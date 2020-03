France : Nos politicards ont été balaises pour imposer leurs réformes sociétales à la con, mais absents pour conserver nos lits d'hôpitaux !

Pendant que l'on cassait l'hôpital, les « réformes à la con » elles prospéraient !

Je ne suis pas foncièrement contre les réformes sociétales car certaines ont amélioré la société française.

Wikipédia nous dresse la liste depuis 1791,.. mais hélas s'arrête en 2008 : wiki, pour aller plus loin : Ici, et jusqu'en 2015 : Ici .

Certaines d'entre elles ont été une grande avancée, par contre : Le mariage pour tous, PMA et GPA.( dans les tuyaux ), la théorie du genre, et l'écriture inclusive, à mon avis n'étaient pas une urgence absolue pour améliorer le sort de l'ensemble des français,.. et d'une grande importance pour la pérennité de l’humanité ! Ces réformes comme l'on dit ne « mangent pas de pain ».

Émile Girardin à dit « Gouverner c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Partant de cette pensée, je pense que nos politicards auraient dû méditer sur celle-ci, et qu'il aurait été judicieux qu'ils s'attellent à ce plus sérieux et plus urgent problème qui est la casse de nos hôpitaux.

Depuis une quinzaine d'années d'années, nos politicards de tous bords, ont sans vergogne cassé et détruit nos hôpitaux

Mais hélas « en même temps » ( expression à la mode), ces politicards cassaient et détruisaient l'hôpital.. pourtant il y a bien ce viel adage que je mentionne plus haut « gouverner, c'est prévoir ». Que nenni, fidèles à leurs incompétences, il résulte qu'après avoir franchi à la baisse le seuil des 400.000 lits en 2017, les hôpitaux et cliniques ont donc encore réduit leur capacité d'accueil de 1% l'an dernier.

Précisément, les 3.036 hôpitaux et cliniques disposaient très exactement de 395.693 lits d'hospitalisation complète, soit 4.172 de moins en un an, précise la direction statistique des ministères sociaux (Drees).

Hôpitaux : 4.200 lits d’hospitalisation supprimés en 2018

En 2004, ces établissements disposaient d’une capacité d’accueil de 485 769 lits en hospitalisation à temps complet et de 45 727 places en hospitalisation à temps partiel de jour et de nuit ou de chirurgie ambulatoire. Wikipédia rubrique : capacité d'accueil.

Je vous laisse le soin de faire vous-mêmes la soustraction ! 485769 moins 395693, ( déjà au pif, cela fait pas loin d'une dizaine de mille !) Pour résumer la casse de nos hôpitaux c'est « merci » à Sarkozy, à Hollande, et à Macron.

Hôpital : 69.000 lits ont-ils été supprimés ces 15 dernières années ?

Un chiffre officiel dévoilé cet été

Au début de l'été, le Quotidien du médecin partageait lui aussi ce chiffre de 69.000 lits en moins. Sa source ? Le Panorama des établissements de santé, dans son édition 2019, publié par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), rattachée au ministère de la Santé. Contacté par LCI, l'organisme public confirme que, "la baisse de 69.000 lits d’hospitalisation complète entre 2003 et 2017 est établie". Cette baisse d’ensemble, poursuit la Drees, "doit être nuancée", elle concerne en effet surtout "les hospitalisations de 'court séjour' (-30 000 lits) et de 'long séjour' (-48 000 lits). Le 9 mars 2020, sur la page du site Causeur.fr, on pouvait lire ce titre :

L’épidémie, en progression alarmante dans l’hexagone, est un terrible révélateur. L’Oise et le Haut-Rhin sont confinés depuis ce lundi matin. Le nombre de lits de réanimation sera-t-il suffisant dans les prochaines semaines ?

Épidémie de coronavirus, si la situation empire, aurions-nous assez de lits de réanimations ?

L'épidémie de coronavirus poursuit inexorablement sa route, ...et je pense que le pire est certainement à venir.

