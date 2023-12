France : pour sept milliards d’euros de doses de vaccins bonnes pour la poubelle

Virginie Joron fait un travail exceptionnel et elle nous permet de découvrir le scandale du siècle : la France a plus de stock de vaccins périmés que toute l’Union Européenne

Tout est parti du site Politico qui parle de 4 milliardsgaspillés en Europe mais on ne trouve pas la France dans la liste…

Au moins 215 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 achetées par les pays de l’UE au plus fort de la pandémie ont depuis été jetées, pour un coût estimé pour le contribuable à 4 milliards d’euros, révèle une analyse de POLITICO. Et c’est presque certainement une sous-estimation. Il n’est pas facile de savoir combien de vaccins ont été rejetés. Les gouvernements, y compris la France, deuxième pays le plus peuplé de l’UE , hésitent à révéler l’ampleur du gaspillage. Les calculs de POLITICO sont basés sur des chiffres provenant de 19 pays européens – 15 qui nous ont fourni des chiffres directs et quatre pour lesquels des volumes ont été rapportés dans les médias locaux. Certains chiffres datent de ce mois-ci ; les plus anciens datent de décembre 2022. Le passage du temps signifie que les chiffres que nous avons reçus sont conservateurs, le nombre réel de vaccins rejetés étant probablement beaucoup plus élevé. L’Allemagne, par exemple, a fourni ses chiffres sur les déchets à POLITICO en juin ; à l’époque, 120 millions de vaccins supplémentaires étaient stockés. Les fabricants de vaccins ont également depuis introduit des versions plus récentes adaptées aux dernières variantes du coronavirus, rendant les vaccins plus anciens obsolètes et plus susceptibles d’être rejetés. POLITICO estime la valeur des 215 millions de vaccins gaspillés à plus de 4 milliards d’euros, sur la base des prix des vaccins rapportés dans les médias (ils n’ont pas été rendus publics). Pour les pays qui ont uniquement déclaré le nombre total de vaccins détruits, sans le ventiler par type de vaccin, POLITICO a utilisé un prix moyen pondéré de 19,39 € calculé à partir des données fournies par les pays qui ont fourni une ventilation. Encore une fois, ce chiffre est presque certainement un minimum. Mais même 4 milliards d’euros représentent une somme considérable, égale à un grand projet d’infrastructure ou aux dépenses annuelles de santé de la Croatie.

Depuis que les premiers vaccins contre le coronavirus ont été approuvés fin 2020, les pays de l’UE ont collectivement reçu livraison de 1,5 milliard de doses (plus de trois pour chaque personne en Europe). Beaucoup d’entre eux se trouvent désormais dans des décharges à travers le continent.

Les calculs basés sur les données disponibles montrent que les pays de l’UE ont rejeté en moyenne 0,7 injection pour chaque membre de leur population. En haut de l’échelle se trouve l’Estonie, qui a jeté plus d’une dose par habitant, suivie de près par l’Allemagne, qui a également jeté le plus grand volume brut de vaccins.

https://www.politico.eu/article/europe-bonfire-covid-vaccines-coronavirus-waste-europe-analysis/

Pourquoi la France a-t-elle refusé de répondre ? NOUS EN SOMMES A 5 DOSES GASPILLEES PAR HABITANT ET A SEPT MILLIARDS POUR LA SEULE FRANCE

Les journalistes n’en parleront pas, les politiques s’en foutent… 7 milliards d’Euros c’est 12 fois plusque le plan d’austérité imposé à l’hopital…

7 milliards d’euros à jetéd à la poubelle … Les injections y seront moins dangereuses mais quel gaspillage, des injections inutilisables et périmées… tant mieux mais quel exemple de gestion

@v_joron

La France ne voulait pas communiquer à@POLITICOEurope

le stock de doses vaccins #Covid qui lui reste sur les bras, pourquoi ? A cause de ces chiffres importants ? + de 350 millions de doses dans les tiroirs pour environ 7 milliards d’euros qui vont brûler ? Rappel taux de vaccination #Covid en France : 15% pour la 4ème dose et 3,5% pour la 5ème dose (Source ECDC) Source : https://data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-stocks-des-doses-de-vaccins-contre-la-covid-19/?s=09

Il y a un an le gaspillage était déja de 700 millions d’euros de vaccins alors périmés, interrogé au Sénat le ministre n’ a pas répondu un an après

Ces jeux de données correspondent aux stocks de vaccins, selon le lieu de stockage et le type de vaccin.

Les lieux de stockage des vaccins contre le Covid-19 sont :

Des plateformes logistiques dépositaires, sous-traitantes de Santé publique France, qui centralisent plusieurs expéditions pour optimiser les flux de transport vers des destinataires en aval via des grossistes-répartiteurs (officines de pharmacie, EHPAD) ;

Des établissements de santé (ES) dits « pivots », tels que des centres hospitaliers (CH) et centres hospitaliers-universitaires (CHU).

Ce chiffre doit être relayé et il faut que le maximum de gens signent et relaient cette pétition. Merci PETITION DEMANDANT LA CREATION D’UNE COMMISSION D’ENQUETE SUR LA TRANSPARENCE ET L’USAGE DES FONDS PUBLICS DEPUIS 2020. La confiance est en berne

https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1499