoir politique, aussitôt élu aussitôt raillé et contesté, n'a plus maîtrisé le pays, il n'a plus guère que la capacité de faire voter des lois dictées par les technocrates des ministères, inappliquées et inapplicables, tout en maintenant un ordre social précaire à coups de matraques, LBD ou de clientélisme. Le tout coûtant la bagatelle de 200 milliards d'euros d'emprunts par an pour maintenir un système économique et social devenu explosif et sans avenir (qui peut croire que les retraites seront encore payées dans 5 ou 10 ans ?)

Les empires n'ont pas vocation à durer des siècles et au temps de la société de la connaissance et de l'information les Etats nations, œuvre datant de la révolution industrielle, n'ont plus guère de pouvoirs, ni de capacités organisationnelles ou conceptuelles pour guider les citoyens d'un pays divers et en crise comme l'est la France d'aujourd'hui

C'est en se réappropriant la politique, les rênes de nos vies et de notre économie que nous pourrons continuer à jouer un rôle dans le concert des Nations, pas en s'appuyant sur un appareil d'Etat vermoulu, dépassé et mensonger.