Déjà dans certains hôpitaux on manque de place pour les cas graves qui nécessitent un passage dans un service de réanimation où la durée du séjour est rarement moins de trois semaines :source. Certains établissements sont dans la nécessité de dispatcher des malades dans d'autres hôpitaux qui ont encore de la place,.. et malheureusement arrivera le moment où comme en temps de guerre le corps médical devra faire le dramatique choix pour décider qui doit vivre !

Coronavirus et triage de catastrophe : faudra-t-il choisir qui sauver et qui laisser mourir ?

Par exemple le 15 mars sur la page web d'Europe1, on pouvait lire ce titre : : Coronavirus :dans le Grand Est, "pratiquement tous les lits de réanimation sont occupés"

Coronavirus en Italie. « On doit choisir qui soigner, comme en situation de guerre », dit un médecin

Schéma d'une salle de réanimation:source : le Parisien.

Pour P@py ( 82 balais ) je sais que cette « solution du choix » existe malheureusement …. ainsi va hélas la vie qui n'est pas forcément un long fleuve tranquille, ..mais rassurez-vous, je fais tout pour continuer à vous enquiquiner jusqu' à la fin de l'année ! La providence m'a quand même bien gâtée

Quid du nombre de soignants contaminés !

Plus l'épidémie s'étend plus le nombre de malades progresse, cette situation à pour conséquence que la contamination des soignants ( médecins infirmiers etc ) augmente elle aussi. Résultats Google : Ici. Une enquête révèle que 87% des soignants sont pessimistes sur l’avenir de leur métier : Ici. Chez le personnel soignant les vocations diminuent. Chez les médecins les hommes sont encore majoritaires, résultats : Ici, , chez les infirmières, la grande majorité sont des femmes résultats : Ici, et enfin chez les aides aides-soignantes idem où la majorité sont des femmes, résultats :Ici .

Le 15 mars 2020 des milliers de français se sont conduit comme des gamins !

Nous sommes dans une période où il y a une grave épidémie, mais le dimanche 15 mars 2020 des milliers de français inconscients baguenaudaient tranquilles dans les grandes villes : résultats Google : Ici . A noter que la plupart de ces écervelés promeneurs très très imprudents étaient des jeunes, ben oui, ils ont été bassinés par les médias que le coronavirus touchait en majorité des personnes âgées de plus de 70 ans, mais que nenni les jeunes se sont pas exempts de « chopper » le coronavirus, même que certains développent la forme la plus grave qui nécessite un passage en réanimation:sources : 1 – 2

La conduite légère et insouciante de ces personnes me fait penser à une autre fable de la Fontaine, celle de la Cigale et de la Fourmi transcrit pour la période actuelle :

Vous avez avec insouciance le 15 mars déambulé et pique-niqué dans les jardins parisiens.

Maintenant vous voilà en zone de confinement total, vous serez tout aise pour réfléchir d'avoir agi comme des gamins..

Conclusion !

Nos « premiers de la classe »,...qui nombre d'entre eux ont fait l'EMA ( petit dessin satirique sur les énarques : Ici ) n'en ont « rien à secouer » de leurs stupides décisions, car pour eux en cas de cas graves problèmes de santé liés au coronavirus, pour leurs familles, ou leurs amis, il y aura toujours des places disponibles, car là et la vérité, les premiers de la classe seront constamment prioritaires devant les manants !

Pour clore cet article, je vous offre en prime cette petite réflexion !

Dans l'activité des nos « bons à rien et mauvais en tout » (qui est une citation de Marcel Pagnol : Ici ) une autre « œuvre » dans leurs « tableaux de chasse » Depuis 2012, les effectifs des forces de l’ordre ont diminué, source le Monde novembre 2015, autres résultats Google : Ici.

La citation qui illustre mon article est tirée du dialogue culte de Michel Audiard qui dans le film « Les tontons flingueurs » fait dire à Lino Ventura, « les cons, ça ose tout, c'est même à ça que l'on les reconnaît » vidéo : version courte, version plus longue.

