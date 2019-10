France, le bal des incompétents

Je ne sais pas si nous sommes devenus incompétents, mais je constate que nous ne savons plus faire face collectivement à l’adversité.

Les réseaux poubelles baptisés ’sociaux’ ne cessent de diffuser rumeurs, fausses nouvelles, gérémiades et complots. Ils sont la principale, pour ne pas dire l’unique, source d’information des plus jeunes.



Tout le monde ou presque critique le gouvernement (quel qu’il soit) et dans la foulée attend tout des ’pouvoirs publics’.

Comme vous le dites les maires coulent du béton sans tenir compte des risques, et ne savent pas gérer les situations de crise.

Quand le gouvernement communique « il nous ment », quand il ne communique pas « on nous cache tout ».

L’immigration est hors de contrôle et se revendique du communautarisme.



Les services publics sont en déliquescence, mais ils n’ont pas été complétés, voire remplacés, par des organisations privées accessibles et efficaces.

Je pourrai multiplier à l’infini.

L’individualisme submerge tout, et on plonge dans une sorte d’état adolescent permanent : j’ai regardé un reportage sur les ’nuits blanches’ à Paris ; il y a eu un char qui projetait de la barbe à papa, et un gamin de trente ans disait « c’est bon, c’est sucré » ... Quand on voit des reportages sur la vie dans les grandes agglomérations, on nous montre toujours des jeunes de 25 30 ans qui boivent des cocktails et dansent sur des musiques techno ...

Bref, j’ai le sentiment que nous devenons un peuple faible et de plus en plus fragmenté.